Mihai Găinușă vrea înapoi la Asia Express, dar fără fiica sa. Fostul cârcotaș pariază că ar rezista tuturor provocărilor

Mihai Găinușă vrea înapoi la Asia Express, dar fără fiica sa. Fostul cârcotaș pariază că ar rezista tuturor provocărilor
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Mihai Găinușă, dezvăluiri despre fiica sa, Eva, și relația specială pe care o au! Ce lecții încearcă să-i transmită, ce planuri pregătesc împreună și în ce condiții ar accepta o nouă aventură la Asia Express? Fostul prezentator vorbește în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre familie, educație și valorile care îi ghidează viața.

În 2024, Mihai Găinușă și Oana Paraschiv au pornit împreună pe „Drumul Zeilor”, în sezonul 7 Asia Express. După aproape două luni de probe și provocări prin Thailanda, Malaezia și Indonezia, cei doi au fost eliminați pe 6 noiembrie, cu puțin timp înainte de marea finală. Acum, fostul concurent privește în urmă la acea perioadă și spune dacă ar mai accepta să repete experiența.

„Bine, și cu un pic de noroc, să avem șoferi care să nu greșească traseul”

Nici actualul sezon nu i-a scăpat din atenție. Mihai Găinușă a avut o favorită clară: echipa formată din Maurice Munteanu și Connie, chiar dacă cei doi au părăsit între timp show-ul. Dincolo de concurenți, acesta a urmărit cu interes și peisajele, dar mai ales munca echipei de producție, pe care spune că o cunoaște foarte bine și o apreciază.

„Sper că sunt un tată adaptat vremurilor”

CANCAN: Ce sfaturi i-ai dat fiicei tale și care este acel lucru pe care ai vrea neapărat să-l învețe de la tine?

Mihai Găinușă: I-am spus Evei să fie realistă. I-am atras atenția că nu tot ce zboară se mănâncă, deci nu orice este ceea ce pare a fi. Să facă bine ceea ce îi place, să aibă respect pentru cei care merită respect, să nu se lase niciodată condusă de oameni proști și să se ferească de prostia agresivă. Și, neapărat, aș vrea să învețe de la mine – și cred că a învățat deja – să gândească critic.

CANCAN: La ce mai lucrați împreună în perioada aceasta? Pregătiți ceva nou sau aveți proiecte pe care încă nu le-ați dezvăluit?

Mihai Găinușă: Aștept să revină în țară. Ea este studentă la Bologna și mi-a spus că are câteva idei pentru filmări pe TikTok. Sunt și eu curios să aflu despre ce este vorba. Eu mă ocup de canalul meu de YouTube, „La mintea cocoșului”.

CANCAN: Există ceva la societatea de astăzi, la felul în care au evoluat lucrurile sau la generația tânără, care nu îți place și pe care ai schimba-o dacă ai putea?

Mihai Găinușă: Din păcate, generația tânără se înscrie în trendul societății românești, în care nu se mai pune preț pe educație. Iar acest lucru se vede din lipsa de respect față de școală și profesori, din cazurile din ce în ce mai frecvente de agresivitate față de cadrele didactice, ceva de neconceput înainte. Și totul pornește din familie, din păcate, acolo unde nici părinții nu mai dau doi bani pe educație, disciplină, respect și informație corectă. Este vina prostiei agresive din societate, a unor etaloane „morale” de genul fraților Tate, a parvenitismului și a lipsei de inteligență.

 

“Cred că amândoi am rezista de data aceasta până la capăt”

 

CANCAN: Ce fel de tată ești? Mai autoritar, cu reguli și limite clare, sau tatăl care încearcă să-i facă toate poftele copilului? Cât de mult negociezi cu fiica ta?

Mihai Găinușă: Sper că sunt un tată adaptat vremurilor. Mi-ar părea rău să se spună despre mine că sunt retrograd, desuet și depășit de timpuri. Nu sunt autoritar, prefer să fiu explicativ și mă bazez pe faptul că am copii inteligenți, care înțeleg argumentele. Nici nu le fac toate poftele, din simplul motiv că sunt suficient de rezonabili încât să înțeleagă ce putem și ce nu putem să le oferim. Cu Eva negociez ca de la adult la adult, cu slăbiciunea firească a unui tată pentru prințesa lui.

CANCAN: Te-ai uitat la Asia Express? Ai avut o echipă favorită în acest sezon?

Mihai Găinușă: M-am uitat, mi-a plăcut castingul și pot să spun că echipa mea preferată a ieșit: Maurice și Connie. Dar au rămas peisajele și, cel mai important, mă uit și pentru a vedea munca celor din echipa de producție, pe care o cunosc foarte bine și o apreciez.

CANCAN: Și dacă mâine ai primi propunerea să participi la Asia Express alături de fiica ta, ai accepta? Cine crezi că ar rezista mai bine probelor și cine ar ceda primul?

Mihai Găinușă: Aș accepta, dar nu cred că Eva ar vrea. Este mult prea pretențioasă și are niște principii peste care nu ar trece. Dar aș pleca oricând din nou la drum cu Oana Paraschiv. Cred că amândoi am rezista de data aceasta până la capăt. Bine, și cu un pic de noroc, să avem șoferi care să nu greșească traseul.

CANCAN: Ce nu ai schimba niciodată la tine, indiferent de vremuri, de generații sau de tot ce se întâmplă în jurul tău?

Mihai Găinușă: Cred că cititul, scrisul și realismul. Și mi-aș dori să nu-mi pierd umorul, pentru că sunt suficient de nerealist încât să mai cred că ridendo castigat mores, râsul poate schimba moravurile.

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Conținut editorial asistat de inteligența artificială și verificat de editor uman.

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