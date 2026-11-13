ANM a emis cod roșu în România! Zonele afectate de avertizări

România se confruntă cu un episod de vreme severă, iar meteorologii au emis mai multe avertizări de vreme rea, inclusiv un cod roșu pentru intensificări extreme ale vântului. Avertizarea vizează zona montană a județului Cluj, la altitudini de peste 1.800 de metri, unde rafalele pot depăși 140-150 km/h. În același timp, alte regiuni ale țării se află sub cod galben și cod portocaliu de ploi abundente și vijelii, iar la munte sunt așteptate ninsori și depuneri de zăpadă.

Potrivit informațiilor transmise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), avertizarea de cod roșu a fost emisă vineri dimineață, 13 noiembrie, la ora 07:08, de Serviciul Regional de Prognoză a Vremii Cluj-Napoca. Aceasta este valabilă în intervalul 07:20-10:00 și vizează exclusiv zona montană a județului Cluj, situată la peste 1.800 de metri altitudine.

În acest interval sunt prognozate intensificări puternice și susținute ale vântului, cu rafale care pot trece de 140-150 km/h. Fenomenul este unul deosebit de periculos, în special în zonele montane înalte, unde viteza foarte mare a vântului poate îngreuna deplasarea și poate pune în pericol persoanele aflate în aer liber.

Vreme extremă în mai multe regiuni ale țării. ANM a emis cod galben și cod portocaliu

Codul roșu nu este singura avertizare meteorologică aflată în vigoare. Încă de joi, 12 noiembrie, meteorologii au anunțat un episod de instabilitate atmosferică, caracterizat prin precipitații importante, intensificări ale vântului și o scădere accentuată a temperaturilor.

Informarea meteorologică generală este valabilă până sâmbătă, 14 noiembrie, la ora 20:00. În acest interval, ploile vor afecta în special vestul, nord-vestul și, local, centrul țării. Vineri, precipitațiile vor avea predominant caracter de aversă, iar în anumite zone pot fi însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.

Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 30-60 de litri pe metru pătrat. Situația va fi mai dificilă în Carpații Occidentali, unde, izolat, se pot înregistra acumulări de peste 80 de litri pe metru pătrat.

Nici zonele montane nu vor fi ocolite de schimbările meteorologice. În noaptea de vineri spre sâmbătă, la altitudini de peste 1.500 de metri, în special în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, precipitațiile se vor transforma în ninsoare. Stratul nou de zăpadă ar putea ajunge, în general, la 5-10 centimetri.

Munții Apuseni, sub cod portocaliu de ploi torențiale

Una dintre cele mai afectate regiuni din punctul de vedere al precipitațiilor este zona Munților Apuseni. ANM a emis aici o avertizare cod portocaliu, valabilă în perioada 12 noiembrie, ora 10:00 – 13 noiembrie, ora 10:00.

Meteorologii au prognozat episoade de ploi torențiale, cu acumulări importante de apă. Cantitățile vor fi cuprinse între 50 și 80 de litri pe metru pătrat, iar în anumite puncte pot ajunge chiar și în jurul valorii de 90 de litri pe metru pătrat.

Totodată, codul galben de precipitații a vizat Maramureșul, Crișana, nordul, estul și sud-vestul Transilvaniei, dar și Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și anumite zone din Carpații Orientali. Avertizarea a fost valabilă până vineri, la ora 10:00, iar cantitățile de apă estimate au fost de 25-50 de litri pe metru pătrat.

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