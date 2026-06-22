Prințul William a împlinit 44 de ani. Fotografia superbă cu prințesa Charlotte care a emoționat Marea Britanie și mesajul special transmis de regele Charles

Prințul William și-a sărbătorit cea de-a 44-a aniversare într-un mod discret, dar extrem de emoționant. Palatul Kensington a publicat fotografii nemaivăzute până acum cu moștenitorul tronului britanic și fiica sa, prințesa Charlotte, iar regele Charles al III-lea i-a transmis un mesaj public plin de afecțiune.

Imaginile oferă o perspectivă rară asupra vieții private a familiei de Wales și vin după una dintre cele mai aglomerate săptămâni din calendarul regal.

Fotografia care a cucerit internetul

Palatul Kensington a ales să marcheze simultan aniversarea prințului William și Ziua Tatălui prin publicarea unei fotografii speciale realizate de fotograful Matt Porteous.

Imaginea îl surprinde pe prințul de Wales alături de fiica sa, prințesa Charlotte, în vârstă de 11 ani, în grădinile Palatului Kensington, imediat după revenirea familiei de la ceremonia Trooping the Colour, desfășurată pe 13 iunie.

William apare zâmbind larg, cu brațul protector în jurul fiicei sale, într-un moment relaxat și autentic, departe de rigorile protocolului regal.

Mesajul emoționant semnat de Kate și cei trei copii

Alături de fotografie, familia i-a transmis prințului William un mesaj plin de căldură.

„La mulți ani și o Zi a Tatălui fericită celui mai bun tată din lume! Te iubim foarte mult.”

Mesajul a fost semnat de Catherine, George, Charlotte și Louis, iar într-o altă variantă publicată pe rețelele sociale au fost folosite inițialele membrilor familiei:

„La mulți ani și o Zi a Tatălui fericită celui mai bun tată din lume! Te iubim foarte mult. C, G, C și L.”

Fotografia oferă admiratorilor monarhiei britanice o imagine rară a relației apropiate pe care viitorul rege al Marii Britanii o are cu cei trei copii ai săi.

Charlotte, elegantă ca la parada regelui

În imagine, prințul William poartă uniforma ceremonială completă a Gărzilor Galeze, una dintre cele mai prestigioase ținute militare ale Casei Regale.

Uniforma este decorată cu numeroase distincții, inclusiv steaua și eșarfa Ordinului Jartierei, insigna Lesser George, sabia Gărzilor Galeze, medaliile Jubileului de Aur, Diamant și Platină, dar și Medalia Încoronării primită după urcarea pe tron a regelui Charles al III-lea.

Prințesa Charlotte apare purtând aceeași rochie crem elegantă pe care a avut-o și la parada organizată cu ocazia Zilei Oficiale de Naștere a Regelui.

O săptămână plină pentru familia regală

Aniversarea prințului William a venit la finalul unei perioade extrem de încărcate pentru familia regală britanică.

În ultimele zile, prințul și prințesa de Wales au participat la Trooping the Colour, la ceremonia Ordinului Jartierei și la Royal Ascot, unul dintre cele mai importante evenimente mondene și ecvestre din Regatul Unit.

Tot în această perioadă a fost confirmat faptul că prințul George, în vârstă de 12 ani, va începe cursurile la prestigiosul Colegiu Eton din luna septembrie.

După participarea la Royal Ascot, William și-a continuat agenda oficială printr-o vizită la Apricot Centre.

Povestea unui viitor rege

Prințul William Arthur Philip Louis s-a născut pe 21 iunie 1982 la Spitalul St. Mary’s din Paddington, Londra.

A copilărit între Palatul Kensington și reședința Highgrove House din Gloucestershire, iar în perioada studenției la Universitatea St Andrews din Scoția a cunoscut-o pe Catherine Middleton.

Cei doi și-au început relația în 2003 și s-au căsătorit pe 29 aprilie 2011, într-o ceremonie regală urmărită de milioane de oameni din întreaga lume.

William a devenit tată pentru prima dată în iulie 2013, odată cu nașterea prințului George. Familia s-a mărit apoi cu prințesa Charlotte, născută în mai 2015, și cu prințul Louis, venit pe lume în aprilie 2018.

Mesajul special transmis de regele Charles

Aniversarea fiului său nu a trecut neobservată nici de regele Charles al III-lea.

Pe contul oficial de Instagram al Familiei Regale a fost publicată o fotografie emoționantă în care tatăl și fiul apar împreună.

Mesajul care a însoțit imaginea a fost simplu, dar plin de semnificație:

„La mulți ani Prințului de Wales.”

Gestul regelui vine într-o perioadă în care relația dintre cei doi pare mai apropiată ca niciodată.

Anul pe care William l-a numit „brutal”

În ultimul an, prințul William a fost nevoit să gestioneze una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, după ce atât regele Charles, cât și prințesa Kate au fost diagnosticați cu cancer.

În timpul ceremoniei Earthshot Prize desfășurate în Africa de Sud, moștenitorul tronului a vorbit deschis despre provocările prin care a trecut.

„A fost foarte greu să trec prin toate acestea și, în același timp, să mențin totul pe linia de plutire.”

Prințul și-a exprimat atunci admirația pentru tatăl și soția sa.

„Sunt foarte mândru de soția mea și sunt foarte mândru de tatăl meu pentru felul în care au făcut față tuturor acestor lucruri.”

William a recunoscut că, din punct de vedere personal și familial, perioada traversată a fost extrem de dificilă.

„Dar, din punct de vedere al familiei, a fost… da, a fost brutal.”

Astăzi, la 44 de ani, prințul William continuă să fie una dintre cele mai importante figuri ale monarhiei britanice, iar noile fotografii publicate de Palatul Kensington arată nu doar viitorul rege al Marii Britanii, ci și un tată dedicat, aflat în centrul unei familii unite.

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