Tom Cruise, Madonna și alte vedete de la Hollywood, vizate de presupuse dosare compromițătoare ale Rusiei. Ce susține o nouă dezvăluire

Tom Cruise, Madonna și alte vedete de la Hollywood, vizate de presupuse dosare compromițătoare ale Rusiei. Ce susține o nouă dezvăluire
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Tom Cruise, Madonna și alte vedete de la Hollywood, vizate de presupuse dosare compromițătoare ale Rusiei. Ce susține o nouă dezvăluire. Foto: Colaj CANCAN
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Mai multe vedete de la Hollywood, printre care Tom Cruise, Madonna, Robert De Niro și Kim Kardashian, ar figura în presupuse dosare compromițătoare aflate în posesia serviciilor secrete ruse. Potrivit unei publicații americane, presupusele documente ar conține înregistrări realizate în secret în timpul vizitelor celebrităților în Rusia, Cuba și alte țări, însă existența acestor materiale nu a fost confirmată independent.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, ar avea la dispoziție informații compromițătoare despre unele dintre cele mai cunoscute personalități din industria divertismentului, susține publicația americană RadarOnline, într-un articol exclusiv.

Potrivit acesteia, informațiile ar fi fost adunate în timpul călătoriilor efectuate de celebrități în țări în care serviciile de informații ruse ar putea desfășura operațiuni de supraveghere.

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Vladimir Putin. Sursa foto: Profimedia

Ce vedete de la Hollywood ar figura în presupusele dosare

Printre numele menționate de RadarOnline se numără Tom Cruise, Madonna, Robert De Niro, John Travolta, Kim Kardashian, Kurt Russell, Goldie Hawn, Kanye West, Elton John, Jennifer Lopez, Angelina Jolie și Brad Pitt.

Publicația susține că dosarele ar conține imagini video și conversații înregistrate fără știrea persoanelor vizate, care ar putea fi utilizate ulterior pentru șantaj. Unul dintre episoadele menționate de publicația americană este călătoria efectuată de membrii familiei Kardashian în Cuba, în 2016.

Vizita a fost prezentată în reality-show-ul „Keeping Up With the Kardashians”, iar RadarOnline susține că serviciile de informații cubaneze ar fi putut profita de prezența vedetelor pentru a le supraveghea în secret.

Humberto Fontova, un scriitor cubanez stabilit în Statele Unite, a declarat pentru publicație că agenții serviciilor de informații din Cuba, instruiți de omologii lor ruși, ar avea misiunea de a înregistra vizitatorii celebri pentru a obține materiale compromițătoare.

„Să monteze dispozitive de ascultare și să filmeze vizitatorii celebri în scopul șantajului”, a afirmat Fontova, descriind presupusele instrucțiuni primite de agenți.

Tom Cruise. Sursa foto: Profimedia

Ce legătură ar avea Vladimir Putin cu presupusele înregistrări

Humberto Fontova consideră că dependența economică a Cubei de sprijinul Rusiei ar putea oferi Kremlinului o influență importantă asupra autorităților de la Havana.

„Le datorează rușilor mult mai mult decât le datorează rușii lor în acest moment”, a declarat scriitorul.

Acesta a adăugat că, în opinia sa, Vladimir Putin ar avea o influență considerabilă asupra conducerii cubaneze.

Kim Kardashian. Sursa foto: Profimedia

Publicația americană sugerează că o asemenea relație ar putea facilita schimbul de informații obținute prin operațiuni de supraveghere.

Totuși, RadarOnline nu prezintă dovezi că autoritățile cubaneze au transmis Kremlinului înregistrări compromițătoare cu vedete de la Hollywood. De asemenea, nu sunt prezentate dovezi că vedetele ar fi fost șantajate de serviciile secrete ruse.

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