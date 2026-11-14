Am aflat motivul real pentru care Prințul Marco și Bianca au fost refuzați, sezonul trecut, la Insula Iubirii. Detaliul observat de psihologii Antenei 1 la casting

Am aflat motivul real pentru care Prințul Marco și Bianca au fost refuzați, sezonul trecut, la Insula Iubirii. Detaliul observat de psihologii Antenei 1 la casting
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Prinul Marco și Bianca, castig sezonul 9 Insula Iubirii
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Insula Iubirii sezonul 10 se apropie de final, iar fanii abia așteaptă deznodământul pentru fiecare cuplu. Printre cei care au atras cel mai mult atenția se numără Prințul Marco și Bianca Ghiurcă. Relația celor doi a fost supusă din plin testului din Thailanda și pare că fiecare a primit răspunsurile de care avea nevoie. Însă, cei doi nu sunt la prima încercare, fanii știu deja că aceștia au participat și la castingul pentru sezonul 9 al show-ului, dar au fost respinși. Detaliul observat de psihologii Antenei 1 la casting.

Cu o relație de 10 ani și trei ani de căsnicie, Prințul Marco și Bianca Ghiurcă și-au dorit testul de la Insula Iubirii. Au vreut să meargă în Thailanda pentru a rezolva gelozia extremă a Biancăi, dar nu se așteptau nicio secundă la ce avea să li se întâmple. Deși Bianca a înțeles că este mult prea strictă, a trebuit să își vadă soțul cum a mers până la capăt și a picat complet în mrejele ispitei Gabriella.

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De ce Prințul Marco și Bianca au fost refuzați sezonul trecut

Așa cum fanii deja știu, Marco și Bianca au participat și la castingul pentru sezonul 9 Insula Iubirii. Problemele din cuplul celor doi existau de ceva timp, așa că aceștia își doresc participarea la testul din Thailanda încă de anul trecut. Însă, prima dată nu a fost cu noroc pentru ei, căci la acea vreme nu au reușit să treacă de casting.

Echipa de selecție de la Insula Iubirii, formată în mare parte din psihologi, caută cupluri vulnerabile, dispuse să își expună deschis fricile, geloziile și punctele slabe. Ei bine, la acea vreme, Bianca și Marco nu păreau deloc deschiși și nu erau dispuși să își expună fricile, așa că nu au trecut de casting.

Prinul Marco și Bianca, castig sezonul 9 Insula Iubirii

Se pare că principalul motiv pentru care nu au fost selectați a fost lipsa de autenticitate. În timpul primului interviu de casting, angajații echipei au observat că Bianca și Marco au venit cu un discurs mult prea pregătit și atent cizelat. Păreau că vor să afișeze o imagine perfectă și controlată, încercând să pară un cuplu fără mari probleme sau fisuri majore.

Atitudinea defensivă a Biancăi și dorința ambilor de a păstra aparențele au ridicat semne de întrebare producătorilor, care au considerat că nu erau pregătiți să treacă prin testul dur al insulei. Dar, după un an, cei doi au revenit la casting într-un alt punct al relației lor, având o atitudine mult mai deschisă privind problemele din cuplu, în special cele legate de gelozie și lipsa de încredere. Astfel, au fost în cele din urmă selectați.

 

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Foto: Instagram

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