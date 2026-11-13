Paula Milea a inaugurat Four Beauty, noul salon de lux din Floreasca, și a dezvăluit povestea din spatele proiectului

Patru surori, o pasiune comună și un vis transformat în realitate! Paula Milea, creatoarea brandului vestimentar care îi poartă numele, și surorile sale au inaugurat Four Beauty, un nou concept de beauty situat pe Calea Floreasca. De la experiența Paulei în lumea modelingului și a modei, până la amintirile savuroase din copilărie, legătura specială dintre ele și planurile de viitor, cele patru au dezvăluit în exclusivitate pentru CANCAN.RO povestea din spatele afacerii de familie și ce își doresc să le ofere femeilor care le vor trece pragul. Un loc în care frumusețea, răsfățul și spiritul de familie se întâlnesc într-un concept aparte!

Înainte ca Four Beauty să prindă contur, Paula Milea își construise deja un nume în lumea modei. Drumul ei a început încă din adolescență, când, la doar 16 ani, a intrat în modeling. A petrecut un deceniu în această industrie, experiență care i-a alimentat pasiunea pentru haine și design vestimentar. Ulterior, a făcut pasul către antreprenoriat și și-a dezvoltat propriul brand de haine, Paula Milea.

Am fost model de la vârsta de 16 ani, timp de zece ani. Așa am descoperit pasiunea pentru hăinuțe. Ulterior, am dezvoltat și un brand vestimentar, pe care îl am de 15 ani

Însă, dincolo de cariera construită individual, Paula avea să înceapă o nouă aventură profesională alături de cele mai apropiate persoane din viața sa: surorile ei. Iar dacă astăzi împart aceeași afacere, în copilărie împărțeau, fără prea multe formalități, până și hainele! Rememorând anii de odinioară, acestea au povestit cu mult umor cum garderoba circula de la una la alta, ba chiar ajungea uneori și la prietenele care aveau nevoie de câte o ținută. Nici energia Paulei nu a fost uitată, ea fiind desemnată drept cea mai năzdrăvană dintre fete. „Tot timpul îi luam hainele! Și, pe lângă asta, le mai împrumutam și prietenelor mele care nu aveau. De la mine se lua tot!”, au povestit acestea, amuzate de amintirile din copilărie.

Patru surori și un salon spectaculos în inima Capitalei! Paula Milea dezvăluie povestea Four Beauty: „Vii la răsfăț și rămâi la cafea!”

Dacă Paula era cea mai energică, sora cea mare avea o responsabilitate pe măsură: să aibă grijă de celelalte trei. Era generația cu cheia de gât, iar rolul de soră mai mare venea la pachet și cu cel de protector al familiei.

Eu eram cea mai mare și, bineînțeles, suntem generația cu cheia de gât. Pe atunci, părinții ne lăsau acasă, iar eu aveam grijă de ele

Cât despre cochetărie, aceasta nu a apărut odată cu maturitatea. Încă de mici erau atrase de haine, machiaj și accesorii, iar pantofii cu toc și fardurile mamei reprezentau adevărate tentații.”Da, eram cochete de mici. Îi luam mamei pantofii cu toc, hăinuțele, rochițele și fardurile. Eram cochete!”, au povestit acestea.

Anii au trecut, însă legătura dintre ele a rămas la fel de puternică. Dincolo de amintirile împărtășite, fiecare și-a descoperit propriile înclinații, iar acum au decis să le reunească într-un singur loc. Așa a luat naștere Four Beauty, un concept care le reprezintă pe toate.

Suntem patru surori. Am crescut împreună, unite, iar Four Beauty ne reprezintă. Fiecare are talentul ei, iar aici le-am adus pe toate sub același acoperiș

Pentru ele, noua locație nu este doar un salon în care clientele vin pentru servicii de înfrumusețare, ci un spațiu în care își doresc ca fiecare femeie să se simtă primită cu căldură și să se bucure de momente de răsfăț. Iar deviza lor, spusă cu zâmbetul pe buze, surprinde perfect atmosfera pe care vor să o creeze: „Vii la răsfăț și rămâi la cafea! Și pleci și îmbrăcată!”

Ce servicii găsim la Four Beauty și ce planuri au cele patru surori

Situat pe Calea Floreasca, la numărul 71, Four Beauty aduce sub același acoperiș mai multe universuri dedicate frumuseții și îngrijirii personale. Conceptul reunește servicii de hairstyling și barber, manichiură, pedichiură, cosmetică, masaj, spa și podologie, dar surprinde și prin câteva elemente care îi dau o identitate aparte. Clientele pot descoperi aici și un atelier de creație, o zonă dedicată lumânărilor parfumate și o parfumerie.

De altfel, una dintre surori a dezvăluit că a descoperit recent o nouă pasiune, aceea de a crea lumânări, pe care a integrat-o în universul Four Beauty.

Iar planurile sunt deja în desfășurare. Următoarea surpriză pe care vor să o aducă în salon este experiența Head Spa, un concept dedicat îngrijirii scalpului și relaxării, prin care își propun să dezvolte și mai mult zona de hair care.