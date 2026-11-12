Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: „Am vrut să dau în ea cu coada de mătură, nu să o înțep”

Vlad și Valentina/ Sursa foto CANCAN
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Noi detalii ies la iveală în ancheta morții Valentinei Tănăsie, tânăra descoperită într-o valiză, pe râul Olt! Avocatul Adrian Cuculis, reprezentantul familiei victimei, a făcut dezvăluiri șoc la Dan Capatos Show. Acesta a vorbit despre declarațiile făcute de Vlad Bălțățeanu în timpul expertizei psihiatrice. Potrivit avocatului, bărbatul ar fi recunoscut episoadele de violență și loviturile aplicate victimei. Vezi totul pe CANCAN.RO!

Adrian Cuculis susține că declarația dată medicului psihiatru conține detalii importante despre seara tragediei. Avocatul atrage atenția asupra unei discrepanțe: suspectul ar fi discutat cu medicul, dar nu ar fi dat o declarație procurorului. Potrivit lui Cuculis, Bălțățeanu ar fi recunoscut că a lovit-o pe Valentina cu o coadă de mătură. Vezi emisiunea integrală aici!

„Citeam declarația. A vorbit și declarația este redată ca și cum ar fi o declarație oficială. Este discuția cu medicul din cadrul anchetei psihiatrice. Ține pentru expertiză. Spun această discrepanță fabuloasă: tu dai o declarație, adică vorbești cu medicul, explici nu știu ce, dar tu nu dai nicio declarație în fața procurorului. Treaba asta a fost foarte, foarte ciudată.”

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Ce i-a mărturisit Vlad Bălțățeanu medicului psihiatru

Cuculis a relatat și conținutul declarației lui Bălțățeanu în timpul evaluării psihiatrice. Potrivit avocatului, acesta ar fi descris o altercație în care amândoi s-ar fi lovit.

„Vlad a zis așa: «Era o coadă de mătură. Mi-a dat cu ea în cap. S-a rupt după. Am luat-o în mână și am lovit-o eu. Au fost câteva lovituri. Am vrut să dau în ea cu coada de mătură, nu să o înțep. Ea mi-a spus: „Mi-ai spart siliconul”. M-am dus afară, m-am întors. M-am băgat la somn. Ea era în pat. M-am dus să mai beau, apoi m-am dus să mă culc. M-am trezit dimineață, am lăsat-o să doarmă. M-am dus, mi-am cumpărat țigări și am intrat înapoi în casă. I-am zis: „Nu te trezești?”. Am încercat să o mișc, am întors-o și era moartă. Nu am vrut să îi fac rău».”

„O concluzie, practic, a medicului psihiatru, care spune că Vlad recunoaște fapta. Exact astea-s cuvintele: că recunoaște fapta, dar spune că nu-și aduce aminte în totalitate cum s-a întâmplat.”

Adrian Cuculis, noi dezvăluiri despre cazul lui Vlad Bălțățeanu

Ce ar fi arătat audierile persoanelor din anturajul suspectului

Adrian Cuculis a vorbit și despre declarațiile mai multor persoane audiate în dosar. Potrivit avocatului, anchetatorii ar fi verificat inclusiv afirmațiile făcute de Bălțățeanu despre relațiile sale și teama de abandon. Acesta ar fi pus comportamentul violent în legătură cu problemele din copilărie și cu presupuse temeri legate de fidelitatea partenerei.

„El pune fapta pe marginea subiectului fidelității. Vine și spune: «Și eu am avut o viață și copilărie complicată cu părinții mei». Spune că avea o teamă de abandon. Că de aia a stat trei ani de zile singur înainte. Asta declară el. Procurorul, foarte interesant, a luat toți oamenii ăștia despre care vorbește și i-a audiat pe toți. Au fost inclusiv persoane din declarațiile fostei, prieteni din jurul lui. Toți indică faptul că omul era violent.”

Traseul lui Vlad Bălțățeanu, verificat

Un alt aspect important prezentat de Adrian Cuculis vizează reconstituirea traseului parcurs de suspect. Avocatul spune că anchetatorii au efectuat cercetări la locuință, în zona lacului și asupra autoturismului. Aceste verificări ar fi fost completate de imagini video și alte probe.

„Au fost mai multe CFL-uri. A fost CFL-ul acasă la el, a fost CFL-ul pe marginea lacului. Parte din CFL a fost și verificarea autoturismului. Traseul lui este incontestabil. S-a făcut cu filmări, cu absolut tot ce trebuie, ca la carte. Provocarea majoră este să ai traseul foarte clar. Să îl pui în acord cu faptul că el a fost criminalul. În valiză exista sânge. Punct. Dar suficient încât să poți să scoți ADN-ul din el și să îl pui în acord cu celelalte probe. Eu am văzut fiecare detaliu din necropsia respectivă. Medicii legiști au fost foarte atenți. Au făcut calupuri care totalizează vreo 150 de poze din timpul necropsiei. Nu ai cum să o întorci în stânga și în dreapta. Le-au spus la fiecare: asta datează, e cât mai veche, e mai nouă. Acum se încearcă cumva contestarea unor lucruri de finețe, cum a fost treaba cu mătura.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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