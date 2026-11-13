Scăpări de clor la platforma Chimcomplex din Râmnicu Vâlcea. Cinci oameni au ajuns la spital, iar autoritățile au emis RO-ALERT

Un incident chimic s-a produs vineri dimineață pe platforma Chimcomplex din Râmnicu Vâlcea, după ce o cantitate de clor a fost eliberată accidental în atmosferă. Cinci angajați au fost transportați la spital, iar autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației.

Incidentul s-a produs în jurul orei 7:49, după oprirea accidentală a unui compresor de clor, care a provocat oprirea altor instalații din fluxul tehnologic.

Potrivit unui comunicat transmis de Chimcomplex, în atmosferă au fost evacuate aproximativ 15,5 kilograme de clor. Reprezentanții companiei susțin că incidentul a fost unul minor, însă condițiile meteorologice, în special ceața, au îngreunat dispersarea vaporilor.

Cinci angajați, transportați la spital după incidentul de la Chimcomplex

Compania a precizat că cinci salariați au acuzat probleme respiratorii, inclusiv iritații și tuse, fiind transportați la spital. Potrivit Chimcomplex, aceștia au fost diagnosticați cu intoxicații ușoare și se află în afara pericolului.

Anterior, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vâlcea anunțase că trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, una dintre ele fiind în stare de semiconștiență la momentul intervenției.

„Pentru gestionarea eficientă a situației și coordonarea optimă a echipajelor de intervenție, în afara amplasamentului a fost operaționalizat un punct de comandă mobil. Efectuarea măsurătorilor de către echipajele CBRN continuă. Măsurile transmise anterior rămân în vigoare până la finalizarea intervenției și asigurarea ca nu mai există niciun pericol”, a transmis instituția.

260 de persoane au fost evacuate. Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert

Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pe o rază de cinci kilometri în jurul platformei industriale, după ce echipajele specializate au constatat prezența clorului și în exteriorul amplasamentului.

Potrivit ISU Vâlcea, măsurătorile efectuate în exteriorul platformei au indicat o concentrație de 10 ppm de clor. În urma măsurătorilor efectuate ulterior de echipajele CBRN, pe distanțe cuprinse între 2 și 4 km față de platforma chimică, valorile înregistrate au fost de 0, a transmis DSU.

Locuitorilor li s-a recomandat să rămână în interiorul clădirilor, să evite activitățile în aer liber, să închidă ușile și ferestrele și să oprească instalațiile de ventilație.

Pompierii au intervenit cu echipaje specializate pentru incidente chimice, biologice, radiologice și nucleare, iar în zona platformei a fost amenajat un spațiu pentru decontaminarea personalului.

Chimcomplex a anunțat că scăpările de clor au fost oprite, instalațiile au fost închise controlat, iar combinatul este complet oprit. La fața locului a fost constituită o zonă de decontaminare a personalului aflat pe amplasament, iar ca măsură preventivă au fost evacuate 260 de persoane din incinta operatorului economic, a informat DSU.

CITEȘTE ȘI:

Mărturia tatălui lui Lucian, tânărul de 20 de ani lovit mortal de un tren în Galați. „Am strigat după el”

ANM a emis cod roșu în România! Zonele afectate de avertizări