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Soția lui Ramore, amenințată de George Pian! De la ce a pornit totul: ”Auzi, Deniso?!”

De: Maria Roșca 25/06/2026 | 18:48
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Denisa Drăgan, soția lui Remus Iosub (alias Ramore), câștigătorul sezonului 13 iUmor, a ajuns în vizorul lui George Pian. Interlopul i-a transmis un mesaj prin care îi reproșează că în trecut i-ar fi înjurat copiii și o avertizează că lucrurile nu vor rămâne așa. 

Tensiunile dintre cei doi ar fi pornit în urmă cu mai bine de doi ani. George Pian susține că Denisa Drăgan l-ar fi înjurat, atât pe el, cât și pe copiii lui, în timpul unor live-uri pe TikTok. La vremea respectivă, interlopul nu a dat curs provocărilor, însă acum a avut un mesaj cât se poate de clar pentru brunetă.

George Pian, mesaj tăios pentru Denisa Drăgan

Vorbind ca de la părinte la părinte, interlopul a subliniat faptul că și el ar putea să-i răspundă cu aceeași monedă, înjurându-i copilul, însă a precizat că nu o va face. Totuși, el a avertizat-o că nu va fi bine dacă se vor întâlni pe stradă.

„Am și eu un mesaj pentru fata asta, pentru Denisa Drăgan, soția lui Ramore. Auzi, Deniso? Îți mai amintești, acum câțiva ani, când îmi înjurai copiii pe platforma asta? Cum e acum, dacă o iau și eu pe fiică-ta și o fac cu ou și cu oțet? Cum e să o iau să o înjur, să o fac în toate felurile?

Dar n-am cum să înjur eu un copil. Cum te-ai simți tu ca mamă? Te întreb! Aș vrea să știu sincer. Tu te luai de mine pe TikTok, doar pentru simplul fapt că făceam live-uri. Eu n-am să o înjur pe fiică-ta, pentru că eu nu sunt un frustrat ca tine! Ce treabă aveau copiii mei de îmi înjurai tu mie copiii și ziua, și noaptea?”, a declarat George Pian, pe TikTok.

Denisa Drăgan a pierdut mai multe sarcini

Denisa Drăgan și Ramore au devenit părinți în anul 2024, iar la scurt timp au decis să divorțeze. Separarea s-a lăsat cu scandal, însă de câteva luni au revenit la sentimente mai bune. S-au împăcat și își doresc să își mărească familia. La finalul anului 2025, influencerița chiar a rămas gravidă, însă ulterior a pierdut sarcina.

„Fratele nr. 5 al Albei este sus și ne privește de la dreapta Tatălui. Azi ar fi trebuit să am 7 luni de sarcină”, a scris Denisa Drăgan, pe TikTok.

Aceasta nu este prima pierdere suferită de tânăra mamă. Denisa a mărturisit că, înainte de nașterea fiicei sale, a trecut prin alte patru sarcini pierdute. În ciuda încurajărilor primite de la fani, bruneta a declarat sincer că nu mai are puterea să încerce din nou. „Acum nu mai vreau eu”, a răspuns ea unui comentariu.

Denisa Drăgan încă își strigă durerea, după sarcina pierdută: „Azi ar fi trebuit să am 7 luni.” Mai vrea să conceapă un copil?

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