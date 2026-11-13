Neti Sandu nominalizează zodia care are mari probleme cu banii pe final de an 2026. Totuși, există o veste buna

Neti Sandu nominalizează zodia care are mari probleme cu banii pe final de an 2026. Totuși, există o veste buna
Neti Sandu/ sursa foto: colaj CANCAN
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Neti Sandu vine cu noi previziuni importante pentru finalul anului 2026. Specialista în astrologie a nominalizat zodia care va avea mari probleme financiare. Cu toate acestea, experta a anunțat și o veste bună pentru acești nativi. 

Mercur își încheie mersul aparent retrograd vineri, 13 noiembrie. Venus a fost și ea în mișcare retrogradă, însă totul revine la normal sâmbătă, 14 noiembrie. Aceste fenomene astrale au fost un prilej bun pentru a repara ceea ce nu mai funcționa. Unii nativi s-au preocupat de rezolvarea lor, în timp ce alții s-au adâncit și mai mult în situații complicate. Totuși, după tot amalgamul de emoții și stări intense, Neti Sandu vine cu vești bune, nu pentru toate zodiile însă. Aceasta a anunțat că finalul anului va aduce dificultăți pentru acești nativi în sectorul banilor, dar vor avea parte de ajutor din partea planetelor, iar problemele vor dispărea în timp.

Neti Sandu/ sursă foto: social media

Neti Sandu/ sursă foto: social media

Neti Sandu nominalizează zodia care are mari probleme cu banii pe final de an 2026

Specialista în astrologie Neti Sandu a explicat că zodia care va fi afectată la finalul anului 2026 din punct de vedere financiar este Pești. Cei născuți sub acest semn zodiacal trebuie să fie mai atenți la bani. Totuși, la locul de muncă s-ar putea rezolva destul de rapid problemele. Nativii vor primi ajutor până când se vor obișnui cu această lecție și asta pentru că există luni grele și luni mai ușoare.

Pentru ei este important să învețe respectul față de bani, mai ales că se câștigă greu. De asemenea, Neti Sandu îi face atenți pe cei care au marcaje în Pești că în următoarea perioadă vor fi destul de aglomerați atât la muncă, cât și acasă. Unii dintre ei poate că și-au propus să renoveze sau să își schimbe cu totul locuința, ceea ce le poate da bătăi de cap. Astfel, lucrurile devin complicate spre finalul acestui an.

Pe de altă parte, Venus le va veni în ajutor nativilor din Pești, dar până atunci, specialista în astrologie spune că trebuie să repare anumite lucruri din viețile lor. În plus, Jupiter vine și cu alte vești, de această dată din punct de vedere medical, pentru că unii nativi s-ar putea confrunta cu probleme de sănătate. Este bine să acorde mai multă atenție simptomelor și să nu le ignore.

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