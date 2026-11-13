Cum au ajuns doi pensionari să fie amendați pentru o mașină care nu era a lor! Suma uriașă trecută pe procesele-verbale

Cum au ajuns doi pensionari să fie amendați pentru o mașină care nu era a lor! Suma uriașă trecută pe procesele-verbale
sursă foto: Freepik.com
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O vizită la cutia poștală a devenit o sursă de stres și îngrijorare pentru un cuplu de pensionari din regiunea Galicia, Spania, după ce Primăria Barcelonei i-a acuzat în repetate rânduri că au circulat ilegal, în ciuda faptului că mașina lor nu a părăsit niciodată provincia de origine.

Carmen și José, amândoi în vârstă de 78 de ani, au primit șase amenzi rutiere în valoare totală de 1.200 de euro pentru presupuse deplasări pe care ei susțin că nu le-au făcut niciodată. Prima amendă a sosit în septembrie 2024. De atunci, au urmat încă cinci, fiecare în valoare de 200 de euro pentru intrarea în Zona cu Emisii Reduse (ZBE) din Barcelona fără autorizația de mediu necesară.

Șase amenzi pentru deplasări pe care nu le-au făcut niciodată

Deși toate cele șase amenzi au fost acum anulate, cuplul este în continuare îngrijorat că ar putea primi o altă amendă în orice moment. „Suntem disperați”, a explicat José, descriind cum situația i-a lăsat dezorientați. Cuplul locuiește în Bueu, în provincia Pontevedra, și afirmă că mașina lor, un Audi A4, care are peste 20 de ani, este folosit doar pentru deplasări în zona lor locală.

Amenzile se referă la trei locații diferite din Barcelona: trei presupuse deplasări pe Travessera de les Corts, două pe Avenida de Madrid și încă una pe Avenida Paral·lel. José spune că mașina nu părăsește provincia Pontevedra, ceea ce face ca acuzațiile să fie deosebit de greu de înțeles pentru cuplu. Inițial, ei nu aveau nicio idee cum să conteste amenzile și au apelat la o un avocat.

Francisco José Domínguez, care s-a ocupat de cazul lor, a început să examineze probele furnizate odată cu notificările de sancțiune. O fotografie părea să ofere o posibilă explicație pentru greșelile repetate. Potrivit acestuia, imaginea arată ceea ce pare a fi un tractor sau o remorcă, și nu Audi-ul cuplului. O parte din numărul de înmatriculare este greu de deslușit, iar el bănuiește că acest lucru ar fi putut duce la identificarea unui vehicul greșit.

Există o diferență mică, dar importantă, între plăcuțele de înmatriculare spaniole pentru autoturisme obișnuite și cele utilizate la tractoarele agricole. Ambele formează o combinație similară de litere și cifre, dar autoturismele standard au o bandă albastră distinctivă pe care se află steagul Uniunii Europene și litera E.

Avocatul José Domínguez consideră că o literă parțial ascunsă ar fi putut determina sistemul de recunoaștere automată să confunde numărul de înmatriculare al altui vehicul cu cel al lui Carmen și José. De asemenea, acesta nu consideră că cei doi soți au fost victime ale unui furt de identitate, în schimb, acesta suspectează o eroare în procesul de identificare, deși cauza exactă nu a fost încă stabilită. Cu toate acestea, problema nu s-a încheiat aici. Anul acesta, cuplul a primit alte trei amenzi pentru aceleași presupuse încălcări, numărul total ajungând la șase, ceea ce îi pune în situația de a trebui să conteste aceeași eroare din nou, notează Euroweeklynews.ro.

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