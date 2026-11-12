Ce s-a întâmplat cu magazinul pe care Toto Dumitrescu l-a distrus în urmă cu aproximativ 5 luni. Alexandra Stoica: „Mie mi s-a părut foarte suspicios”

La aproape jumătate de an de la scandalul dintre Toto Dumitrescu și Alexandra Stoica, fosta iubită a acestuia a revenit cu noi declarații. La Dan Capatos Show, tânăra a vorbit despre anchetă, dar și despre lucrurile care s-ar fi întâmplat între timp. Alexandra susține că nu a fost audiată, deși a depus plângere. Mai mult, aceasta a ridicat semne de întrebare privind retragerea plângerii formulate de reprezentanții magazinului devastat de Toto Dumitrescu. Vezi toate detaliile pe CANCAN.RO!

Fosta iubită a lui Toto Dumitrescu face dezvăluiri

La aproape șase luni de la incidentul violent dintre Toto Dumitrescu și fosta iubită, aceasta a revenit cu noutăți. Se pare că magazinul devastat în timpul crizei de nervi nu doar că a fost reparat, dar a intrat și în renovări masive. Alexandra bănuiește că între familia lui Toto Dumitrescu și reprezentanții magazinului ar fi existat o înțelegere. Deocamdată, însă, nu a prezentat dovezi care să confirme această suspiciune. Vezi emisiunea integrală aici!

„Cert este că eu, victima principală, nu am fost contactată de către familia lui nici măcar să vină cu două portocale. Eu am depus plângere după a treia zi, la insistențele tuturor. Nu neapărat ale publicului, cât toată lumea m-a sfătuit: «Alexandra, depune plângere!». Doamna de la magazin și-a retras plângerea. Mie mi s-a părut foarte suspicios că s-a renovat un magazin de cartier așa repede și exact după acest eveniment. La magazin s-au remediat lucrurile, au fost despăgubiți. Nu avea cum să fie închisă (n.r. afacerea), doar a aruncat produse. S-a extins magazinul între timp, subit. Ei au niște acte, eu am întrebat dacă sunt legale despăgubirile. Familia trebuie să se asigure de o mediere.”

De ce nu a vrut Alexandra Stoica să depună plângere

Alexandra a explicat că, inițial, nu și-a dorit să depună plângere împotriva fostului iubit. Aceasta spune că încă îi părea rău pentru el, în ciuda celor întâmplate. Imaginile din timpul incidentului au rămas însă o amintire dureroasă, care continuă să o afecteze. Tânăra a povestit că retrăiește momentele în care Toto îi cerea ajutorul. Chiar și acum, simpla revedere a acestuia îi provoacă o stare inconfortabilă.

„Știi că eu, când am venit plângând aici, în prima emisiune, am spus că nu vreau să depun plângere, pentru că mie încă îmi pare rău. Și acum mi se face rău când îl văd. Îmi aduc aminte de imaginile cum el urla: «Alexandra, scapă-mă de ei, salvează-mă!», iar eu plângeam. În continuare, e o traumă. Nu am vrut să îi fac rău nicio clipă, dar nu mi se pare normal nici cum au procedat. De atâta timp nu s-a sesizat nimeni să vină să îmi ia o declarație.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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