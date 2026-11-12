Când va debuta noua emisiune prezentată de Denise Rifai la Antena Stars. Ce nume inedit are: „Este cel mai frumos produs al meu”

Când va debuta noua emisiune prezentată de Denise Rifai la Antena Stars. Ce nume inedit are: „Este cel mai frumos produs al meu”
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Prezentatoarea a lăsat „Furnicuțele” pentru „TOC Show” / Sursa foto: Social media
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În urmă cu câteva luni, Denise Rifai a rămas fără emisiune, după ce locul său a fost ocupat de Cătălin Măruță la „Furnicuțele”. Acum, prezentatoarea TV revine pe micile ecrane, dar de această dată la Antena Stars. Vedeta va modera o nouă emisiune, intitulată „TOC Show”.

După încheierea primului sezon al emisiunii „Furnicuțele”, Denise Rifai a ieșit din grila de programe, locul său fiind preluat de Cătălin Măruță. La trei luni de la această schimbare, prezentatoarea TV revine cu un nou proiect în echipa Antena Stars, unde se pregătește să aducă în fața publicului un format în direct.

„TOCShow”, noua emisiune prezentată de Denise Rifai

Fanii vedetei o vor putea urmări din nou la televizor, de această dată într-un format cu totul nou. Prezentatoarea se alătură echipei Antena Stars, unde va aduce în fața telespectatorilor emisiunea „TOC Show”. Prima ediție a noului proiect va fi difuzată pe 30 noiembrie.

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Emisiunea va putea fi urmărită de luni până joi, de la ora 21:30, la Antena Stars. Noul format promite ediții dinamice, în care Denise Rifai va aduce în prim-plan discuții relevante și invitați din diverse domenii. „TOC Show” va include interviuri speciale, povești cu impact emoțional și perspective diferite asupra subiectelor abordate, completate de intervențiile unor experți prezenți în platou.

„A venit și momentul în care vă pot dezvălui numele acestei emisiuni – TOC Show! Sunt atât de încântată, este cel mai frumos produs al meu, dintre toate cele de până acum. Aducem invitați de calitate, nume surprinzătoare pe care vă veți dori să le vedeți, interviuri pline de substrat și de informații de neratat, dar și o rubrică la care nu vă așteptați!

Sunteți pregătiți? Pentru că eu sunt! Și, din 30 noiembrie, vă aștept la Antena Stars să-mi fiți aproape și să comentăm împreună tot ce contează cu adevărat. Pe TOCURI, fiți gata! Începem!”, a declarat Denise Rifai.

Mai multe informații despre conceptul emisiunii și surprizele pregătite pentru telespectatori vor fi dezvăluite în perioada următoare pe rețelele de socializare. Tot acolo vor putea fi urmărite și imagini din timpul pregătirilor pentru lansare.

Denise Rifai va prezenta emisiunea „TOC Show” / Sursa foto: Social media

De-a lungul carierei sale, Denise Rifai a demonstrat că poate aborda stiluri diferite de televiziune. După ce s-a remarcat prin interviurile și dezbaterile din zona politică, vedeta a făcut pasul către divertisment. Ea a explorat un segment diferit al industriei TV.

Cât despre experiența „Furnicuțele”, Denise Rifai a descris-o drept o provocare profesională și o oportunitate de a-și descoperi o nouă latură a carierei.

„Pentru mine, aventura «Furnicuțele» ajunge la final. Vorbim de un proiect care m-a scos din zona de confort, m-a provocat și mi-a oferit șansa de a descoperi o nouă ipostază profesională. Am pornit la drum cu emoție și curiozitate, iar faptul că am reușit împreună cu echipa să transformăm după-amiezile românilor în niște întâlniri cu totul și cu totul speciale este cea mai frumoasă confirmare pe care o puteam primi”, a declarat Denise Rifai, în luna august.

CITEȘTE ȘI: Denise Rifai, dezvăluiri despre noul format pe care-l va prezenta: „Vreau ca emisiunea mea să fie numărul unu”

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