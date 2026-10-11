Greșeala banală care a provocat un dezastru înainte de nuntă. Mama miresei a ajuns să plângă pe podeaua magazinului

O fostă angajată a unui magazin de rochii de mireasă a povestit una dintre cele mai dramatice întâmplări pe care le-a trăit în cei 13 ani petrecuți în industria nunților. Potrivit Daily Mirror, mama unei mirese a ajuns să se prăbușească la podea și să plângă în hohote după ce voalul fiicei sale, realizat special pentru a se potrivi cu rochia, a fost distrus de câinii familiei cu puțin timp înainte de nuntă.

Situația era cu atât mai delicată cu cât viitoarea mireasă era descrisă drept extrem de dificilă, iar voalul nu putea fi înlocuit imediat.

Mireasa fusese atât de dificilă încât nimeni nu prea voia să se ocupe de ea

Tasha, femeia care a relatat întâmplarea, a lucrat timp de 13 ani în domeniul rochiilor de mireasă și spune că de-a lungul timpului a avut parte de numeroase situații neobișnuite. Una dintre ele i-a rămas însă întipărită în memorie.

Totul a început cu o clientă pe care Tasha o descrie drept o adevărată „bridezilla”, termen folosit pentru miresele care devin extrem de pretențioase și dificile în timpul pregătirilor pentru nuntă. Femeia spune că nimeni nu era foarte dornic să se ocupe de clientă, însă ea reușise în cele din urmă să îi vândă atât o rochie care îi plăcea, cât și un voal asortat.

Tasha a crezut că odată ce comanda fusese încheiată nu va mai avea de gestionat alte probleme cu mireasa. S-a înșelat.

Mama miresei a ridicat rochia și voalul din magazin

Înaintea nunții, mama viitoarei mirese a venit la magazin pentru a ridica rochia și voalul. A verificat produsele și a semnat documentul prin care confirma că totul era în regulă.

Angajata i-a explicat și ce trebuia să facă după ce ajungea acasă. Rochia trebuia scoasă din husă și lăsată să stea atârnată, astfel încât materialul să nu se șifoneze. Aceeași recomandare era valabilă și pentru voal.

Nu era vorba despre un voal oarecare. Mireasa alesese un model lung, realizat de aceeași companie special pentru a se potrivi cu rochia de mireasă.

Mama a urmat instrucțiunile în cazul rochiei și a pus-o într-un dulap. Cu voalul a procedat însă diferit: în loc să îl atârne, l-a întins pe pat.

Telefonul care a venit seara la magazin

În aceeași seară, Tasha rămăsese peste program pentru a rezolva niște acte, când telefonul magazinului a început să sune.

La celălalt capăt al firului era mama miresei, aflată într-o stare de panică. Femeia plângea atât de tare încât angajata cu greu putea înțelege ce încerca să-i spună.

„Plângea de parcă murise cineva”, și-a amintit Tasha.

Angajata a încercat să o calmeze suficient cât să afle ce se întâmplase. Atunci a venit vestea care avea să transforme pregătirile pentru nuntă într-un adevărat coșmar.

Câinii au ajuns în cameră și au făcut voalul bucăți

Cumva, câinii familiei reușiseră să intre în camera în care fusese lăsat voalul. Animalele s-au urcat pe pat și au alergat peste materialul delicat, făcând găuri în el. Mai mult, au început să îl și mestece.

„Cumva, câinii ei au intrat în cameră și au alergat peste tot pe patul pe care se afla voalul, făcând găuri în el și mestecându-l”, a povestit Tasha.

Disperată, mama miresei a întrebat imediat dacă magazinul mai avea un voal identic pe stoc. Răspunsul nu era însă cel pe care spera să-l audă.

Voalul fusese comandat împreună cu rochia și magazinul nu avea pur și simplu un al doilea exemplar identic pe care să i-l ofere.

„Nu mai semăna deloc cu un voal”

Mama a întrebat dacă exista măcar posibilitatea ca voalul distrus să fie reparat. Tasha nu putea să-i dea un răspuns fără să vadă cât de mari erau pagubele, așa că i-a spus femeii să vină cât mai repede la magazin.

Inițial, angajata încă spera că situația fusese exagerată. Familia i se păruse destul de dramatică, așa că și-a imaginat că poate era vorba despre câteva găuri care puteau fi reparate.

Când mama miresei a ajuns cu voalul, Tasha și-a dat seama imediat că lucrurile erau mult mai grave.

„Nu mai semăna deloc cu un voal”, a spus ea.

Materialul fusese complet distrus. Câinii îl sfâșiaseră atât de tare încât repararea lui nu mai era posibilă.

Mama miresei s-a prăbușit la podea și a început să plângă

Când femeia a întrebat din nou dacă voalul putea fi salvat, Tasha a fost nevoită să-i spună direct că nu exista nicio posibilitate de a-l repara.

Reacția mamei a fost imediată.

„Femeia aceasta s-a prăbușit literalmente la podea și a început din nou să plângă în hohote, de parcă ar fi murit cineva”, a povestit fosta angajată.

Tasha spune că nici măcar nu știa cum să reacționeze în fața scenei. Mama miresei repeta întruna că era convinsă că închisese ușa camerei și nu putea înțelege cum reușiseră câinii să ajungă la voal.

Probabil că femeia se gândea deja și la momentul în care avea să fie nevoită să-i explice fiicei sale ce se întâmplase, mai ales că Tasha o descrisese pe viitoarea mireasă drept o clientă extrem de dificilă.

Rochia de mireasă a scăpat neatinsă

În tot acest dezastru a existat totuși și o veste bună. Rochia de mireasă nu fusese afectată, pentru că mama o pusese în dulap imediat după ce ajunsese acasă.

Problema era că unul dintre motivele pentru care mireasa alesese rochia respectivă fusese tocmai existența voalului perfect asortat.

Acum, voalul era, după cum și-a amintit Tasha, „dincolo de orice posibilitate de reparare”, după ce fusese efectiv sfâșiat de câini.

O simplă decizie, aceea de a lăsa voalul întins pe pat în loc să îl atârne într-un loc sigur, transformase astfel o seară obișnuită înainte de nuntă într-un coșmar pentru mama miresei.

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