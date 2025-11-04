Andreea Bostănică nu l-a impresionat nici pe departe! Irinel Columbeanu a spus-o fără menajamente: “Mie doar de Irina îmi place” | EXCLUSIV

Irina Columbeanu și Andreea Bostănică s-au întâlnit, recent, în Dubai, acolo unde fiica Monicăi Gabor se afla în vizită la mătușa ei. Cu acest prilej, cele două au făcut mai multe postări împreună, în mediul online. Mai mult, celebra influenceriță din Republica Moldova a precizat că ele se cunosc de când aveau 12 ani. Ce spune însă Irinel Columbeanu despre asta, aflați numai din CANCAN.RO.

Devenită majoră în acest an, Irina Columbeanu își croiește singură propriul drum în viață, fără a apela la ajutorul celebrei sale mame sau a iubitului milionar al acesteia, ce i-a devenit tată vitreg. A bifat prima sa prezentare de modă, la Cluj-Napoca, despre care tatăl ei, Irinel Columbeanu, a aflat abia în ziua debutului. Și, de asemenea, își creează singură conținut pe rețelele de socializare. În același timp, muncește în America pentru a-și câștiga singură proprii săi bani și a nu fi nevoită să apeleze la mama sa cu care locuiește peste Ocean.

Recent, aflată în Dubai, în vizită la mătușa sa, Ramona Gabor, Irina a realizat mai multe filmări cu Andreea Bostănică, devenită una dintre cele mai de top influencerițe de la noi. Cu această ocazie, frumoasa moldoveancă a precizat că ea și Irina se cunosc încă de când aveau 12 ani!

”Două universuri paralele s-au întâlnit. Vreau să vă spun că eu și cu Irina ne cunoaștem de când aveam 12 ani. Suntem la un restaurant rusesc și am zis să facem… cum se numește?”, posta, printre altele, Andreea Bostănică.

Ce spune Irinel Columbeanu despre Andreea Bostănică

Ce spune însă Irinel Columbeanu despre această prietenie? Ei bine, fostul om de afaceri care în prezent locuiește într-un azil, ne-a dezvăluit că el nu știe cine e Andreea Bostănică!

„Am văzut că sunt prietene. Și știu și postările. Dar eu nu o cunosc pe fata aceasta. Mie doar de Irina Columbeanu, fiica mea, îmi place”, a declarat fostul milionar de la Izvorani în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Irina Columbeanu și Andreea Bostănică s-au postat pe tik-tok în timp ce făceau parada modei în Dubai. S-au filmat plimbându-se cu mașina, mergând la shopping și făcând „lip sync” după trei melodii. În ziua următoare, cele două tinere au filmat într-un restaurant rusesc.

