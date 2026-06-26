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Casa Regală își expune finanțele în fața publicului! Cât a plătit Regele Charles statului britanic

De: Anca Chihaie 26/06/2026 | 09:14
Casa Regală își expune finanțele în fața publicului! Cât a plătit Regele Charles statului britanic
Regele Charles/Sursă foto: Profimedia
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Regele Charles al III-lea a făcut publice, într-un gest rar de transparență pentru monarhia britanică, sumele achitate sub formă de impozite aferente veniturilor sale private de la momentul urcării pe tron, în septembrie 2022. Potrivit datelor comunicate joi de Palatul Buckingham, totalul contribuțiilor fiscale depășește 30 de milioane de lire sterline, echivalentul a aproximativ 35 de milioane de euro, sumă acumulată în ultimii ani fiscali.

Această dezvăluire vine în contextul unei politici asumate de modernizare a imaginii Casei Regale și al unei presiuni publice crescânde privind modul în care sunt gestionate finanțele instituției. În ultimii ani, atenția asupra acestui subiect s-a intensificat, în special după mai multe controverse care au implicat membri ai familiei regale, ceea ce a determinat autoritățile palatului să adopte o abordare mai deschisă față de opinia publică.

Casa Regală își expune finanțele în fața publicului!

Conform informațiilor făcute publice, sumele achitate de suveran includ contribuții semnificative pentru exercițiile financiare recente, cu valori de ordinul zecilor de milioane de lire pe an. O parte importantă a acestor venituri provine din Ducatul de Lancaster, patrimoniul privat administrat în beneficiul monarhului, care generează venituri consistente din exploatarea de terenuri agricole, proprietăți comerciale și imobile rezidențiale. În ultimul exercițiu financiar raportat, acest ducat a adus venituri de peste 26 de milioane de lire sterline, reprezentând una dintre principalele surse ale veniturilor private ale regelui.

Deși monarhia britanică nu are o obligație legală strictă de a plăti impozite pe veniturile personale, practica este aplicată voluntar din începutul anilor ’90, ca urmare a schimbărilor de percepție publică privind rolul și privilegiile Casei Regale. În mod tradițional, această politică de transparență fiscală a fost menținută și adaptată în timp, însă nivelul de detaliu al informațiilor făcute publice a variat de-a lungul domniilor, regina Elisabeta a II-a nepublicând niciodată în mod explicit cuantumul taxelor achitate.

În paralel, au fost făcute publice și date referitoare la moștenitorul tronului, Prințul William, care a achitat de asemenea sume considerabile sub formă de impozite începând cu momentul în care a preluat titlul de Prinț de Wales. Veniturile sale sunt generate în principal prin Ducatul de Cornwall, un sistem similar celui administrat de rege. În ultimii doi ani fiscali, contribuțiile sale fiscale au fost de ordinul milioanelor de lire sterline anual, reflectând veniturile substanțiale ale acestui domeniu.

În ceea ce privește finanțarea oficială a monarhiei, aceasta este susținută și prin așa-numitul Sovereign Grant, un mecanism prin care o parte din veniturile generate de Crown Estate este redirecționată către finanțarea activităților oficiale ale Casei Regale. Această alocație publică este destinată acoperirii cheltuielilor de funcționare ale instituției și este ajustată periodic în funcție de performanța patrimoniului administrat de stat. În ultimii ani, valoarea acestui grant a crescut, depășind 130 de milioane de lire sterline anual, cu tendință de majorare pentru perioadele următoare, în special pe fondul investițiilor majore în renovarea Palatului Buckingham.

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