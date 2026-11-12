Claudia Pătrășcanu, respinsă din nou de fiul ei la poarta vilei lui Gabi Bădălău. Artista e disperată: „Este inadmisibil să fiu ștearsă din viața lui”

Claudia Pătrășcanu
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Conflictul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău privind situația celor doi copii continuă, în ciuda deciziilor judecătorești existente. Artista susține că a făcut un nou demers pentru a-și vedea fiul cel mic, Nicolas, însă întâlnirea nu s-ar fi desfășurat așa cum spera.

Claudia Pătrășcanu s-a prezentat din nou la locuința lui Gabi Bădălău, însoțită de un asistent social, după o vizită la DGASPC Giurgiu. Potrivit declarațiilor sale, fiul cel mic nu ar fi fost lăsat să interacționeze liber cu ea, iar ulterior ar fi plecat împreună cu tatăl său.

Claudia Pătrășcanu spune că a mers la DGASPC înainte de întâlnire

Scandalul dintre cei doi foști parteneri este departe de a se încheia. În prezent, fiul cel mare locuiește împreună cu mama sa la Constanța, în timp ce Nicolas se află de mai multe luni la tatăl său.

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În încercarea de a-și vedea copilul, Claudia Pătrășcanu a declarat că a petrecut mai multe ore la DGASPC Giurgiu, după care s-a deplasat la locuința lui Gabi Bădălău. Artista susține că l-a așteptat pe Nicolas și că autoritățile i-ar fi recomandat tatălui să permită copilului să vină singur la ea.

„Am fost la DGASPC Giurgiu. Astăzi am stat trei ore acolo (…) Tatăl a scos, după jumătate de oră, cât am stat în față aici, a scos copilul, deși de la DGASPC Giurgiu i-au spus să lase copilul să vină singur (…) Tatăl a scos copilul, a venit ca un gardian lângă copil, și a avut timp suficient să-i spună copilului că nu vrea să vina cu mine, doamnă, la un film, la un restaurant. Este inadmisibil să fiu ștearsă din viața unui copil. Nu știu ce să mai fac (…) Copilul acesta este alienat de cinci luni și vine să-mi spună că nu vrea să iasă nici la un film cu mine, nu vrea să iasă să mănânce ceva cu mine. După ce că accept orice, am venit cu o doamnă, pe care n-am văzut-o în viața mea”, a declarat Claudia Pătrășcanu, pe TikTok.

Nicolas a refuzat invitația de a petrece timp împreună

Potrivit afirmațiilor făcute de cântăreață, în momentul în care l-a văzut pe Nicolas, acesta i-ar fi transmis că nu dorește să meargă cu ea nici la film, nici la restaurant.

Claudia Pătrășcanu consideră că situația este rezultatul influenței exercitate asupra copilului și spune că se confruntă cu dificultăți în încercarea de a păstra legătura cu fiul său.

Gabi Bădălău ar fi plecat împreună cu Nicolas

La scurt timp după episodul relatat de artistă, aceasta a filmat o mașină despre care a afirmat că îi transporta pe Gabi Bădălău și pe Nicolas. Conform declarațiilor sale, autoturismul a părăsit proprietatea fără să oprească.

Claudia Pătrășcanu a mers câțiva pași după mașină și l-a strigat pe copil, însă nu a primit niciun răspuns.

„Să vin aici și el să iasă cu copilul de mână și să stea cu telefonul, să mă filmeze: „Zi tati, tati te lasă” (…) Acest copil e alienat sever. Nu vrea la școală, nu vrea la mamă, nu mai vrea nimic, tot ce spune tatăl, asta spune și el (…) Aici stă baronul de Giurgiu, care dă telefoane peste tot, și acum ce face? Pleacă cu copilul meu de acasă (…) Pleacă cu copilul de acasă, numai să nu pot eu să plec și să merg cu el (…) A urcat copilul în mașină și pleacă”, a mai spus artista.

CITEŞTE ŞI: Acuzat că a amenințat-o pe Claudia Pătrășcanu cu moartea, Gabi Bădălău a reacționat dur: „Sunt pur și simplu șocat”

Claudia Pătrășcanu, își continuă tirada la adresa lui Gabi Bădălău: „Este tot o strategie de-ale lui”. Ce s-a întâmplat cu mutarea în București și ce victorie a obținut artista în instanță?

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