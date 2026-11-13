Cu ce pensie rămâi după 40 de ani de muncă în România. Diferența uriașă dintre salariul minim și cel mediu

Potrivit celor mai recente calcule ale experților financiari, un angajat plătit constant cu salariul minim sau mediu pe economie va încasa o pensie cu mult sub nivelul necesar de trai decent, comparativ cu un salariat care a avut venituri mai ridicate.

Românii care încasează astăzi salariul mediu pe economie ar putea încasa la pensie doar jumătate din sumă, iar pentru cei cu salariul minim, pensia ar putea scădea la 1.600 de lei.

Ce pensie vei avea după 40 de ani de muncă

Potrivit unei simulări efectuată de analistului economic Adrian Negrescu, un român care a muncit pe un salariu net de aproximativ 5.680 de lei net ar putea primi – după 40 de ani de contribuție la stat – o pensie de aproximativ 2.700 de lei. La acești bani s-ar putea adăuga suma aferentă Pilonului II de pensii private, ceea ce înseamnă că venitul total ar putea crește la aproximativ 4.200 de lei.

Pentru un angajat care a muncit pe salariul minim pe economie, expertul susține că pensia acestuia s-ar încadra la aproximativ 2.300 de lei. Expertul susține că peste 10-20 de ani acești bani vor ajunge să fie neînsemnați, în ciuda majorărilor periodice ale pensiilor, din cauza scumpirilor care reduc puterea de cumpărare. Mai exact, cu aceeași sumă de bani pot cumpăra mai puțin decât înainte, deoarece prețurile cresc mai repede decât veniturile.

”Am făcut niște calcule concrete. De exemplu, la un salariu mediu de 5.680 de lei net, pensia după 40 de ani de contribuție ar trebui să fie între 2.600 și 2.700 de lei. La acești bani se mai adaugă, dacă am avut Pilonul II, undeva între 1.500 și 1.900 de lei. Deci, în total, 4.200 de lei pensie. Dacă vom sta în continuare să fim plătiți cu salariul minim pe economie, pensia va fi undeva la nivel de 2.300 de lei. Oare ce poți face cu 2.300 de lei pensie peste zece ani de acum încolo? Cred că nici măcar facturile la utilități nu vei putea să ți le plătești” „, a declarat analistul economic pentru Digi24.

Potrivit noii legi a pensiilor, adoptată în 2023, cuantumul pensiei depinde atât de nivelul salarial din perioada de activitate profesională, cât și durata acestei perioade. Astfel, principiul de bază este că, cu cât o persoană a lucrat mai mulți ani și a avut un salariu mai mare, cu atât pensia sa va fi mai mare.

Punctele de contributivitate reprezintă un punctaj lunar ce i se acordă contribuabilului. Punctajul lunar se obține împărțind venitul brut lunar realizat la câștigul salarial mediu brut pe țară din anul respectiv.

Punctajul lunar obținut în fiecare lună a anului se adună, iar apoi se calculează punctajul anual. Acesta din urmă se obține împărțind numărul de puncte realizat de asigurat pe parcursul unui an calendaristic la 12.

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