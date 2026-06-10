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Cât ajungi să plătești anual pentru o locuință în România. Taxele și impozitele din 2026

De: Alina Drăgan 10/06/2026 | 19:00
Cât ajungi să plătești anual pentru o locuință în România. Taxele și impozitele din 2026
Cât ajungi să plătești anual pentru o locuință în România
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Anul 2026 nu a dus vești prea bune pentru români, mai ales în ceea ce privește modificările fiscale aplicate de la 1 ianuarie. Deținerea unei locuințe a devenit mai costisitoare pentru majoritatea proprietarilor, după intrarea în vigoare a noului pachet de măsuri fiscale. Cât ajungi să plătești anual pentru o locuință în România acum?

Modificările fiscale aplicate de la 1 ianuarie 2026 înseamnă majorarea valorilor impozabile pentru clădiri și terenuri, eliminarea unor facilități pentru locuințele vechi și menținerea taxei speciale pentru proprietățile de mare valoare. Adică românii scot mai mulți bani din buzunare în acest an.

Taxele și impozitele din 2026

Una dintre cele mai importante schimbări este reprezentată de actualizarea valorilor impozabile utilizate pentru calculul impozitului pe clădiri. De asemenea, au fost eliminate reducerile aplicate până acum anumitor locuințe construite înainte de anul 1990. Concret, proprietarii apartamentelor din blocurile ridicate în anii ’70 și ’80 plătesc acum impozite mai mari decât în anii precedenți.

În 2026 se aplică în continuare și impozitul suplimentar pentru clădirile considerate de mare valoare. Pentru locuințele cu o valoare impozabilă ce depășește 2,5 milioane de lei, proprietarii trebuie să plătească o taxă de 0,9% aplicată exclusiv asupra sumei care depășește acest prag.

Tot din 2026 au crescut și valorile utilizate la calculul impozitelor pentru terenuri, în special pentru terenurile intravilane. Vizați sunt atât proprietarii de case, cât și cei care dețin terenuri construibile în interiorul localităților.

Cât ajungi să plătești anual pentru o locuință în România

Și în 2026 impozitul continuă să fie calculat pe baza suprafeței construite, a valorii impozabile stabilite prin Codul fiscal și a cotei aprobate de fiecare consiliu local.

Astfel, de exemplu, pentru un apartament de 50 mp, amplasat într-o zonă urbană obișnuită, impozitul anual poate ajunge la aproximativ 290-300 de lei. Pentru comparație, înainte de modificările din 2026, impozitul pentru aceeași proprietate ajungea la 160-180 de lei.

În ceea ce privește un apartament de 70 mp într-un bloc construit înainte de 1990, acum proprietarii nu mai beneficiază de reducerea acordată pentru vechime. Iar eliminarea acestei reduceri înseamnă o creștere a impozitului de peste 100 de lei pe an, în funcție de localitate și de cota stabilită de primărie.

În cazul unei case de aproximativ 120 mp, situată într-o zonă urbană, impozitul anual poate depăși 700-900 de lei, iar în unele localități poate trece de 1.000 de lei. În cazul proprietăților de lux, diferențele se văd și mai bine.

Dacă o vilă are o valoare impozabilă de 3 milioane de lei, proprietarul plătește și taxa suplimentară pentru proprietățile de mare valoare. Astfel, suma care depășește pragul de 2,5 milioane de lei este de 500.000 lei, iar taxa suplimentară este de aproximativ 4.500 lei pe an, peste impozitul obișnuit pe clădire.

 

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