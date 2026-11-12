Ispita Andrușca a răbufnit după ce relația cu Mocăniță a ajuns sub lupa „experților”: „Ceea ce ați văzut între noi, în condițiile…”

Ispita Andrușca a răbufnit după ce relația cu Mocăniță a ajuns sub lupa „experților”: „Ceea ce ați văzut între noi, în condițiile...”
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Andrușca le-a închis gura internauților / Sursa foto: Colaj Cancan
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Ispita Andrușca a ajuns ținta unui val de critici în mediul online, după ce o discuție purtată cu Ionuț Mocaniță în cadrul emisiunii „Insula Iubirii” a stârnit numeroase controverse. O afirmație făcută de șatenă despre rolul femeii într-o relație a împărțit internauții în două tabere, iar unele femei au criticat-o dur, catalogând-o drept o reprezentantă a tipologiei „pick me”. Sătulă de comentariile primite, ispita a decis să transmită un mesaj tranșant pe rețelele de socializare, în care și-a explicat poziția și a răspuns celor care au judecat-o.

Ispita Andrușca a răbufnit la adresa internauților

Totul a pornit de la o conversație dintre Andrușca și Ionuț Mocaniță, în care aceasta i-a spus că are nevoie de o femeie care să îl aprecieze și să aibă grijă de el, inclusiv prin gesturi precum gătitul sau călcatul hainelor. Declarația nu a trecut neobservată. Prin urmare, secvența din emisiune a devenit rapid subiect de discuție pe rețelele de socializare.

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Mai multe internaute au reacționat negativ la afirmațiile ispitei, considerând că perspectiva acesteia asupra unei relații este una învechită. Unele dintre comentarii au mers chiar mai departe, Andrușca fiind asociată cu eticheta „pick me”, folosită în mediul online pentru a descrie femeile care încearcă să se diferențieze de celelalte prin promovarea unor atitudini considerate tradiționale sau prin validarea excesivă a bărbaților.

În urma reacțiilor, Andrușca a simțit nevoia să clarifice lucrurile și să le transmită celor care au criticat-o că nu intenționează să își schimbe principiile doar pentru a fi pe placul publicului. Mai mult, aceasta le-a reproșat celor din mediul online că au tras concluzii despre relația ei cu Mocaniță înainte ca emisiunea să ajungă la final.

Andrușca susține că-și va apăra mereu valorile

În mesajul publicat pe rețelele de socializare, ispita a explicat că își menține punctul de vedere și că fiecare persoană are propria perspectivă asupra unei relații, în funcție de educație și de valorile în care crede. Aceasta a subliniat că afirmațiile sale au fost scoase din context și interpretate într-un mod care nu reflectă ceea ce a vrut să transmită.

De asemenea, Andrușca a atras atenția asupra faptului că oamenii se grăbesc să judece o poveste pe care nu o cunosc în întregime, în condițiile în care sezonul emisiunii nu s-a încheiat încă.

Ispita le-a transmis un mesaj dur internauților / Sursa foto: Social media

„Vă explic pentru ultima dată, poate de data asta reușește informația să ajungă și unde trebuie. Văd că o simplă frază dintr-o conversație pe care am avut-o cu Ionuț pe plajă a devenit subiect de dezbatere națională pentru unele persoane care, aparent, nu au alte preocupări decât să analizeze viețile altora.

Da, am spus că femeia ar trebui să aibă grijă de bărbatul de lângă ea și, surpriză, îmi susțin în continuare punctul de vedere! Fiecare om percepe o relație, o casă și o familie în funcție de educația primită, de principiile și de valorile sale. Nu trebuie să gândim toate la fel și, mai ales, nu trebuie să vă cer vouă aprobarea pentru felul în care eu văd lucrurile. Dacă unele dintre voi ați înțeles că grija față de un bărbat se rezumă la a-i găti și a-i călca o cămașă, problema este la modul în care ați ales să interpretați o conversație, nu la ceea ce am spus eu.

Dar ce mi se pare cu adevărat ridicol este că unele persoane au ajuns să facă videoclip după videoclip, să analizeze fiecare cuvânt și să tragă concluzii despre mine, despre Ionuț și despre ceea ce ați văzut între noi, în condițiile în care emisiunea nici măcar nu s-a terminat. Vă grăbiți să dați verdicte despre o poveste pe care nici măcar nu ați urmărit-o până la capăt. Nu știți tot ce s-a întâmplat, nu cunoașteți toate discuțiile și nici nu sunteți în măsură să decideți ce este bine sau rău pentru alți oameni.

Și încă ceva: faptul că eu am anumite principii nu reprezintă un atac la adresa femeilor care aleg să trăiască diferit. Dar dacă simplul fapt că o altă femeie gândește altfel decât voi vă provoacă atâta revoltă, poate ar trebui să vă întrebați de ce vă deranjează atât de tare.

Până una-alta, fiecare să-și vadă de propria casă, de propriile alegeri și de propria viață. Nu transformați câteva secunde de televiziune într-o diplomă de expert în relațiile altora.

Iar celor care și-au făcut deja o ocupație din a comenta fiecare apariție a mea le transmit un singur lucru: dacă tot sunteți atât de preocupate de povestea noastră, măcar aveți răbdare să vedeți emisiunea până la final înainte să vă mai faceți de râs cu atâtea concluzii.

Eu nu am de gând să-mi schimb educația, valorile sau principiile ca să fiu pe placul internetului. Și nici să dau explicații la nesfârșit unor persoane care aud doar ceea ce le convine. Subiect închis!”, a scris Andrușca pe rețelele de socializare.

CITEȘTE ȘI: Andrușca, dezvăluiri despre experiența de la Insula Iubiri! Cum i s-a schimbat viața după participare și ce planuri are pentru viitor: „M-am comportat după cum am simțit!”

Deranjată de criticile din online după ce s-a împrietenit cu Bianca, Andrușca a reacționat dur: ”Nu trebuie să dăm explicații nimănui”

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