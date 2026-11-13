Alertă meteo pentru mai multe județe! Vin ploi abundente, iar cantitățile de apă vor fi însemnate

Alertă meteo pentru mai multe județe! Vin ploi abundente, iar cantitățile de apă vor fi însemnate
Cod Galben de ploi abundente în România/ sursă foto: social media
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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pentru următoarele zile. Au fost emise două avertizări de cod galben de vreme rea, vânt puternic, precipitații abundente și acumulări mari de apă în intervale scurte de timp. 

Primul cod calben de vreme rea a intrat în vigoare vineri, 13 noiembrie, între orele 10:00 și 21:00 și este valabil în următoarele județe: Bihor, Maramureș, Cluj, Alba, Gorj, Vâlcea, Caraș-Severin, Mureș și Bistrița-Năsăud

Vineri va ploua în general moderat cantitativ, în vestul, nord-vestul şi în centrul ţării, iar în cursul nopţii (13-14 noiembrie) în regiunile sudice. Ploile vor avea mai ales caracter de aversă şi pe alocuri vor fi însoţite de descărcări electrice şi de intensificări de scurtă durată ale vântului.

sursă foto: ANM

Cod galben de ploi în România

În noaptea de vineri spre sâmbătă (13/14 noiembrie), la început în nordul Carpaţilor Orientali, apoi şi în restul zonei montane vor predomina precipitaţiile sub formă de lapoviţă şi ninsoare şi se va depune strat de zăpadă (în general de 5…10 cm). În a doua parte a nopţii, lapoviţă şi ninsoare, posibil cu depunere de strat de zăpadă, vor fi şi în estul şi în sud-estul Transilvaniei. Cantităţile de apă vor fi local de 15….25 l/mp, iar în zona montană şi în Muntenia de 30…35 l/mp.

A doua atenționare de vreme rea intră în vigoare sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 01:00 și este valabilă până la ora 11:00. Cea mai mare parte a Munteniei se va afla sub atenționare de cod galben de ploi: București, județele Prahova, Ilfov, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman, Călărași și Ialomița. Precipitațiilor vor fi sub formă de averse, iar cantitățile de apă se vor acumula între 20-35 de litri pe metru pătrat.

sursă foto: ANM

Prognoza meteo pentru București

Sâmbătă, 14 noiembrie, vremea se răcește. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 8 grade Celsius. Cerul va fi noros și va ploua slab pe parcursul zilei. În perioada 13 – 15 noiembrie, ANM a emis o informare de ploi modertate și răcire accentuată.

„În intervalul 13 noiembrie, ora 10 – 15 noiembrie, ora 10 pentru zona municipiului Bucureşti va fi în vigoare o informare meteorologică pentru ploi moderate cantitativ şi răcire accentuată a vremii”, precizează meteorologii.

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