Fosta soție a lui Spider-Man s-a căsătorit cu fiul unui miliardar nigerian! Ce a făcut actorul la ceremonie este surprinzător

O nuntă spectaculoasă, organizată într-un resort de lux din Hawaii, a reunit unele dintre cele mai cunoscute nume de la Hollywood, însă adevărata surpriză a venit din partea fostului soț al miresei. Jennifer Meyer, creatoare de bijuterii în vârstă de 49 de ani, s-a căsătorit cu Geoffrey Ogunlesi, fiul unui miliardar nigerian, iar ceremonia a fost oficiată chiar de Tobey Maguire, actorul celebru pentru rolul lui Spider-Man și fostul partener de viață al miresei. Evenimentul a avut loc pe 10 octombrie 2026, la numai câteva săptămâni după ce divorțul dintre Meyer și Maguire a fost finalizat oficial, iar printre invitați s-au numărat Leonardo DiCaprio, Jeff Bezos și Courteney Cox.

Jennifer Meyer s-a căsătorit cu moștenitorul unui miliardar. Toți cei trei copii ai săi au participat la nuntă

Jennifer Meyer și Geoffrey Ogunlesi și-au unit destinele sâmbătă, 10 octombrie 2026, în cadrul unei ceremonii organizate la Four Seasons Resort Lanai, una dintre destinațiile exclusiviste din Hawaii. Creatoarea de bijuterii, care deține brandul Jennifer Meyer Jewelry, a ales să sărbătorească evenimentul alături de familie, prieteni apropiați și numeroase celebrități.

Un detaliu important al ceremoniei a fost prezența tuturor celor trei copii ai miresei, inclusiv a celor doi adolescenți pe care îi are din căsnicia cu actorul Tobey Maguire.

Fiica lor, Ruby Sweetheart, în vârstă de 19 ani, și fiul Otis Tobias, de 17 ani, au fost prezenți la nunta mamei lor, alături de sora lor vitregă mai mică, născută în 2026 din relația lui Jennifer Meyer cu Geoffrey Ogunlesi.

Astfel, ceremonia nu a reprezentat doar începutul unei noi căsnicii, ci și un moment important pentru familia extinsă pe care Jennifer Meyer și actualul ei soț au construit-o împreună cu Tobey Maguire.

Tobey Maguire, fostul soț al miresei, a oficiat chiar el ceremonia

Cel mai surprinzător moment al nunții a fost participarea lui Tobey Maguire într-un rol cu totul neobișnuit pentru un fost soț, deoarece actorul în vârstă de 51 de ani a fost cel care a oficiat ceremonia de căsătorie dintre Jennifer Meyer și Geoffrey Ogunlesi.

Actorul cunoscut în întreaga lume pentru interpretarea personajului Spider-Man a fost căsătorit cu Jennifer Meyer din 2007 până la despărțirea lor din 2016, însă cei doi au păstrat o relație apropiată după separare.

Divorțul lor a fost finalizat oficial abia pe 21 septembrie 2026, la zece ani de la despărțire și la șase ani după depunerea actelor, astfel că participarea lui Maguire la nunta fostei sale soții a venit la mai puțin de trei săptămâni după încheierea legală a căsniciei lor.

Fotografiile realizate în timpul evenimentului îl surprind pe actor în apropierea mirilor, inclusiv în momentul în care Jennifer Meyer și Geoffrey Ogunlesi se sărută în cadrul ceremoniei.

Prezența lui Maguire nu a fost însă un gest neașteptat pentru cei care cunosc relația dintre cei trei, deoarece Jennifer Meyer a vorbit în repetate rânduri despre respectul și prietenia care există între fostul și actualul ei partener.

Cum se înțeleg fostul soț și actualul partener al lui Jennifer Meyer

Într-un interviu acordat revistei People în luna mai 2026, Jennifer Meyer a explicat că familia lor funcționează foarte bine tocmai pentru că Tobey Maguire și Geoffrey Ogunlesi au reușit să construiască o relație bazată pe respect reciproc.

Creatoarea de bijuterii a mărturisit că cei trei petrec frecvent timp împreună și că încearcă să păstreze o atmosferă familială unită, mai ales pentru binele copiilor.

„Călătorim cu toții împreună. Petrecem toate sărbătorile împreună. Sărbătorim toate zilele de naștere împreună”, a declarat Jennifer Meyer.

Aceasta a avut numai cuvinte de laudă la adresa fostului său soț, subliniind că relația dintre Maguire și actualul ei partener este una foarte bună.

„Este un tată extraordinar. Este un fost soț extraordinar. Iar Geoff îl iubește, el îl iubește pe Geoff, așa că totul funcționează”, a explicat Jennifer Meyer.

Declarațiile sale arată că despărțirea de Tobey Maguire nu a dus la ruperea legăturilor familiale, iar ceremonia din Hawaii a devenit o demonstrație publică a relației apropiate dintre cei doi foști soți.

Cine este Geoffrey Ogunlesi, bărbatul cu care s-a căsătorit Jennifer Meyer

Geoffrey Ogunlesi provine dintr-o familie extrem de bogată, fiind fiul lui Adebayo Ogunlesi, miliardar nigerian cunoscut pentru activitatea sa în domeniul juridic, bancar și al investițiilor.

Jennifer Meyer și Geoffrey Ogunlesi au fost asociați pentru prima dată în vara anului 2023, iar relația lor a devenit tot mai serioasă în lunile care au urmat.

În august 2024, cei doi și-au anunțat logodna, iar în 2026 au devenit părinții unei fetițe, primul lor copil împreună și al treilea pentru Jennifer Meyer.

Nunta organizată în Hawaii a marcat astfel o nouă etapă a relației lor, după aproximativ trei ani de când au început să apară informații despre povestea lor de dragoste.

Leonardo DiCaprio și Jeff Bezos, printre invitații de la nunta din Hawaii

Ceremonia desfășurată la Four Seasons Resort Lanai a atras numeroase personalități din lumea filmului, a modei și a afacerilor, transformând evenimentul într-una dintre reuniunile mondene importante ale lunii octombrie.

Printre invitați s-a numărat Leonardo DiCaprio, care a participat alături de iubita sa, modelul Vittoria Ceretti, dar și miliardarul Jeff Bezos, însoțit de soția sa, Lauren Sánchez Bezos.

La eveniment au fost prezente și actrița Courteney Cox, cunoscută pentru rolul Monicăi din serialul „Friends”, precum și stilista și personalitatea de televiziune Rachel Zoe.

Prezența acestor nume celebre a adăugat și mai multă strălucire ceremoniei, însă atenția a fost atrasă în special de rolul pe care Tobey Maguire l-a avut la nunta fostei sale soții.

O poveste neobișnuită la Hollywood. Divorțați oficial după zece ani, dar în continuare apropiați

Povestea lui Jennifer Meyer și Tobey Maguire este una mai puțin obișnuită în lumea celebrităților, unde despărțirile sunt adesea însoțite de conflicte publice și dispute legate de copii sau de împărțirea averii.

Cei doi s-au separat în 2016, după nouă ani de căsnicie, însă au continuat să își crească împreună copiii și să păstreze o relație apropiată, chiar dacă procedura de divorț s-a încheiat oficial abia în septembrie 2026.

Faptul că Maguire a acceptat să oficieze nunta fostei sale soții cu un alt bărbat, la numai câteva săptămâni după finalizarea divorțului, reprezintă un gest neobișnuit, care reflectă relația de prietenie și respect pe care cei doi au păstrat-o.

Pentru Jennifer Meyer, nunta din Hawaii a însemnat nu doar începutul unei noi căsnicii cu Geoffrey Ogunlesi, ci și ocazia de a-i avea împreună pe cei trei copii ai săi, pe fostul soț și pe actualul partener, într-un eveniment care a reunit întreaga familie.

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