Selma Blair, în fața instanței după un incident într-un avion. Actrița este acuzată că a agresat două însoțitoare de bord

Actrița americană Selma Blair a ajuns în fața instanței după un incident petrecut la bordul unui avion Delta Air Lines, care zbura de la Los Angeles către New York. Vedeta este acuzată că ar fi agresat două însoțitoare de bord, iar ulterior ar fi avut un comportament violent față de un polițist și o asistentă medicală, după aterizarea aeronavei.

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, incidentul a avut loc duminică seară, în timpul zborului 938, cu destinația aeroportul John F. Kennedy. Echipajul ar fi fost nevoit să o imobilizeze pe actriță, după ce două membre ale personalului de bord au reclamat că au fost rănite. Una dintre ele ar fi fost mușcată, în timp ce cealaltă ar fi suferit o tăietură.

La sosirea aeronavei, autoritățile au intervenit, iar Selma Blair a fost transportată la spital pentru o evaluare medicală.

Selma Blair a fost audiată

Ulterior, actrița a fost adusă în fața judecătoarei Indira Kahn, care a stabilit o cauțiune de 20.000 de dolari în numerar sau o garanție de 60.000 de dolari. În timpul audierii, avocații au cerut să fie scoasă din cătușe, însă solicitarea nu a fost acceptată.

Apărarea susține că gesturile atribuite vedetei nu au fost intenționate și că episodul ar fi fost provocat de o problemă medicală. Shawn Barnes, unul dintre avocații actriței, a explicat că Blair ar fi trecut printr-o perioadă solicitantă înainte de zbor și ar fi omis mai multe doze din tratamentul său.

„Doamna Blair a omis mai multe doze dintr-un medicament puternic, care controlează simptome neurologice severe”, a declarat avocatul, potrivit New York Post.

Acesta a precizat că actrița, diagnosticată cu scleroză multiplă, ar fi lucrat multe ore înainte de călătorie și s-ar fi lovit la cap în timpul zborului. Potrivit apărării, combinația dintre acești factori și altitudine ar fi provocat o stare accentuată de confuzie și dezorientare.

Selma Blair este cunoscută pentru rolurile din filme precum „Cruel Intentions”, „Legally Blonde” și „Hellboy”. Actrița a făcut public diagnosticul de scleroză multiplă în 2018.

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