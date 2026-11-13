Cine era Ștefan Pascu, românul găsit mort în casa foștilor socri din SUA? Ce se știe despre bărbat

Cine era Ștefan Pascu, românul găsit mort în casa foștilor socri din SUA? Ce se știe despre bărbat
Cine era Ștefan Pascu, românul găsit mort în casa foștilor socri din SUA? Ce se știe despre bărbat
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Ștefan Pascu, românul găsit mort în locuința foștilor socri din statul american Ohio, avea 71 de ani și divorțase în urmă cu zece ani de fiica acestora. Bărbatul este considerat principalul suspect în cazul morții celor doi soți.

Ștefan Pascu a fost descoperit fără viață marți, 10 noiembrie, într-o casă din North Royalton, o suburbie a orașului Cleveland. În aceeași locuință au fost găsiți morți Sorin și Emilia Ciortan, foștii săi socri, ambii în vârstă de 71 de ani.

Potrivit People, bărbatul prezenta o rană prin împușcare aparent autoprovocată, iar în apropierea trupului său a fost descoperită o armă de foc.

Sursa foto: Facebook/Petru Stinea

Ce se știe despre Ștefan Pascu

Ștefan Pascu fusese căsătorit cu fiica soților Ciortan, însă mariajul se încheiase în urmă cu aproximativ un deceniu. Documentele judiciare arată că divorțul a avut loc în 2016.

Bărbatul revenise din România cu aproximativ o lună înainte de tragedie. Fosta sa soție le-a spus autorităților că acesta avea un comportament neobișnuit și că nu reușise să treacă peste despărțire.

„Am divorțat, iar el s-a întors din România. E aici de vreo lună. Se comportă foarte ciudat”, a informat ea în apelul la 911.

Conform New York Post, femeia a explicat în timpul apelului la 911 că fostul soț era furios și că divorțul continua să reprezinte o problemă pentru el, deși trecuseră mai bine de zece ani.

În momentul tragediei, Pascu nu era binevenit în locuința foștilor socri, potrivit declarațiilor făcute de fiica acestora.

Autoritățile încearcă să stabilească dacă tensiunile dintre foștii soți au avut legătură cu atacul. Până în prezent, poliția nu a anunțat oficial un mobil al presupuselor crime.

Ștefan Pascu, găsit mort după intervenția trupelor speciale

Tragedia s-a produs chiar de ziua de naștere a fostei soții a lui Ștefan Pascu. Femeia a sunat la 911 după ce a observat mașina fostului soț parcată în fața casei părinților săi și nu a reușit să ia legătura cu aceștia.

Polițiștii au intrat în locuință și i-au descoperit pe Sorin și Emilia Ciortan împușcați mortal. Bărbatul se afla la etaj, iar soția sa, în sufragerie.

Pentru că autoturismul lui Pascu se afla încă în fața casei, iar acesta nu fusese găsit, agenții au solicitat intervenția unei echipe tactice. Trupele speciale au descoperit ulterior trupul lui Ștefan Pascu la nivelul inferior al locuinței. Primele constatări indică faptul că acesta s-ar fi împușcat.

„Polițiștii au pătruns în casă și au descoperit un bărbat decedat, identificat drept Sorin R. Ciortan, pe un hol de la etaj, cu o aparentă rană prin împușcare la cap. Ulterior, au găsit o femeie decedată, identificată drept Emilia A. Ciortan, în sufragerie, cu o aparentă rană prin împușcare la cap”, se arată în comunicatul Poliției din North Royalton.

Sorin și Emilia Ciortan erau originari din Oradea și se stabiliseră în statul Ohio în urmă cu mai mulți ani, păstrând însă legături cu persoane apropiate din România. Cei doi erau cunoscuți și apreciați în comunitatea românească din Cleveland.

CITEȘTE ȘI:

Cine sunt românii găsiți împușcați în America. Principalul suspect ar fi chiar fostul lor ginere, care ar fi comis crima chiar de ziua fiicei victimelor

Mărturia tatălui lui Lucian, tânărul de 20 de ani lovit mortal de un tren în Galați. „Am strigat după el”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Zeci de mii de utilizatori afectați de o pană globală la Microsoft. Incidentul a provocat probleme și la ChatGPT
Zeci de mii de utilizatori afectați de o pană globală la Microsoft. Incidentul a provocat probleme și la ChatGPT
Scăpări de clor la platforma Chimcomplex din Râmnicu Vâlcea. Cinci oameni au ajuns la spital, iar autoritățile au emis RO-ALERT
Scăpări de clor la platforma Chimcomplex din Râmnicu Vâlcea. Cinci oameni au ajuns la spital, iar autoritățile au emis RO-ALERT
George Buhnici, invitat la „Podcast cu Prioritate” #117 by ProMotor. De la iPhone și Ferrari până la America lui Trump și investițiile chineze în România
George Buhnici, invitat la „Podcast cu Prioritate” #117 by ProMotor. De la iPhone și Ferrari până la America lui Trump și investițiile chineze în România
Mărturia tatălui lui Lucian, tânărul de 20 de ani lovit mortal de un tren în Galați. „Am strigat după el”
Mărturia tatălui lui Lucian, tânărul de 20 de ani lovit mortal de un tren în Galați. „Am strigat după el”
Ce s-a ales de Maria, fosta soție a lui Mihai Neșu, la 14 ani de la divorț. Cum și-a refăcut viața
Ce s-a ales de Maria, fosta soție a lui Mihai Neșu, la 14 ani de la divorț. Cum și-a refăcut viața
Masculii pot produce urmași fără femele. Fenomenul care bulversează lumea științifică
Mediafax
Masculii pot produce urmași fără femele. Fenomenul care bulversează lumea științifică
George Simion îl acuză pe Nicușor Dan că a orchestrat demiterea lui Bolojan, instalarea unui alt premier și blocarea protestului pentru Georgescu: ”Ori minte el, ori mint eu. A treia posibilitate nu există”
Gandul.ro
George Simion îl acuză pe Nicușor Dan că a orchestrat demiterea lui Bolojan, instalarea unui alt premier și blocarea protestului pentru Georgescu: ”Ori minte el, ori mint eu. A treia posibilitate nu există”
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Prosport.ro
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Vladimir Putin are un nou nepot. Tatăl copilului se numește Zelenski. Informațiile apărute în presa rusă
Adevarul
Vladimir Putin are un nou nepot. Tatăl copilului se numește Zelenski. Informațiile apărute în presa rusă
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
Digi24
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
Cât trebuie să scoți din buzunar pentru concertele de Crăciun ale lui Ștefan Bănică
Mediafax
Cât trebuie să scoți din buzunar pentru concertele de Crăciun ale lui Ștefan Bănică
Dieta-specială cu care a slăbit Ozana Barabancea. Acum are o siluetă trasă prin inel: „Am ajuns să încap în rochiile din liceu”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta-specială cu care a slăbit Ozana Barabancea. Acum are o siluetă trasă prin inel: „Am ajuns să încap în rochiile din liceu”
FOTO. Cum arată prezentatoarea TV care se iubea de 10 ori pe săptămână cu celebrul fotbalist
Prosport.ro
FOTO. Cum arată prezentatoarea TV care se iubea de 10 ori pe săptămână cu celebrul fotbalist
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Horoscop 13-19 noiembrie. Urmează o perioadă dificilă pentru Berbeci, Taurii au parte de oportunități financiare și profesionale
Click.ro
Horoscop 13-19 noiembrie. Urmează o perioadă dificilă pentru Berbeci, Taurii au parte de oportunități financiare și profesionale
Șoferul român de TIR nu e de vină pentru accidentul din Bulgaria. Cum s-ar fi produs de fapt tragedia, ipoteza anchetatorilor
Digi 24
Șoferul român de TIR nu e de vină pentru accidentul din Bulgaria. Cum s-ar fi produs de fapt tragedia, ipoteza anchetatorilor
Ce pensie ar putea primi românii care câștigă astăzi salariul mediu sau minim pe economie. Calculele unui analist economic
Digi24
Ce pensie ar putea primi românii care câștigă astăzi salariul mediu sau minim pe economie. Calculele unui analist economic
O Dacia Duster 2025 este scoasă la vânzare cu mai puțin de 50.000 KM la bord. Ce preț cere proprietarul?
Promotor.ro
O Dacia Duster 2025 este scoasă la vânzare cu mai puțin de 50.000 KM la bord. Ce preț cere proprietarul?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Ofertă BF: Auchan vinde un TV TCL 4K de 165 cm mult sub eMAG și Flanco
go4it.ro
Ofertă BF: Auchan vinde un TV TCL 4K de 165 cm mult sub eMAG și Flanco
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Cel mai bun joc al seriei Call of Duty din ultimii ani
Go4Games
Cel mai bun joc al seriei Call of Duty din ultimii ani
Convoiul lui Zelenski ar fi fost atacat cu ouă la Dublin. În ce stare a ajuns una dintre mașinile din coloana oficială a președintelui Ucrainei la întâlnirea cu negociatorii americani
Gandul.ro
Convoiul lui Zelenski ar fi fost atacat cu ouă la Dublin. În ce stare a ajuns una dintre mașinile din coloana oficială a președintelui Ucrainei la întâlnirea cu negociatorii americani
Vacanță gratuită. Un oraș italian caută 100 de turiști care să-i testeze serviciile
Mediafax Italia
Vacanță gratuită. Un oraș italian caută 100 de turiști care să-i testeze serviciile
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.