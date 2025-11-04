Denisa Drăgan încă își strigă durerea, după sarcina pierdută: „Azi ar fi trebuit să am 7 luni.” Mai vrea să conceapă un copil?

După ce au trecut printr-un divorț, Denisa Drăgan și Ramore au decis să își mai dea încă o șansă. De ceva timp, cei doi formează, din nou, un cuplu și se pare că au planuri mari împreună. Aceștia chiar și-au dorit să devină părinți pentru a doua oară, Denisa a rămas însărcinată, însă norocul nu a fost de partea lor. Bruneta a dat veștile cele proaste în mediul online.

În anul 2024, la scurt timp după ce au devenit părinți pentru prima dată, Denisa Drăgan și Ramore au divorțat. La vremea respectivă separarea a fost una cu scandal, însă de ceva timp au revenit la sentimente mai bune. S-au împăcat și își doreau să își mărească familia.

„Este sus și ne privește de la dreapta Tatălui”

Așa cum spuneam, Denisa și Ramore sunt părinții unei fetițe, Alba. Cei doi își doreau să întregească tabloul de familie cu încă un frățior sau o surioară, însă norocul nu a fost de partea lor, din păcate. Au încercat, bruneta chiar a rămas însărcinată, însă ulterior a pierdut sarcina.

„Fratele nr. 5 al Albei este sus și ne privește de la dreapta Tatălui. Azi ar fi trebuit să am 7 luni de sarcină”, a scris Denisa Drăgan, pe TikTok.

Atunci când au auzit veștile, urmăritorii ei au reacționat imediat și i-au trimis o mulțime de mesaje de încurajare. Se pare că Denisa a mai pierdut până acum patru sarcini. Cei din mediul online au încercat să vină cu mesaje optimiste și i-au spus acesteia că în cele din urmă sigur dorința o să i se îndeplinească.

Însă, Denisa Drăgan s-a arătat deznădăjduită și spus că în acest punct nu își mai dorește să încerce. Așa că a renunțat complet la idee.

„Acum nu mai vreau eu”, a scris Denisa Drăgan, în comentarii, pe TikTok.

