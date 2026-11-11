De ce au fost eliminate Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, de fapt? Ce s-a întâmplat în semifinala Asia Express

De ce au fost eliminate Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, de fapt? Ce s-a întâmplat în semifinala Asia Express
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Mirela Vaida și Oana Tomoiagă /Foto: Instagram
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Semifinala Asia Express a avut loc marți, 10 noiembrie. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au părăsit competiția, astfel că în marea finală se vor lupta pentru premiu Valerie Lungu și Alex Gîlcă și Gabi Torje cu Alin Alexuc. Totuși, de ce au fost eliminate fetele, de fapt?

Această întrebare rămâne pe buzele tuturor, mai ales că cele două au demonstrat de-a lungul competiției cât de puternice sunt. Semifinala nu a fost deloc ușoară, iar probele le-au dat bătăi de cap Mirelei Vaida și Oanei Tomoiagă. Ele au pierdut proba, astfel că eliminarea a fost inevitabilă. Pe de altă parte, prezentatoarea TV și artista sunt recunoscătoare pentru parcursul lor de la Asia Express și au transmis mesaje emoționante. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

De ce au fost eliminate Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, de fapt

Cele două concurente au început ziua cu multă încredere. Numai că provocările, care deveneau din ce în ce mai grele le-au făcut la un moment dat să își piardă cumpătul.

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Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au pierdut proba din semifinală, astfel că, ajunse la Irina Fodor au primit vestea că nu vor merge mai departe. Prezentatoarea TV a declarat că nu regretă nimic, iar experiența pe care a trăit-o a învățat-o lecții importante.

„Pentru noi a fost un drum extrem de frumos. Nu avem niciun regret. Doar că, sigur, ziua de mâine ar fi completat povestea întreagă. Dar suntem deja aici. Am făcut lucrurile astea, care cred că au fost cea mai mare nebunie din viața noastră”, a declarat Mirela Vaida la Asia Express.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă/ sursa foto: social media

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă/ sursa foto: social media

Ce mesaj a transmis Oana Tomoiagă

La scurt timp după eliminare, Oana Tomoiagă a transmis un mesaj emoționant în mediul online. Interpreta de muzică populară a declarat că Asia Express a fost aventura vieții ei și a rămas cu ceva din fiecare țară în care a ajuns. În plus, de acum susține ideea că bucuria stă în lucruri mici.

„Asia Express a fost aventura vieții pentru toți, nebunia vieții, dar cred că a fost și o lecție de viață, o lecție în care am învățat lucruri despre noi, în primul rând. Multe lucruri pe care le-am pus în practică în fiecare țară în care am fost. Cred că lucrul cu care eu o să rămân, pe care îl știam și uite că încă o dată mi-am întărit ideea: fericirea stă în lucruri mici, pentru că în lucruri mici aici ne-am găsit cu toții fericirea”, a declarat Oana Tomoiagă.

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