Câștigătorul iUmor ajuns mare patron de restaurante produce un film de 1,8 milioane de euro. Ramore vrea să dea lovitura în cinematografie

„Nu orice om care îți pune o întrebare vrea un răspuns. Unii vor doar o reacție”, spune Ramore, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Cunoscut pentru umorul său și aparițiile din mediul online, acesta vorbește deschis despre cele mai dure comentarii pe care le-a primit, despre oamenii care îi judecă familia, dar și despre presiunea de a fi mereu în atenția publicului.

De-a lungul timpului, fostul câștigător al emisiunii „iUmor” a avut parte atât de aprecierea publicului, cât și de critici venite din partea celor care îl urmăresc în mediul online. Chiar dacă recunoaște că unele comentarii pot răni, Ramore spune că a învățat să nu mai pună la suflet răutățile și să nu-și consume energia încercând să le demonstreze ceva celor care îl judecă fără să-l cunoască.

„Nu prea știu să stau în banca mea”

De la gunoier în Anglia la câștigător „iUmor”, actor, antreprenor și, mai nou, producător de film! Povestea lui Remus Iosub, cunoscut drept Ramore, pare desprinsă dintr-un scenariu de comedie, însă în spatele succesului se află ani de muncă și ambiție. După ce a cucerit publicul în emisiunea de la Antena 1, acesta a revenit în postura de invitat special, a jucat în serialul „Bravo, tată!”, și-a construit o carieră în stand-up comedy, cu spectacole în toată țara, și a dezvoltat afacerea Ramore Fresh Food, care numără aproximativ 16 restaurante. Acum, Ramore face un nou pas important și intră în lumea cinematografiei! Acesta este protagonistul, dar și producătorul lungmetrajului „Doar fraierii cred în noroc”, un proiect ambițios, cu un buget estimat la 1,8 milioane de euro, 49 de actori și o echipă de peste 80 de profesioniști. Filmările au început deja, iar pelicula, care îmbină comedia, acțiunea și emoția, este programată să ajungă în cinematografe în 2027.

CANCAN: Care este cel mai dur comentariu pe care l-ai citit despre tine și care chiar te-a deranjat?

Ramore: Sincer? Nu cred că m-au deranjat vreodată atât de tare comentariile despre mine, cât cele în care oamenii au simțit nevoia să-mi judece familia sau să-mi pună la îndoială intențiile.

Poți să-mi spui că nu sunt amuzant, că nu-ți place ce fac, că nu-ți place cum arăt sau cum vorbesc. E dreptul tău. Dar când cineva care nu te-a cunoscut niciodată își permite să spună ce fel de om ești, ce fel de tată ești sau ce ai în suflet, recunosc că doare. Și mai este ceva. Oamenii văd rezultatul, dar foarte puțini cunosc sacrificiile din spatele lui. Uneori, citești un comentariu de zece cuvinte care încearcă să anuleze zece ani de muncă. Dar asta e lumea în care trăim.

CANCAN: Te-ai obișnuit cu răutățile sau există comentarii care încă te afectează?

Ramore: M-am obișnuit cu ele, dar n-aș vrea să ajung vreodată atât de indiferent încât să nu mai simt nimic. Până la urmă, sunt om, nu un personaj care există doar pe ecranul telefonului. Am și eu zile proaste, am probleme, am responsabilități, am momente în care sunt obosit și poate mai vulnerabil. Diferența este că am învățat să nu mai las părerile unor necunoscuți să-mi conducă viața. Știi ce este interesant? Că uneori primești o mie de mesaje frumoase și unul singur urât. Iar mintea, dacă o lași, se agață exact de cel urât. Încerc să nu mai fac greșeala asta.

CANCAN: Ai intrat vreodată în conflict cu un urmăritor și ai simțit nevoia să îi răspunzi personal?

Ramore: Am avut momente în care am simțit nevoia să răspund. Nu pentru că aș fi vrut să demonstrez că am dreptate, ci pentru că uneori mi se pare nedrept să lași o minciună să circule fără să spui nimic. Dar am înțeles ceva: nu orice om care îți pune o întrebare vrea un răspuns. Unii vor doar o reacție. Și, dacă le-o oferi, le-ai dat exact ce căutau. Prefer să-mi consum energia construind ceva decât certându-mă cu cineva care, cel mai probabil, a doua zi nici nu-și mai amintește ce mi-a scris.

CANCAN: Crezi că oamenii te critică pentru ceea ce faci sau, pur și simplu, pentru că ai succes?

Ramore: Cred că sunt ambele situații. Și vreau să fiu foarte clar: nu consider că orice om care mă critică este invidios. Ar fi o aroganță din partea mea să gândesc așa. Am făcut greșeli, probabil voi mai face, și există critici din care chiar am avut de învățat. Dar există și o categorie de oameni pe care pare să-i deranjeze simplul fapt că nu te oprești. Când făceam doar comedie, eram judecat pentru comedie. Când am început să fac business, au apărut alte păreri. Acum fac un film de lungmetraj și sunt convins că vor exista oameni care îl vor judeca înainte să vadă măcar un minut din el. Eu nu cred că succesul meu ia ceva de la altcineva. Nu există un număr limitat de oameni care au voie să reușească în viață.

CANCAN: Dacă ai putea să le transmiți un singur mesaj celor care te comentează constant, care ar fi acela?

Ramore: Le-aș spune atât: „Nu trebuie să mă placi. Nu trebuie să mă urmărești. Nu trebuie nici măcar să fii de acord cu mine. Dar nu-ți consuma viața urând un om pe care nu-l cunoști.” Viața e prea scurtă ca să o petreci urmărind ce face altcineva greșit. Eu am ales să încerc. Să risc. Să greșesc. Să o iau de la capăt. Și prefer de o mie de ori să fiu criticat pentru lucrurile pe care am avut curajul să le fac decât să ajung la bătrânețe regretând lucrurile pe care nu am avut curajul să le încerc.

„Nu consider că orice om care mă critică este invidios. Ar fi o aroganță din partea mea să gândesc așa”

CANCAN: Există persoane care te-au criticat public, dar în privat au încercat să se apropie de tine?

Ramore: Am observat că există o diferență destul de mare între felul în care unii oameni se exprimă în public și felul în care se comportă atunci când ajung față în față cu tine. În online e foarte ușor să fii curajos. Ai un telefon în mână, un ecran între tine și celălalt și impresia că vorbele nu au consecințe. În viața reală, lucrurile se schimbă. Oamenii descoperă că ești un om normal, cu bune și cu rele, că poți să râzi, să vorbești și să asculți. Eu nu țin neapărat să le demonstrez oamenilor că s-au înșelat în privința mea. Prefer să mă cunoască și să tragă singuri concluziile.

CANCAN: Ce crezi că îi deranjează cel mai tare pe oameni la tine?

Ramore: Probabil faptul că sunt foarte direct și că nu prea știu să stau în banca mea. Sunt un om care, atunci când își pune ceva în cap, încearcă să ducă lucrul acela până la capăt. Nu mă mulțumesc ușor cu ceea ce am realizat și îmi place să ies din zona de confort. Am făcut stand-up, am scris o carte, am construit un business, iar acum fac un film. Și probabil că pentru unii pare că vreau prea mult. Dar eu nu cred că trebuie să-ți ceri scuze pentru faptul că ai visuri mari. Nu pretind că sunt cel mai talentat, cel mai inteligent sau cel mai bun antreprenor. Sunt doar un om care muncește enorm pentru ceea ce își dorește. Și mai cred ceva: oamenii confundă uneori încrederea în tine cu aroganța. Eu am încredere în ceea ce pot construi, dar asta nu înseamnă că mă consider superior cuiva.

CANCAN: Te-ai gândit vreodată să renunți la online din cauza presiunii și a comentariilor?

Ramore: Au existat momente în care mi-am dorit mai multă liniște. Să nu mai trebuiască să explic fiecare decizie, fiecare gest, fiecare alegere. Dar să renunț la ceea ce iubesc să fac doar pentru că există oameni cărora nu le place? Nu cred că asta ar fi soluția. Online-ul mi-a oferit enorm. Mi-a dat posibilitatea să ajung la oameni, să-i fac să râdă, să-mi construiesc proiectele și să cunosc o comunitate care m-a susținut în momente importante. Și, dincolo de toate astea, acum sunt într-un punct al vieții în care îmi doresc să las ceva în urmă. Filmul „Doar fraierii cred în noroc” înseamnă foarte mult pentru mine. Este un proiect la care visez de trei ani și în care am pus nu doar bani și muncă, ci și foarte mult suflet. Este o poveste despre alegeri, greșeli, consecințe și despre cât de ușor poți pierde lucrurile care contează cu adevărat. Nu vreau să par omul care le știe pe toate. Din contră, cred că tocmai greșelile prin care trecem ne învață cele mai importante lecții.

Iar dacă filmul acesta va face măcar un om să se gândească de două ori înainte să ia o decizie care îi poate distruge viața, pentru mine va însemna enorm. Pentru că, până la urmă, nu mă interesează să demonstrez că sunt mai bun decât cei care mă critică. Mă interesează să devin mai bun decât omul care am fost ieri.

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