Cum a reacționat Mirela Vaida, după ce a fost dată afară de la Asia Express: ”N-avem niciun regret”

Cum a reacționat Mirela Vaida, după ce a fost dată afară de la Asia Express: ”N-avem niciun regret”
Galerie Foto 11
Mirela Vaida și Oana Tomoioagă au fost eliminate de la Asia Express/ sursă foto: captură video Antena 1
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

În semifinala Asia Express de marți, 10 noiembrie, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au fost eliminate din cursa pentru marele premiu al competiției. Drumul Mătăsii s-a încheiat pentru cele două cu o serie de conștientizări și momente de recunoștință. 

Mirela Vaida și Oana Tomoioagă au părăsit Asia Express cu doar o zi înainte de marea finală a competiției. Mândre de performanța lor, dar și de faptul că și-au atins unul dintre obiectivele principale, acela de a ajunge în Shanghai, cele două semifinaliste au izbucnit în lacrimi la deschiderea cufărului.

Mirela Vaida și Oana Tomoioagă au fost eliminate de la Asia Express/ sursă foto: captură video Antena 1

Mirela Vaida: „Am simțit o ușurare”

Deși au avut două cufere, perlele roșii s-au ascuns într-una dintre cutiile lor. Mirela și Oana au plecat cu fruntea ridicată, încântate de reușita lor, dar și cu un ușor regret că nu și-au dat mai mult interesul în anumite probe de pe Drumul Mătăsii.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
11 poze

Mirela Vaida: Am simțit o ușurare. Am primit cu demnitate răspunsul pentru că știm că au fost momente cheie în care nu ne-am pregătit. Trebuie să recunoaștem că nu au câștigat alții care nu meritau.

Înainte de a se retrage din careul Irinei Fodor, cu lacrimi în ochi, Mirela Vaida și Oana au recunoscut că experiența din Asia Express le-a schimbat complet viața, drumul până în semifinală fiind una dintre cele mai intense aventuri din viața lor.

Mirela Vaida: Pentru noi a fost un drum extrem de frumos. Nu avem niciun regret. Doar că, sigur, ziua de mâine ar fi completat povestea întreagă. Dar suntem deja aici, am făcut făcut lucrurile astea și cred că a fost cea mai mare nebunie din viața noastră și vreau să vă mulțumesc vouă și colegilor voștri de echipă. Am avut ocazia să fim printre cei mai buni și să învățăm de la ei.

Ne-am bucurat să putem descoperi despre noi că suntem și slabe uneori, vulnerabile de multe ori, că nu știm să le facem pe toate, că nu le-am învățat pe toate, că aici am învățat niște lucruri pe care nu le-am învățat în altă parte. Am avut libertatea să fim noi însele și de multe ori rolurile noastre profesionale și sociale nu ne permit asta, dar aici ne-am permis. Am simțit mândrie că am ajuns până aici, am simțit mândri că drumurile noastre nu s-au terminat la început și nici la mijloc, s-a terminat cu o zi înainte de marea finală. Am parcurs tot drumul din Uzbekistan până în Shanghai

Oana Tomoiagă: Asia Express a fost aventura vieții pentru toți, nebunia vieții, dar cred că a fost și o lecție, o lecție de viață, o lecție în care am învățat foarte multe despre noi în care am învățat foarte mult despre noi, multe lucruri pe care le-am pus în practică în fiecare țară în care am fost și cred încă o dată spun că fericirea stă în lucruri mici. Aici ne-am găsit cu toții fericirea.

În cursa pentru un loc în marea finală, Mirela Vaida și Oana, Valerie și Alex și Gabi Torje cu Alexuc au trecut printr-o serie de probe și misiuni dificile. Concurenților li s-a pus la încercare răbdarea și capacitatea de coordonare în echipă, în probe care au presupus descifrarea unor mesaje în limba chineză, misiuni inspirate din tradițiile locale, gastronomie și întrebări de cultură generală. Presiunea tot mai mare a Marii Finale a transformat întreaga zi într-un joc al emoțiilor și al nervilor tari. După două luni de provocări și suspans, cele două echipe calificate în finala Asia Express – Drumul Mătăsii 2026 sunt formate din Gabi Torje – Alin Alexuc și Valerie Lungu – Alex Gîlcă.

Antena 1, acuzată că a aranjat cursa pentru Ultima Șansă de azi-noapte, pentru Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Cel 4 detalii ciudate observate în timpul probei

Mirela Vaida, amenințată din nou după scandalul cu bolovanul de la Acces Direct. Ce s-a întâmplat cu suspecta

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Cele 3 cuvinte pe care i le-a șoptit la ureche Mirela Vaida lui Alex Gîlcă, la plecare. Valerie Lungu se bucurase după ce „prietena” ei fusese eliminată
Cele 3 cuvinte pe care i le-a șoptit la ureche Mirela Vaida lui Alex Gîlcă, la plecare. Valerie Lungu se bucurase după ce „prietena” ei fusese eliminată
Acuzat că a amenințat-o pe Claudia Pătrășcanu cu moartea, Gabi Bădălău a reacționat dur: „Sunt pur și simplu șocat”
Acuzat că a amenințat-o pe Claudia Pătrășcanu cu moartea, Gabi Bădălău a reacționat dur: „Sunt pur și simplu șocat”
Ce mesaj a transmis Loredana Chivu după ce Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au fost eliminate de la Asia Express
Ce mesaj a transmis Loredana Chivu după ce Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au fost eliminate de la Asia Express
Câți bani au primit eliminatele Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, din partea postului Antena 1, pentru cele 10 săptămâni la Asia Express
Câți bani au primit eliminatele Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, din partea postului Antena 1, pentru cele 10 săptămâni la Asia Express
Serghei Mizil n-a mai suportat după ce a văzut criza de nervi a Valeriei Lungu la Asia Express: ”Du-te, bă, la balamuc”
Serghei Mizil n-a mai suportat după ce a văzut criza de nervi a Valeriei Lungu la Asia Express: ”Du-te, bă, la balamuc”
„Ultimul mamut”. A ajuns la 310 kilograme și a slăbit peste 120. Următorul pe listă: maratonul de la Atena
Mediafax
„Ultimul mamut”. A ajuns la 310 kilograme și a slăbit peste 120. Următorul pe listă: maratonul de la Atena
Jurnalistul dat afară de la conferința de presă de Nicușor Dan, prima reacție după ce acesta i-a interzis accesul la Cotroceni pe durata mandatului său: ”Recunosc, am fost uimit de cuvintele președintelui”
Gandul.ro
Jurnalistul dat afară de la conferința de presă de Nicușor Dan, prima reacție după ce acesta i-a interzis accesul la Cotroceni pe durata mandatului său: ”Recunosc, am fost uimit de cuvintele președintelui”
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Convoiul Ursulei von der Leyen, atacat cu ouă și fructe în Bulgaria. Protestatarii i-au cerut să plece din țară
Adevarul
Convoiul Ursulei von der Leyen, atacat cu ouă și fructe în Bulgaria. Protestatarii i-au cerut să plece din țară
Orașele cu cea mai scumpă apă din România. Unde plătesc oamenii cele mai mari tarife și care e prețul mediu în țară
Digi24
Orașele cu cea mai scumpă apă din România. Unde plătesc oamenii cele mai mari tarife și care e prețul mediu în țară
Anchetă la Gorj după avortul unei adolescente violate în mod repetat de tatăl ei / Medicul ginecolog, dus la audieri
Mediafax
Anchetă la Gorj după avortul unei adolescente violate în mod repetat de tatăl ei / Medicul ginecolog, dus la audieri
Cu cât ar fi fost plătită Gabriella Barbu la „Insula iubirii” pentru scenele intime cu Marco! Bruneta a încasat o sumă uriașă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu cât ar fi fost plătită Gabriella Barbu la „Insula iubirii” pentru scenele intime cu Marco! Bruneta a încasat o sumă uriașă
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
Prosport.ro
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ce au descoperit doi vloggeri români în Venezuela: „Oamenii par resemnați”. Este a 99-a țară pe care o vizitează
Click.ro
Ce au descoperit doi vloggeri români în Venezuela: „Oamenii par resemnați”. Este a 99-a țară pe care o vizitează
Cum vrea Ucraina să preîntâmpine o nouă invazie după încheierea războiului. Obiectivul ambițios postbelic
Digi 24
Cum vrea Ucraina să preîntâmpine o nouă invazie după încheierea războiului. Obiectivul ambițios postbelic
Prima reacţie a jurnalistului Ovidiu Vanghele, după ce Nicușor Dan i-a interzis accesul la Cotroceni
Digi24
Prima reacţie a jurnalistului Ovidiu Vanghele, după ce Nicușor Dan i-a interzis accesul la Cotroceni
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Promotor.ro
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Șurubelniță fără fir Parkside la Lidl: ofertă cu toc inclus la 69,99 lei
go4it.ro
Șurubelniță fără fir Parkside la Lidl: ofertă cu toc inclus la 69,99 lei
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Dezamăgire? GTA VI va rula la numai 30 fps pe console
Go4Games
Dezamăgire? GTA VI va rula la numai 30 fps pe console
A doua zi de negocieri la Abu Dhabi: Rusia cere retragerea NATO din Europa de est. Zelenski: „Putin vrea un Yalta 2.0 ca să reînvie URSS”
Gandul.ro
A doua zi de negocieri la Abu Dhabi: Rusia cere retragerea NATO din Europa de est. Zelenski: „Putin vrea un Yalta 2.0 ca să reînvie URSS”
Vacanță gratuită. Un oraș italian caută 100 de turiști care să-i testeze serviciile
Mediafax Italia
Vacanță gratuită. Un oraș italian caută 100 de turiști care să-i testeze serviciile
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.