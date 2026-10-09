Weekend cu străzi închise în București! Ce trebuie să știe șoferii care circulă prin centrul Capitalei

Românii care intenționează să circule cu mașina prin centrul Capitalei în acest weekend trebuie să își planifice cu atenție deplasările. Două evenimente, Spotlight – Festivalul Internațional al Luminii București și Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană, vor aduce modificări temporare ale traficului pe Calea Victoriei și pe alte artere din apropiere. Restricțiile vor fi aplicate în intervale orare diferite, iar șoferii vor avea la dispoziție mai multe rute alternative.

În perioada 9-11 octombrie, Capitala găzduiește Spotlight, un eveniment care include instalații luminoase, spectacole de lumină și proiecții video mapping.

Vineri, 9 octombrie, între orele 21:00 și 23:00, precum și sâmbătă și duminică, între orele 19:00 și 23:00, circulația rutieră va fi restricționată pe următoarele artere:

Calea Victoriei, între Bd. Dacia și Splaiul Independenței

Str. Știrbei Vodă, între Str. Ion Câmpineanu și Calea Victoriei

Str. Georges Clemenceau

Str. Episcopiei

De asemenea, accesul în parcarea Cina din Piața George Enescu va fi închis. Va fi menținută o bandă de urgență pentru accesul auto la instituțiile din perimetrul afectat. Traversarea cu mașina pe Calea Victoriei va fi posibilă la intersecțiile cu Str. Ion Câmpineanu și Bd. Regina Elisabeta.

Șoferii pot folosi următoarele rute ocolitoare: Bd. Lascăr Catargiu – Bd. Gen. Gheorghe Magheru – Bd. Nicolae Bălcescu – Bd. I.C. Brătianu – Str. Buzești – Str. Berzei – Str. Vasile Pârvan – Splaiul Independenței.

Restricții și pentru evenimentul Străzi Deschise

Sâmbătă, 10 octombrie, între orele 09:00 și 23:00, și duminică, 11 octombrie, între orele 10:00 și 23:00, Calea Victoriei, pe tronsonul cuprins între Bd. Dacia și Splaiul Independenței, va fi rezervată activităților organizate în cadrul proiectului Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană. Măsura vizează atât autovehiculele, cât și bicicliștii și utilizatorii de trotinete.

Publicul va putea participa la concerte stradale, spectacole de teatru și dans, ateliere pentru copii, reprezentații cu statui vivante și activități în studiouri foto.

Traversarea Căii Victoriei va fi permisă la intersecțiile cu Bd. Dacia, Str. C.A. Rosetti, Str. Știrbei Vodă, Str. Ion Câmpineanu și Bd. Regina Elisabeta. Perimetrele închise vor fi delimitate corespunzător, iar pietonii vor fi îndrumați către trotuare și trecerile special amenajate. Locuitorii din zonă vor putea ajunge la domiciliu, iar accesul către unitățile economice va fi permis în condițiile stabilite prin semnalizarea temporară.

Pentru evitarea zonelor aglomerate, șoferii pot alege următoarele rute alternative:

Piața Victoriei – Bd. Lascăr Catargiu – Piața Romană – Bd. Gheorghe Magheru – Bd. Nicolae Bălcescu – Piața Universității – Bd. I.C. Brătianu – Piața Unirii – Splaiul Independenței;

Piața Victoriei – Str. Buzești – Str. Berzei.

Brigada Rutieră va lua măsuri pentru fluidizarea traficului și prevenirea accidentelor. Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule prudent, să păstreze distanța de siguranță, să oprească doar în locurile permise și să respecte indicațiile polițiștilor. Pietonii trebuie să folosească trotuarele și să traverseze numai prin locurile amenajate, la culoarea verde a semaforului, după ce se asigură că șoferii le-au observat intenția.

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