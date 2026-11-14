Ce înseamnă, de fapt, cuvântul codat ”espresso” folosit în vila băieților la Insula Iubirii

Ce înseamnă, de fapt, cuvântul codat ”espresso” folosit în vila băieților la Insula Iubirii
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Prințul Marco, Gabriella Barbu, Ionuț Mocăniță și Andrușca/ sursa foto: colaj CANCAN
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Conexiunile la Insula Iubirii sunt din ce în ce mai greu de ascuns. După ce Prințul Marco și ispita Gabriella s-au iubit la dream date, în vila băieților sunt discuții intense. În cea mai recentă ediție a emisiunii, s-a folosit un cuvânt codat: „espresso”. Dar ce înseamnă, de fapt?

În episodul de vineri, 13 noiembrie, Prințul Marco, Gabriella Barbu, Ionuț Mocăniță și Andrușca au petrecut timp împreună. Cei patru au vorbit inclusiv despre noaptea de amor pe care au avut-o partenerul Biancăi Ghiurcă și ispita, însă un detaliu a atras atenția. Aceștia au folosit cuvântul „espresso”. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce înseamnă cuvântul codat espresso, folosit în vila băieților la Insula Iubirii

Prințul Marco și Gabriella Barbu au renunțat la inhibiții și s-au iubit la dream date. Concurentul l-a îndemnat discret pe Ionuț Mocăniță să facă la fel cu ispita Andrușca. Între ei este o conexiune clară, dar pe care o țin ascunsă. În acest context, partenerul Biancăi Ghiurcă l-a îndemnat: „Dacă o să mergi la dream date, după ce termini de mâncat, cere un espresso” .

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Cuvântul codat a atras imediat atenția! „Espresso” folosit în vila băieților se referă la rapiditatea actului intim, făcând paralele cu faptul că espresso este, de obicei, scurt.

Concurenții și ispitele care spun asta vor să fie departe de camerele de filmat. Nu este prima dată când se folosesc cuvinte codate la insulă. Să ne amintim de „roșie” și „castravete”, des folosite în sezonul 9 de Maria Avram și Bianca Dan.

Gabriella, Andrușca, Marco și Ionuț/ sursa foto: captură video Antena 1

Gabriella, Andrușca, Marco și Ionuț/ sursa foto: captură video Antena 1

Ionuț Mocăniță și Andrușca au rămas împreună după insulă

Dacă la insulă au fost sfătuiți să ceară un „espresso”, ei bine, pare că l-au savurat pe deplin la revenirea în țară. Ionuț Mocăniță și Andrușca au fost dați de gol în mediul online.

Cei doi se aflau la botezul lui Milan, băiețelul Iustinei și lui Cornel, și ei foști concurenți Insula Iubirii, iar acolo au dansat și s-au distrat, însă lăutarul a pus ochii pe ei. Videoclipul a devenit viral, așadar fanii emisiunii știu deja deznodământul cu privire la relația lor înfiripată în Thailanda.

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