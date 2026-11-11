Acuzații de blat la Asia Express! Cum a răspuns Oana Tomoiagă după ce i s-a reproșat că Mirela Vaida a aranjat totul

Competiția Asia Express s-a terminat pentru Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Cele două au fost eliminate cu doar o zi înainte de marea finală. După o cursă grea, cu numeroase probe dificile, cele două și-au încheiat parcursul pe Drumul Mătăsii. Echipa lor nu a fost ferită de criticile internauților, iar după acuzațiile de blat, Oana Tomoiagă nu a mai tăcut și le-a dat replica tuturor cârcotașilor.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au avut un parcurs bun la Asia Express și au reușit să ajungă până aproape în marea finală a competiției. Însă, din păcate, acum drumul lor s-a încheiat. După probele grele, acestea s-au ales cu două cutii de perle, iar una dintre ele a ascuns perlele roșii, care le-au adus eliminarea.

Oana Tomoiagă, replică pentru cârcotași

Deși au încheiat cursa, cele două au fost cât se poate de fericite că au ajuns până în acest punct. Însă, așa cum era de așteptat, echipa lor nu a fost ferită de criticile internauților. În repetate rânduri, unii dintre fanii emisiunii au făcut acuzații de blat, subliniind că echipa lor a fost ajutată de către producție.

La fel s-a întâmplat și acum, iar Oana Tomoiagă nu s-a mai abținut și a venit cu replica. Supărată de comentariul unui internaut, cântăreața a reacționat pentru prima oară.

„Dacă nu lucra la Antena 1, Vaida nu ajungea aici. Au fost tot timpul ajutate”, acesta este comentariul ce a enervat-o pe Oana Tomoiagă.

Ei bine, de această dată, Oana Tomoiagă nu s-a mai abținut. Sătulă de aceste insinuări, vedeta a decis să răspundă în mod ironic și să le dea peste nas celor care speculează astfel de lucruri.

„Da, și au uitat să schimbe perlele să ne pună azi verzi! Ce repede v-ați prins! Bravo!”, a fost răspunsul ironic oferit de Oana Tomoiagă.

Oana Tomoiagă și Mirela Vaida, eliminate înainte de finală

Deși la început nu își imaginau acest lucru, Oana Tomoiagă și Mirela Vaida au reușit să ajungă până în ultima etapă a aventurii de pe Drumul Mătăsii. Cele două au fost eliminate cu doar o zi înainte de marea finală, dar sunt cât se poate de mulțumite că au reușit să parcurgă toate etapele până aici.

„Nu am venit să demonstrăm că suntem cele mai bune. Am venit să trăim o experiență și să vedem cât de departe ne pot duce curajul, ambiția și încrederea una în cealaltă. Și am ajuns până aici! Astăzi nu plecăm cu trofeul, dar plecăm cu sufletul plin, cu amintiri pentru o viață și cu certitudinea că am dat tot ce am avut mai bun. Pentru noi, victoria nu a fost doar să câștigăm. A fost să nu renunțăm atunci când ne-a fost greu și să ajungem până în etapa finală într-o competiție care ne-a scos de multe ori din zona de confort. Mirela, îți mulțumesc pentru drumul acesta! Am fost două femei diferite, dar foarte asemănătoare, unite de aceeași dorință: să mergem cât mai departe împreună, de mână ! Iar vouă, celor care ne-ați încurajat, ne-ați așteptat seară de seară și ați crezut în noi, vă mulțumim din inimă! Am ieșit din Asia Express, dar nu și din povestea voastră. Iar dacă ar fi să o luăm de la capăt, am spune DA încă o dată!”, a fost mesajul transmis de Oana Tomoiagă, după eliminarea din competiție.

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Foto: Facebook