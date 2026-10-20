Război fără milă în familia Iorgulescu! Verișorul lui Mario, cu executorii pe urme din cauza pensiei alimentare. A ajuns să se plângă că nu mai are din ce trăi

Numele Iorgulescu revine în atenție, dar de această dată nu Mario, fiul șefului Ligii Profesioniste de Fotbal, este protagonistul poveștii. Verișorul său, Gino Petre Iorgulescu, fost polițist, se află într-un conflict judiciar cu fosta parteneră, Gabriela Iorgulescu. La mijloc sunt pensia alimentară, popriri pe venituri, acuzații legate de bani și o executare silită pe care bărbatul încearcă să o combată în instanță. Iar cea mai recentă mutare a sa vizează recuperarea unei cauțiuni de peste 5.000 de lei!

Scandalul financiar din familia extinsă a șefului LPF nu este unul apărut chiar peste noapte. În urmă cu mai mulți ani, Gino Petre Iorgulescu ajungea în atenția presei după ce Gabriela Iorgulescu îl acționase în judecată pentru majorarea pensiei de întreținere. Numai că disputele dintre cei doi nu s-au încheiat atunci.

Potrivit documentelor judiciare analizate de CANCAN.RO, conflictul a ajuns inclusiv în faza executării silite, iar fiecare parte susține că are dreptate.

În timp ce Gabriela Iorgulescu afirmă că plățile au fost făcute sporadic și că au rămas sume neachitate, verișorul lui Mario susține că și-a îndeplinit obligațiile financiare. Ba mai mult, acesta reclamă că i-ar fi fost luați bani în plus!

Verișorul lui Mario Iorgulescu susține că riscă să rămână falit

Povestea a luat o turnură serioasă după deschiderea unui dosar de executare silită în anul 2022. Nemulțumit de sumele urmărite, Gino Petre Iorgulescu a contestat executarea și a încercat să obțină suspendarea acesteia până când judecătorii aveau să lămurească situația financiară.

În fața instanței, bărbatul a susținut că o expertiză contabilă ar indica faptul că, până la 31 mai 2024, i-ar fi fost reținuți necuvenit nu mai puțin de 11.767 de lei.

Acesta a reclamat și faptul că poprirea i-ar afecta serios veniturile, deoarece în calcul ar fi fost incluse inclusiv sporuri salariale și alte drepturi bănești cu caracter nepermanent.

Verișorul lui Mario Iorgulescu a invocat inclusiv riscul de a rămâne fără resursele necesare unui trai decent.

„Practic, este lipsit de resursele financiare necesare asigurării unui nivel minim de trai pentru el și familia sa”, se arată în argumentele prezentate de contestator, consemnate în hotărârea Tribunalului București.

De cealaltă parte, Gabriela Iorgulescu a contestat susținerile fostului partener. Prin avocat, aceasta a arătat că obligațiile de întreținere nu ar fi fost respectate întocmai, iar plățile ar fi fost efectuate neregulat.

„Plățile făcute de apelant sunt sporadice după bunul plac, nicidecum respectând titlul executoriu”, se menționează în întâmpinarea depusă la dosar.

Mai mult, femeia a susținut că expertiza contabilă nu lămurise definitiv situația, fiind formulate obiecțiuni cu privire la calculele efectuate.

În aceste condiții, cele două părți au ajuns să se confrunte nu doar în privința sumelor datorate, ci și asupra posibilității de a opri temporar executarea silită.

Gino Petre Iorgulescu duce o ”luptă aprigă” pentru 5.000 de lei

Pentru a obține suspendarea executării, Gino Petre Iorgulescu a depus, în iunie 2024, o cauțiune în valoare de 5.112,05 lei.

Numai că lucrurile nu au decurs așa cum spera. În ianuarie 2026, Judecătoria Sectorului 1 i-a respins cererea de suspendare a executării silite. Bărbatul a atacat hotărârea, însă nici apelul nu i-a adus rezultatul dorit.

Pe 22 mai 2026, Tribunalul București a respins definitiv apelul, apreciind că nu au fost prezentate dovezi suficiente privind existența unui prejudiciu iminent care să justifice oprirea executării. Mai mult, Gino Petre Iorgulescu a fost obligat să achite Gabrielei Iorgulescu 2.000 de lei cheltuieli de judecată.

Decizia nu stabilește însă definitiv dacă bărbatul a achitat integral pensia de întreținere sau dacă i-au fost reținuți bani în plus. Aceste aspecte țin de judecarea contestației la executare.

Dar povestea nu se oprește aici. După ce a pierdut bătălia pentru suspendarea executării silite, verișorul lui Mario Iorgulescu a deschis un nou front judiciar, de această dată pentru recuperarea cauțiunii depuse anterior.

Într-un dosar având ca obiect „restituire cauțiune”, înregistrat recent la Judecătoria Sectorului 1, Gino Petre Iorgulescu figurează ca reclamant, iar Gabriela Iorgulescu apare în calitate de intimată.

Demersul vine după ce Tribunalul București a precizat că problema restituirii cauțiunii trebuie soluționată de prima instanță, nu în apel. Cu alte cuvinte, după ani de dispute privind pensia de întreținere și o executare silită pe care nu a reușit să o suspende, verișorul lui Mario Iorgulescu încearcă acum să recupereze și cei peste 5.000 de lei depuși drept garanție. Rămâne de văzut dacă judecătorii îi vor admite solicitarea.

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