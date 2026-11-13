Gabriella de la Insula Iubirii, transformare neașteptată! Ce a determinat-o să-și topească acidul din buze

Gabriella Barbu a fost și este în continuare în centrul atenției, după ce a participat la sezonul X al emisiunii Insula Iubirii. Aceasta a trecut recent printr-o transformare neașteptată și a împărtășit totul cu urmăritorii săi. Ispita a luat o decizie radicală.

Gabriella a apelat de-a lungul timpului la mai multe intervenții estetice, printre care și injectarea buzelor cu acid hialuronic. Ea a atras atenția prin trăsăturile sale la insulă, însă a decis că este momentul pentru o schimbare. Tocmai din acest motiv, celebra ispită și-a topit acidul din buze, iar acum arată complet diferit. Vedeta le-a recunoscut fanilor săi care este motivul. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce a determinat-o să-și topească acidul din buze

Tânăra are experiență în a-i ispiti pe bărbați. Ea a participat la „Isla de las Tentaciones” de mai multe ori, iar acum a vrut să își pună rolul în aplicare și la Insula Iubirii. Aceasta și-a dus scopul până la sfârșit și asta pentru că l-a tentat pe Prințul Marco până a cedat. Dacă privim în spate, Gabriella era blondă la emisiunea din Spania, iar acum este brunetă. Însă nu sunt singurele schimbări.

Ea a fost de mai multe ori în cabinetul medicului estetician. În trecut și-a pus acid în buze, dar a decis că acum este momentul să îl topească. Vedeta a transmis în mediul online că a luat această hotărâre pentru că substanța îi migrase. Totuși, nu a renunțat definitiv la procedură, ci ia doar o pauză scurtă, urmând în viitor să revină la look-ul cu care și-a obișnuit fanii.

„Nu v-am spus, dar mi-am topit acidul din buze pentru că îl aveam migrat”, a scris Gabriella Barbu în mediul online.

De ce s-a vopsit ispita, de fapt

Așa cum am menționat mai sus, Gabriella a trecut printr-o serie de schimbări. De la blond a trecut într-o clipită la brunet. De curând, ea a dezvăluit că adevăratul motiv este că a vrut să lase în spate momente mai puțin din viața sa. Astfel, a început o nouă etapă.

„Mi-am schimbat culoarea pentru că am trecut prin niște momente în viața mea pe care a trebuit să le las în spate. Blondul pentru mine a semnificat ceva din trecut. O parte din viața mea. Mă regăsesc mai mult”, a declarat Gabriella Barbu, la Observator.

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