Narcis Bujor i-a dat ”papucii” Biancăi Iotu. Dezamăgită, i-a cerut sfatul Claudiei Ion care l-a făcut praf pe tatuator

Dacă în primele ediții Insula Iubirii, Narcis Bujor și Bianca Iotu au început o conexiune frumoasă, acum lucrurile s-au schimbat radical. După ce s-au iubit în baie, repetând scenariul de anul trecut, ispita bate în retragere. Distanțarea îi dă bătăi de cap concurentei, care avea alte planuri.

Fosta parteneră a lui Remi Dobre nu mai este afectată de ce s-a întâmplat între ea și tânărul cu care a venit pe insulă, ci de detașarea lui Narcis Bujor. Cei doi au întreținut relații intime, iar apropierea a făcut-o pe blondină să își dorească mai mult. Numai că bărbatul își vede rolul de ispită și i-a mărturisit că nu își dorește să o rănească, tocmai de aceea stă departe de ea. Discuția nu a fost ușoară pentru concurentă, astfel că s-a deschis în fața Claudiei Ion, care i-a oferit sfaturi. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Narcis Bujor s-a distanțat de Bianca Iotu

Momentele tandre dintre Bianca și Narcis nu au fost suficiente pentru bărbat să se apropie mai mult de concurentă. Mai mult decât atât, ispita bate în retragere și îi spune blondinei că nu vrea să o rănească.

El i-a transmis în ediția recentă că nu ar corespunde așteptărilor Biancăi, însă realitatea este că nu își dorește o relație amoroasă cu ea. Tocmai de aceea, Narcis păstrează distanța de fosta lui Remi, pe care părea că o îndrăgește la începutul emisiunii.

„Nu o fac intenționat (n.r. să păstreze distanța), o fac instinctiv. Nu cred că te poate învăța cineva cum să te descurci în astfel de situații când vrei binele cuiva, dar știi că atenția ta poate face rău. Da, când mă apropii da (n.r. este convins că o rănește). Că nu împlinesc așteptările pe care le ai. Chiar dacă zici că n-ai, tot timpul sunt”, a declarat Narcis Bujor la Insula Iubirii.

Claudia Ion îi dă sfaturi Biancăi Iotu

După momentul de sinceritate al lui Narcis, Bianca Iotu i se confesează Claudiei Ion. Ea îi mărturisește că nu îi place distanțarea ispitei și că își dorea mai mult decât o simplă prietenie. Concurenta i-a spus colegei sale din vilă că nu știe dacă să se mai apropie sau nu de el.

„Nu știu dacă să încerc să mă mai apropii de el sau nu. E foarte… are momente și momente. Dar, în majoritatea timpului, se protejează. Se protejează cu scuza că nu vrea să facă rău, că pe cine lasă să se apropie de el îi rănește. Îl văd ca pe un bărbat foarte interesant și atractiv și normal că îmi e drag și mi-ar plăcea să explorăm mai mult și… Nu, nu vreau o relație de prietenie! Dar nu știu dacă să insist sau nu. Aici sunt confuză”, i-a spus Bianca Iotu Claudiei.

Claudia nu a ezitat și a reacționat imediat. Aceasta i-a spus prietenei sale că dacă Narcis își dorea mai mult nu era nevoie să îi cerșească atenția.

Ea i-a amintit Biancăi faptul că abia a ieșit din relație cu Remi și că ar trebui să demonstreze că este o femeie puternică, însă nu unui bărbat, ci ei însăși.

„Nu. Stop! Bianca, mă vezi la față? Dacă tu vrei pe cineva, îl vrei cu orice preț. Înseamnă că nu vrei să-mi oferi, nu?

Tu ce vrei, ce-ai fi vrut? Dacă vrei să zici. Iar ești tu aia care își dă silința? (…) Ai scăpat de necazul, de relația în care erai și ai zis că te gândești la tine. Păi gândește-te la tine nu la cum să-i demonstrezi lui Narcis că ești femeia bună! Că persoanei potrivite nu trebuie să-i demonstrezi nimic”, a sfătuit-o Claudia Ion.

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