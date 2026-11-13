Paula Milea a inaugurat Four Beauty, noul salon de lux din Floreasca, și a dezvăluit povestea din spatele proiectului

Am fost model de la vârsta de 16 ani, timp de zece ani. Așa am descoperit pasiunea pentru hăinuțe. Ulterior, am dezvoltat și un brand vestimentar, pe care îl am de 15 ani
Însă, dincolo de cariera construită individual, Paula avea să înceapă o nouă aventură profesională alături de cele mai apropiate persoane din viața sa: surorile ei. Iar dacă astăzi împart aceeași afacere, în copilărie împărțeau, fără prea multe formalități, până și hainele! Rememorând anii de odinioară, acestea au povestit cu mult umor cum garderoba circula de la una la alta, ba chiar ajungea uneori și la prietenele care aveau nevoie de câte o ținută. Nici energia Paulei nu a fost uitată, ea fiind desemnată drept cea mai năzdrăvană dintre fete. „Tot timpul îi luam hainele! Și, pe lângă asta, le mai împrumutam și prietenelor mele care nu aveau. De la mine se lua tot!”, au povestit acestea, amuzate de amintirile din copilărie.
Patru surori și un salon spectaculos în inima Capitalei! Paula Milea dezvăluie povestea Four Beauty: „Vii la răsfăț și rămâi la cafea!”
Dacă Paula era cea mai energică, sora cea mare avea o responsabilitate pe măsură: să aibă grijă de celelalte trei. Era generația cu cheia de gât, iar rolul de soră mai mare venea la pachet și cu cel de protector al familiei.
Eu eram cea mai mare și, bineînțeles, suntem generația cu cheia de gât. Pe atunci, părinții ne lăsau acasă, iar eu aveam grijă de ele
Cât despre cochetărie, aceasta nu a apărut odată cu maturitatea. Încă de mici erau atrase de haine, machiaj și accesorii, iar pantofii cu toc și fardurile mamei reprezentau adevărate tentații.”Da, eram cochete de mici. Îi luam mamei pantofii cu toc, hăinuțele, rochițele și fardurile. Eram cochete!”, au povestit acestea.
Anii au trecut, însă legătura dintre ele a rămas la fel de puternică. Dincolo de amintirile împărtășite, fiecare și-a descoperit propriile înclinații, iar acum au decis să le reunească într-un singur loc. Așa a luat naștere Four Beauty, un concept care le reprezintă pe toate.
Suntem patru surori. Am crescut împreună, unite, iar Four Beauty ne reprezintă. Fiecare are talentul ei, iar aici le-am adus pe toate sub același acoperiș
Pentru ele, noua locație nu este doar un salon în care clientele vin pentru servicii de înfrumusețare, ci un spațiu în care își doresc ca fiecare femeie să se simtă primită cu căldură și să se bucure de momente de răsfăț. Iar deviza lor, spusă cu zâmbetul pe buze, surprinde perfect atmosfera pe care vor să o creeze: „Vii la răsfăț și rămâi la cafea! Și pleci și îmbrăcată!”
Ce servicii găsim la Four Beauty și ce planuri au cele patru surori
Situat pe Calea Floreasca, la numărul 71, Four Beauty aduce sub același acoperiș mai multe universuri dedicate frumuseții și îngrijirii personale. Conceptul reunește servicii de hairstyling și barber, manichiură, pedichiură, cosmetică, masaj, spa și podologie, dar surprinde și prin câteva elemente care îi dau o identitate aparte. Clientele pot descoperi aici și un atelier de creație, o zonă dedicată lumânărilor parfumate și o parfumerie.
De altfel, una dintre surori a dezvăluit că a descoperit recent o nouă pasiune, aceea de a crea lumânări, pe care a integrat-o în universul Four Beauty.
Iar planurile sunt deja în desfășurare. Următoarea surpriză pe care vor să o aducă în salon este experiența Head Spa, un concept dedicat îngrijirii scalpului și relaxării, prin care își propun să dezvolte și mai mult zona de hair care.
Ne dorim să aducem și această experiență în salon. Doamnele au nevoie de îngrijire, de atenție și de răsfăț. Viața de zi cu zi ne obligă să fim foarte ocupate și stresate, iar noi vrem să le oferim acel moment de relaxare de care au nevoie
Conținut editorial asistat de inteligența artificială și verificat de editor uman.