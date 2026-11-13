BANCUL ZILEI | „Felicitări! Răspunsul tău este corect”

BANCUL ZILEI | "Felicitări! Răspunsul tău este corect"
BANCUL ZILEI | "Felicitări! Răspunsul tău este corect"
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Este vineri, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât. 

-Felicitări!

Răspunsul tău este corect!

Ai câștigat o călătorie de 2 persoane la Dubai. Pe cine vrei să iei cu tine?

-Mi-ar plăcea să merg de 2 ori, singură.

BANCUL ZILEI |

BANCUL ZILEI | „Felicitări! Răspunsul tău este corect”

Alte bancuri haioase

Ajunge nevasta acasă

Ajunge nevasta acasă si îşi găseşte barbatelul harnicind prin bucătărie ca o furnicuta, masa pregătită pentru doua persoane, lumânări, atmosfera romantica…
-Vai, ce surpriză!
-Na, chiar că îi! Io am crezut ca vii abia mâine acasă!!

Bulă se duce la doctor

Bulă se duce la medic. După ce este consultat, îl întreabă:
– Doctore, vine Crăciunul. Pot să mănânc cârnați afumați?
– Nu, Bulă! Cârnații afumați sunt foarte grei.
– Doctore, nici dacă promit că îi țin cu ambele mâini?!

Ce meserie are tatăl lui Bulă

Ce meserie au părinții voștri? întreabă profesoara.
-Tata e inginer, zice Gheorghe.
-Tata e mecanic, zice Ionel.
-Tata e șef, zice Bulă.
-Cum așa, Bulă? întreabă mirată profa.
-Are 500 de oameni sub el.
-Cu ce se ocupă deci?
-Taie iarbă-n cimitir.

VEZI ȘI: BANC | Bulă este prins copiind

BANCUL ZILEI | Din ce motiv te-ai despărțit în ultima ta relație?

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