Cum a reacționat Mirela Vaida, după ce a fost dată afară de la Asia Express: ”N-avem niciun regret”

În semifinala Asia Express de marți, 10 noiembrie, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au fost eliminate din cursa pentru marele premiu al competiției. Drumul Mătăsii s-a încheiat pentru cele două cu o serie de conștientizări și momente de recunoștință.

Mirela Vaida și Oana Tomoioagă au părăsit Asia Express cu doar o zi înainte de marea finală a competiției. Mândre de performanța lor, dar și de faptul că și-au atins unul dintre obiectivele principale, acela de a ajunge în Shanghai, cele două semifinaliste au izbucnit în lacrimi la deschiderea cufărului.

Mirela Vaida: „Am simțit o ușurare”

Deși au avut două cufere, perlele roșii s-au ascuns într-una dintre cutiile lor. Mirela și Oana au plecat cu fruntea ridicată, încântate de reușita lor, dar și cu un ușor regret că nu și-au dat mai mult interesul în anumite probe de pe Drumul Mătăsii.

Mirela Vaida: Am simțit o ușurare. Am primit cu demnitate răspunsul pentru că știm că au fost momente cheie în care nu ne-am pregătit. Trebuie să recunoaștem că nu au câștigat alții care nu meritau.

Înainte de a se retrage din careul Irinei Fodor, cu lacrimi în ochi, Mirela Vaida și Oana au recunoscut că experiența din Asia Express le-a schimbat complet viața, drumul până în semifinală fiind una dintre cele mai intense aventuri din viața lor.

Mirela Vaida: Pentru noi a fost un drum extrem de frumos. Nu avem niciun regret. Doar că, sigur, ziua de mâine ar fi completat povestea întreagă. Dar suntem deja aici, am făcut făcut lucrurile astea și cred că a fost cea mai mare nebunie din viața noastră și vreau să vă mulțumesc vouă și colegilor voștri de echipă. Am avut ocazia să fim printre cei mai buni și să învățăm de la ei. Ne-am bucurat să putem descoperi despre noi că suntem și slabe uneori, vulnerabile de multe ori, că nu știm să le facem pe toate, că nu le-am învățat pe toate, că aici am învățat niște lucruri pe care nu le-am învățat în altă parte. Am avut libertatea să fim noi însele și de multe ori rolurile noastre profesionale și sociale nu ne permit asta, dar aici ne-am permis. Am simțit mândrie că am ajuns până aici, am simțit mândri că drumurile noastre nu s-au terminat la început și nici la mijloc, s-a terminat cu o zi înainte de marea finală. Am parcurs tot drumul din Uzbekistan până în Shanghai Oana Tomoiagă: Asia Express a fost aventura vieții pentru toți, nebunia vieții, dar cred că a fost și o lecție, o lecție de viață, o lecție în care am învățat foarte multe despre noi în care am învățat foarte mult despre noi, multe lucruri pe care le-am pus în practică în fiecare țară în care am fost și cred încă o dată spun că fericirea stă în lucruri mici. Aici ne-am găsit cu toții fericirea.

În cursa pentru un loc în marea finală, Mirela Vaida și Oana, Valerie și Alex și Gabi Torje cu Alexuc au trecut printr-o serie de probe și misiuni dificile. Concurenților li s-a pus la încercare răbdarea și capacitatea de coordonare în echipă, în probe care au presupus descifrarea unor mesaje în limba chineză, misiuni inspirate din tradițiile locale, gastronomie și întrebări de cultură generală. Presiunea tot mai mare a Marii Finale a transformat întreaga zi într-un joc al emoțiilor și al nervilor tari. După două luni de provocări și suspans, cele două echipe calificate în finala Asia Express – Drumul Mătăsii 2026 sunt formate din Gabi Torje – Alin Alexuc și Valerie Lungu – Alex Gîlcă.

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