Narcis Bujor i-a dat ”papucii” Biancăi Iotu. Dezamăgită, i-a cerut sfatul Claudiei Ion care l-a făcut praf pe tatuator

Narcis Bujor i-a dat ”papucii” Biancăi Iotu. Dezamăgită, i-a cerut sfatul Claudiei Ion care l-a făcut praf pe tatuator
Galerie Foto 5
Narcis, Bianca și Claudia/ sursa foto: colaj CANCAN
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Dacă în primele ediții Insula Iubirii, Narcis Bujor și Bianca Iotu au început o conexiune frumoasă, acum lucrurile s-au schimbat radical. După ce s-au iubit în baie, repetând scenariul de anul trecut, ispita bate în retragere. Distanțarea îi dă bătăi de cap concurentei, care avea alte planuri. 

Fosta parteneră a lui Remi Dobre nu mai este afectată de ce s-a întâmplat între ea și tânărul cu care a venit pe insulă, ci de detașarea lui Narcis Bujor. Cei doi au întreținut relații intime, iar apropierea a făcut-o pe blondină să își dorească mai mult. Numai că bărbatul își vede rolul de ispită și i-a mărturisit că nu își dorește să o rănească, tocmai de aceea stă departe de ea. Discuția nu a fost ușoară pentru concurentă, astfel că s-a deschis în fața Claudiei Ion, care i-a oferit sfaturi. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Narcis Bujor s-a distanțat de Bianca Iotu

Momentele tandre dintre Bianca și Narcis nu au fost suficiente pentru bărbat să se apropie mai mult de concurentă. Mai mult decât atât, ispita bate în retragere și îi spune blondinei că nu vrea să o rănească.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

El i-a transmis în ediția recentă că nu ar corespunde așteptărilor Biancăi, însă realitatea este că nu își dorește o relație amoroasă cu ea. Tocmai de aceea, Narcis păstrează distanța de fosta lui Remi, pe care părea că o îndrăgește la începutul emisiunii.

„Nu o fac intenționat (n.r. să păstreze distanța), o fac instinctiv. Nu cred că te poate învăța cineva cum să te descurci în astfel de situații când vrei binele cuiva, dar știi că atenția ta poate face rău. Da, când mă apropii da (n.r. este convins că o rănește). Că nu împlinesc așteptările pe care le ai. Chiar dacă zici că n-ai, tot timpul sunt”, a declarat Narcis Bujor la Insula Iubirii.

Bianca Iotu și Claudia Ion/ sursa foto: captură video Antena 1

Bianca Iotu și Claudia Ion/ sursa foto: captură video Antena 1

Claudia Ion îi dă sfaturi Biancăi Iotu

După momentul de sinceritate al lui Narcis, Bianca Iotu i se confesează Claudiei Ion. Ea îi mărturisește că nu îi place distanțarea ispitei și că își dorea mai mult decât o simplă prietenie. Concurenta i-a spus colegei sale din vilă că nu știe dacă să se mai apropie sau nu de el.

„Nu știu dacă să încerc să mă mai apropii de el sau nu. E foarte… are momente și momente. Dar, în majoritatea timpului, se protejează. Se protejează cu scuza că nu vrea să facă rău, că pe cine lasă să se apropie de el îi rănește. Îl văd ca pe un bărbat foarte interesant și atractiv și normal că îmi e drag și mi-ar plăcea să explorăm mai mult și… Nu, nu vreau o relație de prietenie! Dar nu știu dacă să insist sau nu. Aici sunt confuză”, i-a spus Bianca Iotu Claudiei.

Claudia nu a ezitat și a reacționat imediat. Aceasta i-a spus prietenei sale că dacă Narcis își dorea mai mult nu era nevoie să îi cerșească atenția.

Ea i-a amintit Biancăi faptul că abia a ieșit din relație cu Remi și că ar trebui să demonstreze că este o femeie puternică, însă nu unui bărbat, ci ei însăși.

„Nu. Stop! Bianca, mă vezi la față? Dacă tu vrei pe cineva, îl vrei cu orice preț. Înseamnă că nu vrei să-mi oferi, nu?
Tu ce vrei, ce-ai fi vrut? Dacă vrei să zici. Iar ești tu aia care își dă silința? (…) Ai scăpat de necazul, de relația în care erai și ai zis că te gândești la tine. Păi gândește-te la tine nu la cum să-i demonstrezi lui Narcis că ești femeia bună! Că persoanei potrivite nu trebuie să-i demonstrezi nimic”, a sfătuit-o Claudia Ion.

VEZI ȘI: Ce înseamnă, de fapt, cuvântul codat ”espresso” folosit în vila băieților la Insula Iubirii

Ce cuplu a părăsit Insula Iubirii înainte de finală. Radu Vâlcan și-a luat „adio” de la concurenți: „Testul se încheie pentru voi”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Primele imagini de la nunta lui Marcel cu Armina. Singura ispită de la Insula Iubirii care le-a fost alături în ziua cea mare
Primele imagini de la nunta lui Marcel cu Armina. Singura ispită de la Insula Iubirii care le-a fost alături în ziua cea mare
Narcis Bujor și-a adus iubita la reuniunea cu foștii colegi de la Insula Iubirii. Imaginile s-au viralizat!
Narcis Bujor și-a adus iubita la reuniunea cu foștii colegi de la Insula Iubirii. Imaginile s-au viralizat!
Florin Prunea a bătut, din nou, palma cu PRO TV. Unde va apărea, după ce a participat la Desafio: Aventura
Florin Prunea a bătut, din nou, palma cu PRO TV. Unde va apărea, după ce a participat la Desafio: Aventura
David Popovici și iubita, prezenți la inaugurarea noii arene sportive în cadrul Allianz-Ţiriac Summer Arena
David Popovici și iubita, prezenți la inaugurarea noii arene sportive în cadrul Allianz-Ţiriac Summer Arena
Prințul Marco, decizie neașteptată după ce Bianca a văzut imaginile cu el și Gabriella din camera de hotel: ”Am păcătuit de față cu toată România”
Prințul Marco, decizie neașteptată după ce Bianca a văzut imaginile cu el și Gabriella din camera de hotel: ”Am păcătuit de față cu toată România”
FOTO. MII de oameni la manifestația pro-Georgescu din Capitală! Persoane ridicate de jandarmi, circulație blocată în zona Palatului Parlamentului
Mediafax
FOTO. MII de oameni la manifestația pro-Georgescu din Capitală! Persoane ridicate de jandarmi, circulație blocată în zona Palatului Parlamentului
Ilie Bolojan, socru mic. Fostul premier își mărită fata cea cea mare astăzi. Nunta are loc într-un „palazzo” din Oradea, de 400 de locuri. Cine e ginerele și ce nași și-au ales
Gandul.ro
Ilie Bolojan, socru mic. Fostul premier își mărită fata cea cea mare astăzi. Nunta are loc într-un „palazzo” din Oradea, de 400 de locuri. Cine e ginerele și ce nași și-au ales
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Prosport.ro
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Teleorman înseamnă „pădure nebună”, iar Dâmbovița, „valea cu stejari”. De unde vin, de fapt, numele județelor României
Adevarul
Teleorman înseamnă „pădure nebună”, iar Dâmbovița, „valea cu stejari”. De unde vin, de fapt, numele județelor României
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
Digi24
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
Se circulă în condiții de IARNĂ pe mai multe artere importante din țară! Zeci de utilaje mobilizate
Mediafax
Se circulă în condiții de IARNĂ pe mai multe artere importante din țară! Zeci de utilaje mobilizate
Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu, femeia care l-a înşelat cu Radu Niculescu. Cum arată şi din ce face bani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu, femeia care l-a înşelat cu Radu Niculescu. Cum arată şi din ce face bani
FOTO. Cum arată prezentatoarea TV care se iubea de 10 ori pe săptămână cu celebrul fotbalist
Prosport.ro
FOTO. Cum arată prezentatoarea TV care se iubea de 10 ori pe săptămână cu celebrul fotbalist
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Alina Laufer și Jorge, din nou împreună la majoratul fiicei lor. Ce mărturisiri au făcut despre Karina: „Nu mă așteptam să am așa emoții”
Click.ro
Alina Laufer și Jorge, din nou împreună la majoratul fiicei lor. Ce mărturisiri au făcut despre Karina: „Nu mă așteptam să am așa emoții”
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Digi 24
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Putin mai are la dispoziție doar două planuri pentru înfrângerea Ucrainei. Ce l-ar putea forța să schimbe strategia
Digi24
Putin mai are la dispoziție doar două planuri pentru înfrângerea Ucrainei. Ce l-ar putea forța să schimbe strategia
SUV coreean cu motor diesel de 2,2 litri și tracțiune 4x4. Mașina care ține cu portofelul
Promotor.ro
SUV coreean cu motor diesel de 2,2 litri și tracțiune 4x4. Mașina care ține cu portofelul
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Kaufland oferă un televizor Samsung UHD cu diagonala de 50 de inci la preț de Black Friday
go4it.ro
Kaufland oferă un televizor Samsung UHD cu diagonala de 50 de inci la preț de Black Friday
Un obiect misterios care accelerează prin spațiu nu poate fi explicat de cercetători
Descopera.ro
Un obiect misterios care accelerează prin spațiu nu poate fi explicat de cercetători
Cel mai bun joc al seriei Call of Duty din ultimii ani
Go4Games
Cel mai bun joc al seriei Call of Duty din ultimii ani
Ilie Bolojan, socru mic. Fostul premier își mărită fata cea cea mare astăzi. Nunta are loc într-un „palazzo” din Oradea, de 400 de locuri. Cine e ginerele și ce nași și-au ales
Gandul.ro
Ilie Bolojan, socru mic. Fostul premier își mărită fata cea cea mare astăzi. Nunta are loc într-un „palazzo” din Oradea, de 400 de locuri. Cine e ginerele și ce nași și-au ales
Ce înseamnă cifrele de pe robinetul caloriferului?! SIGUR NU AI ȘTIUT!
Mediafax Italia
Ce înseamnă cifrele de pe robinetul caloriferului?! SIGUR NU AI ȘTIUT!
Momentul tensionat din interviul cu un youtuber faimos!
Mediafax Spania
Momentul tensionat din interviul cu un youtuber faimos!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.