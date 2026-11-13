Cine era Ștefan Pascu, românul găsit mort în casa foștilor socri din SUA? Ce se știe despre bărbat

Ștefan Pascu, românul găsit mort în locuința foștilor socri din statul american Ohio, avea 71 de ani și divorțase în urmă cu zece ani de fiica acestora. Bărbatul este considerat principalul suspect în cazul morții celor doi soți.

Ștefan Pascu a fost descoperit fără viață marți, 10 noiembrie, într-o casă din North Royalton, o suburbie a orașului Cleveland. În aceeași locuință au fost găsiți morți Sorin și Emilia Ciortan, foștii săi socri, ambii în vârstă de 71 de ani.

Potrivit People, bărbatul prezenta o rană prin împușcare aparent autoprovocată, iar în apropierea trupului său a fost descoperită o armă de foc.

Ce se știe despre Ștefan Pascu

Ștefan Pascu fusese căsătorit cu fiica soților Ciortan, însă mariajul se încheiase în urmă cu aproximativ un deceniu. Documentele judiciare arată că divorțul a avut loc în 2016.

Bărbatul revenise din România cu aproximativ o lună înainte de tragedie. Fosta sa soție le-a spus autorităților că acesta avea un comportament neobișnuit și că nu reușise să treacă peste despărțire.

„Am divorțat, iar el s-a întors din România. E aici de vreo lună. Se comportă foarte ciudat”, a informat ea în apelul la 911.

Conform New York Post, femeia a explicat în timpul apelului la 911 că fostul soț era furios și că divorțul continua să reprezinte o problemă pentru el, deși trecuseră mai bine de zece ani.

În momentul tragediei, Pascu nu era binevenit în locuința foștilor socri, potrivit declarațiilor făcute de fiica acestora.

Autoritățile încearcă să stabilească dacă tensiunile dintre foștii soți au avut legătură cu atacul. Până în prezent, poliția nu a anunțat oficial un mobil al presupuselor crime.

Ștefan Pascu, găsit mort după intervenția trupelor speciale

Tragedia s-a produs chiar de ziua de naștere a fostei soții a lui Ștefan Pascu. Femeia a sunat la 911 după ce a observat mașina fostului soț parcată în fața casei părinților săi și nu a reușit să ia legătura cu aceștia.

Polițiștii au intrat în locuință și i-au descoperit pe Sorin și Emilia Ciortan împușcați mortal. Bărbatul se afla la etaj, iar soția sa, în sufragerie.

Pentru că autoturismul lui Pascu se afla încă în fața casei, iar acesta nu fusese găsit, agenții au solicitat intervenția unei echipe tactice. Trupele speciale au descoperit ulterior trupul lui Ștefan Pascu la nivelul inferior al locuinței. Primele constatări indică faptul că acesta s-ar fi împușcat.

„Polițiștii au pătruns în casă și au descoperit un bărbat decedat, identificat drept Sorin R. Ciortan, pe un hol de la etaj, cu o aparentă rană prin împușcare la cap. Ulterior, au găsit o femeie decedată, identificată drept Emilia A. Ciortan, în sufragerie, cu o aparentă rană prin împușcare la cap”, se arată în comunicatul Poliției din North Royalton.

Sorin și Emilia Ciortan erau originari din Oradea și se stabiliseră în statul Ohio în urmă cu mai mulți ani, păstrând însă legături cu persoane apropiate din România. Cei doi erau cunoscuți și apreciați în comunitatea românească din Cleveland.

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