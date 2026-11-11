Ambasadorul Rusiei la Washington a murit „subit”. Aleksandr Darciev avea 66 de ani

Ambasadorul Rusiei la Washington a murit „subit”. Aleksandr Darciev avea 66 de ani
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Sursa foto: Profimedia
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Ambasadorul Rusiei în Statele Unite, Aleksandr Darciev, a murit subit miercuri la vârsta de 66 de ani. Decesul acestuia a fost anunțat de Ministerul rus de Externe, care nu a oferit informații despre cauza morții.

Potrivit The Guardian, Aleksandr Darciev ocupa funcția de ambasador al Rusiei la Washington din martie 2025, fiind numit la scurt timp după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. Diplomatul a murit după aproximativ un an și jumătate de mandat.

„Conducerea şi personalul Ministerului rus de Externe sunt profund întristaţi să anunţe decesul brusc, survenit pe 11 noiembrie (…), al lui Aleksandr Nikitici Darciev”, se arată într-un comunicat al ministerului, în care Darciev este menţionat ca „un diplomat eminent” şi „un specialist strălucit în Statele Unite”.

Instituția l-a caracterizat pe Aleksandr Darciev ca fiind „un diplomat remarcabil, un lider experimentat și un coleg amabil”.

Autoritățile de la Moscova au precizat că decesul a survenit subit, însă nu au comunicat unde a murit ambasadorul și nici care au fost circumstanțele în care acesta și-a pierdut viața.

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Sursa foto: Profimedia

Cine a fost Aleksandr Darciev

Aleksandr Darciev a avut o carieră îndelungată în diplomația rusă, fiind specializat în relațiile cu Statele Unite și alte țări occidentale.

Înainte de a fi numit ambasador la Washington, acesta a reprezentat Rusia în Canada, unde a ocupat funcția de ambasador între 2014 și 2021.

De asemenea, a deținut funcții de conducere în cadrul Ministerului rus de Externe, inclusiv în departamentul responsabil de relațiile cu America de Nord.

În martie 2025, președintele Vladimir Putin l-a numit ambasador în Statele Unite, într-un moment în care administrația Donald Trump încerca să relanseze contactele diplomatice cu Moscova.

Numirea sa a avut loc pe fondul tensiunilor dintre Rusia și statele occidentale, generate de invazia rusă în Ucraina.

Diplomatul era cunoscut și pentru pozițiile sale favorabile politicii externe a Kremlinului. În 2022, după declanșarea invaziei Ucrainei, Darciev a descris acțiunea militară a Rusiei drept o „măsură necesară”.

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