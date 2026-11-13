Cristina Șișcanu, adevăr incomod despre căsnicie: „Nu orice femeie care rămâne lângă un bărbat îl mai iubește

Cristina Șișcanu își continuă seria reflecțiilor și a confesiunilor publice pe Facebook. Recent, soția lui Mădălin Ionescu și-a pus urmăritorii pe gânduri, după ce a transmis un mesaj și câteva concluzii despre femeile care aleg să rămână într-o căsnicie nefericită.

Cristina Șișcanu este de părere că nu orice femeie care rămâne într-o căsnicie o face din iubire. Există categoria celor care rămân „legate” de confortul financiar, teama de singurătate sau de dragul copii.

Cristina Șișcanu: „Există rate și frica de singurătate”

În acest context, jurnalista a atras atenția unui lucru pe care multe dintre acest femei îl omit: apropierea de bărbatul alături de care au decis să-și întemeieze o familie. Ea susține că în timp ce rutina preia controlul în cuplu, bărbații ar putea confunda liniștea cu dispariția problemelor, fără a realiza că, în realitate, femeia se îndepărtează de ei.

„Nu orice femeie care rămâne lângă un bărbat îl mai iubește și cred că unii bărbați se liniștesc prea repede când spun: «Dacă nu-i convenea, pleca». Numai că între «Nu mai este bine aici» și «Pot să plec» există uneori o viață întreagă. Există copii, există rate, există dependență financiară, există și frica de singurătate. Există și rușinea de a le spune tuturor că relația pe care ai apărat-o atâția ani nu este ceea ce ai sperat sau nu mai este ceea ce ai sperat.”, a spus Cristina Șișcanu pe Facebook.

De asemenea, Cristina Șișcanu punctează faptul că există și femei care au posibilitatea să plece dintr-o căsnicie, dar nu o fac. Ea susține că acele femei încă speră și se agață de fiecare clipă și de toate amintirile frumoase din relație, sperând că, după, ani și ani, le vor putea retrăi.

„Dar există și femei care ar putea să plece și totuși rămân, pentru că încă așteaptă, poate, să se întoarcă bărbatul de la început, cel care le asculta, le căuta, le făcea să se simtă dorite și ale cărui gesturi frumoase le ofereau, de fiecare dată, puțină speranță. Poate că de această dată o să ne fie mai bine. E greu să renunți când știi cât de frumos a fost. Uneori te agăți de câteva luni fericite și încerci ani întregi să le aduci înapoi”, a transmis Cristina Șișcanu pe rețelele de socializare.

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