Singura concurentă de la Asia Express 2026 care și-a dat seama din prima clipă că Gabi Torje și Alin Alexuc vor câștiga marele premiu: „Impecabili”

Mirela Retegan a dezvăluit că a intuit încă din primele momente ale competiției că Gabi Torje și Alin Alexuc vor fi marii câștigători ai trofeului „Asia Express”. Cei doi sportivi au impresionat-o nu doar prin determinarea și calitățile de care au dat dovadă pe parcursul aventurii, ci și prin caracterul lor, felul în care au interacționat cu ceilalți concurenți și atitudinea pe care au păstrat-o în competiție.

Vedeta a povestit și cum a trăit finala emisiunii, chiar de pe platoul de filmare. După aproximativ două ore de așteptare, tensiunea a atins cote maxime în momentul în care echipa a primit vestea că participanții se apropie.

Mirela Retegan nu și-a mai putut stăpâni emoțiile atunci când i-a zărit pe cei doi sportivi. Astfel că, vedeta a izbucnit în lacrimi de bucurie.

Mirela Retegan a intuit că Torje și Alexuc vor câștiga

Mirela Retegan a explicat că, încă de la prima întâlnire cu Gabi Torje și Alin Alexuc, a simțit că aceștia au toate calitățile necesare pentru a ajunge până în finală și pentru a câștiga competiția.

Potrivit acesteia, cei doi au demonstrat pe tot parcursul aventurii că sunt adevărați învingători, atât prin abilitățile lor, cât și prin comportamentul față de ceilalți.

„De ce am crezut din prima secundă, când i-am cunoscut, că Andrei Gabriel Torje și Alin Alexuc vor fi câștigătorii? Pentru că au structură de învingători. Pentru că Dumnezeu a pus în ei talent, putere, inteligență, bunătate, farmec și omenie. Gabi și Alexuc au fost impecabili pe tot parcursul competiției. Au știut să încurajeze, au știut să ajute, au venit cu energie bună și au păstrat o atitudine neutră față de tot ce se întâmpla în afara jocului. Iar în joc, pentru noi a fost o plăcere să-i avem alături. Am jucat împreună cea mai faină amuletă, ne-am ajutat pe traseu când am putut, am râs și am povestit ori de câte ori am avut ocazia. Eu m-am îndrăgostit de ei din prima zi în care i-am cunoscut și mi-au rămas dragi până în zilele noastre. În sufletul meu, mi-am dorit să câștige ei, din toate motivele de mai sus”, a scris Mirela Retegan pe Facebook.

Mirela Retegan, copleșită de emoții la finala Asia Express

Dincolo de bucuria rezultatului, Mirela Retegan a rememorat și atmosfera de pe platoul de filmare din ziua marii finale. Așteptarea a fost una tensionată, iar momentul în care s-a anunțat apropierea echipelor a schimbat complet atmosfera.

Vedeta a povestit că ploua mărunt. Membrii echipei se adăpostiseră sub o copertină, iar Irina se afla singură la capătul culoarului. Tobele au început să bată, iar dansul dragonului a completat atmosfera încărcată de emoție.

„Am trăit finala Asia Express pe platoul de filmare. După două ore de așteptare, cineva a strigat: «Vin!» Atunci s-a lăsat o liniște mormântală pe platou. Au început să bată tobele și să danseze dragonul. Ploua mărunt, iar toți oamenii din echipă erau ascunși sub o copertină. Irina era singură la capătul culoarului. Tensiunea era enormă. Când le-am zărit umbrele prin geam, am început să plâng de fericire. Nu știu când m-am mai bucurat atât de tare de succesul cuiva”, a mai transmis Mirela Retegan pe Facebook.

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