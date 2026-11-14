Fiica actriței Lisa Maxwell a murit la doar 27 de ani. Cine a făcut anunțul trist

Lisa Maxwell traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața ei. Fiica sa, Beau Jessup, a murit subit la vârsta de doar 27 de ani. Tânăra s-a stins din viață în timpul cursurilor de masterat la Universitatea Columbia din New York.

Celebra actriță britanică este acum în doliu. Anunțul cu privire la decesul fiicei sale a fost făcut public miercuri, 11 noiembrie, de reprezentanții instituției de învățământ. Beau Jessup avea doar 27 de ani, iar deocamdată nu au fost oferite detalii cu privire la cauza exactă a morții. Tânăra era studentă la jurnalism, însă a moștenit pasiunea pentru teatru de la mama ei. Nici Lisa Maxwell, nici soțul lui Beau nu au comentat pe marginea subiectului. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Fiica actriței Lisa Maxwell a murit la doar 27 de ani

Beau Jessup se afla în ultimul an al programului de masterat în jurnalism. Ea studia la Universitatea Columbia din New York, iar în timp ce se afla la cursuri a murit subit.

Reprezentanții instituției de învățământ au făcut anunțul public miercuri prin intermediul unui mesaj emoționant în mediul online. Până în acest moment nu se cunosc detalii cu privire la circumstanțele în care s-a produs tragedia sau cauza exactă a decesului.

„Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei, prietenilor, colegilor și tuturor celor care au cunoscut-o și au iubit-o”, au transmis reprezentanții Columbian Journalism School în mediul online.

Beau Jessup, pasionată de jurnalism și teatru

Tânăra a moștenit pasiunea pentru teatru de la mama sa, Lisa. Aceasta a scris o primă piesă, intitulată „The Sandbag”, pe vremea când studia la Cambridge. Cu toate acestea, jurnalismul ocupa un loc important în viața sa.

Ea își dorea după absolvirea masterului să se concentreze asupra reportajelor despre oameni, cultură și teme sociale. Potrivit PageSix, fiica actriței era atrasă de a surprinde realitatea și de capacitatea jurnalismului de a-i influența pe cei din jur.

„Mă atrage în mod special jurnalismul pentru impactul său direct și pentru puterea de a aduce în prim-plan povești importante. Îmi doresc, de asemenea, să scriu piese de teatru și admir jurnaliștii care reușesc să îmbine activitatea de reporter cu cea de dramaturg”, declara ea în urmă cu ceva timp.

VEZI ȘI: Doliu în lumea medicală! Farmacista Andrada Busuioc a murit la scurt timp după o intervenție de transplant. Avea doar 25 de ani

Ambasadorul Rusiei la Washington a murit „subit”. Aleksandr Darciev avea 66 de ani