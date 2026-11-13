Kimi Antonelli are interzis la cheltuieli! Părinții campionului de la Formula 1 îi gestionează toate finanțele: „Faima nu i s-a urcat la cap”

Kimi Antonelli se numără printre cei mai bogați tineri piloți din Formula 1, însă nu are parte de libertate deplină atunci când vine vorba despre cheltuieli. Deși a ajuns milionar și veniturile sale sunt în continuă creștere, italianul primește în continuare bani de buzunar de la părinți, care îi administrează finanțelor.

Kimi Antonelli a devenit unul dintre cele mai importante nume din Formula 1, după ce a reușit să ajungă în elita motorsportului la o vârstă foarte fragedă. Pilotul italian concurează pentru Mercedes și și-a construit rapid o reputație în competiție, având și venituri destul de mari.

Marco Antonelli și Veronica Pomaro își doresc ca fiul lor să nu fie influențat de faima câștigată în lumea sportului și să înțeleagă valoarea banilor. Chiar dacă pilotul are parte de câștiguri impresionante, părinții continuă să îl învețe să fie cumpătat și să își gestioneze responsabil veniturile.

Kimi Antonelli primește bani cu „porția”

Veronica Pomaro a dezvăluit că tânărul în vârstă de 20 de ani are o sumă fixă pe care o poate folosi în fiecare lună, fără posibilitatea de a depăși limita stabilită. Inclusiv atunci când pleacă în vacanță, acesta trebuie să își organizeze cheltuielile în funcție de bugetul primit.

„Îi dăm în continuare lui Kimi o alocație. Are un buget lunar pe care trebuie să-l respecte. Dacă pleacă în vacanță, știe că nu-l poate depăși!”, a dezvăluit Veronica Pomaro, conform Mundo Deportivo.

Nici tatăl său nu consideră că succesul fiului ar trebui să schimbe regulile din familie. Părinții continuă să muncească și să îl sprijine, fiind atenți inclusiv la modul în care acesta se raportează la bani și popularitate.

„Eu și Veronica nu ne-am oprit niciodată din muncă, chiar dacă mulți oameni cred că nu facem nimic. Singurul lucru care s-a schimbat față de trecut este că acum trebuie să fim și cu ochii pe Kimi. Faima nu i s-a urcat niciodată la cap și nu este interesat de ea sau de bani. Rețineți că încă primește o alocație!”, a menționat și tatăl tânărului pilot.

Veniturile pilotului provin din contractul cu Mercedes, bonusurile de performanță și colaborările comerciale. Salariul său anual este estimat la aproximativ două milioane de dolari, însă suma ar putea crește considerabil în perioada următoare, odată cu rezultatele obținute pe circuit.

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