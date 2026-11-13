Alertă în Statele Unite! Toate zborurile au fost anulate. Ce s-a întâmplat

Haos pe aeroporturile din Statele Unite, după ce Administrația Federală a Aviației (FAA) a decis să oprească toate plecările aeronavelor la nivel național. Măsura a fost anunțată vineri seară, 13 noiembrie 2026, în urma unor probleme apărute în sistemele de comunicații utilizate de centrele de control al traficului aerian.

Decizia autorităților americane a fost luată la câteva ore după ce restricțiile au fost introduse pe aeroporturile din Chicago. Ulterior, situația s-a extins la nivelul întregii țări, iar aeronavele care urmau să decoleze au fost obligate să rămână la sol până la noi instrucțiuni. În schimb, avioanele care se aflau deja în aer au primit permisiunea de a-și continua traseul și de a ateriza la destinație.

Administrația Federală a Aviației (FAA) a justificat această hotărâre prin necesitatea de a preveni orice incident care ar putea pune în pericol pasagerii și echipajele.

„Din cauza unor circumstanțe extraordinare și din motive de siguranță”, a transmis instituția americană în anunțul privind suspendarea decolărilor.

Deocamdată, autoritățile nu au precizat cât timp vor rămâne în vigoare restricțiile și nici momentul în care traficul aerian va reveni la normal. Nici cauza exactă a defecțiunii nu a fost făcută publică, însă un purtător de cuvânt al FAA a confirmat existența unor probleme de comunicații care afectează centrele de control aerian din Statele Unite.

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