Ben Affleck explică de ce a renunțat să joace alături de fosta soție, Jennifer Garner. Cei doi urmau să formeze un cuplu într-o nouă producție Netflix

Ben Affleck explică de ce a renunțat să joace alături de fosta soție, Jennifer Garner. Cei doi urmau să formeze un cuplu într-o nouă producție Netflix
Galerie Foto 7
Ben Affleck explică de ce a renunțat să joace alături de fosta soție, Jennifer Garner. Cei doi urmau să formeze un cuplu într-o nouă producție Netflix
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Ben Affleck a dezvăluit de ce fosta sa soție, Jennifer Garner, nu a mai apărut în noul său film, „Animals”, deși fusese aleasă inițial pentru unul dintre rolurile principale. Actorul a explicat că trecutul lor sentimental ar fi putut influența modul în care publicul percepe relația dintre personajele interpretate de cei doi.

Ben Affleck și Jennifer Garner au rămas în relații apropiate după divorțul din 2018 și continuă să se ocupe împreună de creșterea celor trei copii ai lor.

Deși au colaborat în trecut la producțiile „Pearl Harbor” (2001) și „Daredevil” (2003), o nouă reuniune profesională nu s-a mai concretizat, după ce planurile pentru thrillerul „Animals” au suferit mai multe modificări.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
7 poze

Potrivit RadarOnline, Affleck a povestit într-un interviu acordat Entertainment Weekly că o considera pe Garner potrivită pentru rolul soției personajului principal.

„M-am gândit: «Doamne, Jen Garner ar fi extraordinară în rolul acesta»”, a declarat actorul.

Sursa foto: Profimedia

De ce au renunțat Ben Affleck și Jennifer Garner să joace împreună

Inițial, Matt Damon urma să interpreteze personajul principal, Mark, un candidat la o funcție politică al cărui fiu este răpit. Jennifer Garner fusese aleasă pentru rolul soției acestuia.

Proiectul a fost însă amânat, iar Damon nu a mai putut participa la filmări din cauza angajamentelor pentru producția „The Odyssey”. În aceste condiții, Affleck, care semnează și regia filmului, a decis să preia el rolul principal.

Schimbarea a ridicat o problemă neașteptată: Affleck și Garner ar fi urmat să interpreteze un cuplu căsătorit, deși în viața reală divorțaseră după zece ani de mariaj.

Actorul a discutat situația cu fosta sa soție, iar amândoi au considerat că relația lor din trecut ar putea distrage atenția spectatorilor de la povestea filmului.

„Am vorbit cu Jen, iar ea mi-a spus: «Nu vrem să facem asta. Vine la pachet cu prea multe lucruri din trecut»”, a explicat Affleck.

Actorul a subliniat că decizia nu a avut legătură cu eventuale neînțelegeri dintre ei.

„Este extraordinară, suntem prieteni foarte buni și îi sunt profund recunoscător. Avem o relație foarte bună”, a declarat acesta.

Affleck a adăugat că și-ar dori să colaboreze cu Garner în viitor, dar că nu vrea ca publicul să aducă în povestea filmului propriile percepții despre relația lor.

Cine a înlocuit-o pe Jennifer Garner în filmul „Animals”

În cele din urmă, rolul feminin principal i-a revenit actriței Kerry Washington, cunoscută pentru serialul „Scandal”.

Sursa foto: Profimedia

Thrillerul urmărește povestea unui candidat la o funcție politică și a soției sale, care se confruntă cu răpirea fiului lor și trebuie să găsească o modalitate de a plăti răscumpărarea.

Filmul „Animals”, regizat de Ben Affleck, a fost lansat pe Netflix pe 9 octombrie 2026.

Ben Affleck și Jennifer Garner s-au căsătorit în 2005, s-au despărțit în 2015 și au finalizat divorțul în 2018. Cei doi au împreună trei copii și au continuat să aibă o relație apropiată după separare.

CITEȘTE ȘI:

Ben Affleck a vorbit pentru prima dată despre moartea părinților săi. I-a pierdut la doar două luni distanță

Tatăl fraților Ben și Casey Affleck a murit. Regizorul filmului „Company” a făcut dezvăluirea la Festivalul de Film de la Veneția

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Kelly Osbourne s-a îngrășat 14 kilograme: „Nu mai eram în stare să fac nimic pentru mine”. De ce a mers la mormântul lui Ozzy
Kelly Osbourne s-a îngrășat 14 kilograme: „Nu mai eram în stare să fac nimic pentru mine”. De ce a mers la mormântul lui Ozzy
Ea este noua purtătoare de cuvânt la Casa Albă! Cine este Katie Zacharia, de fapt
Ea este noua purtătoare de cuvânt la Casa Albă! Cine este Katie Zacharia, de fapt
Papa Leon are probleme de sănătate. Medicii i-au depistat o mică formațiune la plămân
Papa Leon are probleme de sănătate. Medicii i-au depistat o mică formațiune la plămân
Despărțire neașteptată în showbiz! Mia Goth divorțează de actorul Shia LaBeouf și cere custodia fiicei lor
Despărțire neașteptată în showbiz! Mia Goth divorțează de actorul Shia LaBeouf și cere custodia fiicei lor
Doliu la „Vocea”. O fostă concurentă a murit după o luptă de doi ani cu o boală nemiloasă
Doliu la „Vocea”. O fostă concurentă a murit după o luptă de doi ani cu o boală nemiloasă
După 9 ani de exil, soțul Marcelei Topor se pregătește de întoarcere! Românca așteaptă revenirea bărbatului care a vrut să rupă Catalonia de Spania
Mediafax
După 9 ani de exil, soțul Marcelei Topor se pregătește de întoarcere! Românca așteaptă revenirea bărbatului care a vrut să rupă Catalonia de Spania
Sorin Grindeanu, mesaj TRANȘANT pentru Luca Niculescu. Ce i-a cerut liderul PSD premierului desemnat
Gandul.ro
Sorin Grindeanu, mesaj TRANȘANT pentru Luca Niculescu. Ce i-a cerut liderul PSD premierului desemnat
FOTO. Fiica lui Ilie Dumitrescu a surprins cu apariția ei: „Tata e de vină”
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Dumitrescu a surprins cu apariția ei: „Tata e de vină”
O mașină de poliție aflată în misiune a rămas blocată în beton, la Brașov. IPJ: „Oricine poate greși”
Adevarul
O mașină de poliție aflată în misiune a rămas blocată în beton, la Brașov. IPJ: „Oricine poate greși”
De ce plătesc românii energie scumpă, deși hidrocentralele și reactoarele nucleare o produc la costuri reduse
Digi24
De ce plătesc românii energie scumpă, deși hidrocentralele și reactoarele nucleare o produc la costuri reduse
Ai locui într-o casă de lux făcută din trei containere navale? Proiectul inedit are terasă pe acoperiș, saună și piscină
Mediafax
Ai locui într-o casă de lux făcută din trei containere navale? Proiectul inedit are terasă pe acoperiș, saună și piscină
Elena Băsescu e schimbată total, la 45 de ani! Cum arată acum fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Ultimele imagini cu aceasta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Elena Băsescu e schimbată total, la 45 de ani! Cum arată acum fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Ultimele imagini cu aceasta
Spaniolii au reacționat după ce au văzut Dacia Duster Eco-G: „Are autonomie 1500 km și e și cea mai ieftină”
Prosport.ro
Spaniolii au reacționat după ce au văzut Dacia Duster Eco-G: „Are autonomie 1500 km și e și cea mai ieftină”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Pepe, dezvăluiri rare despre povestea de dragoste cu Yasmine. Cum s-au cunoscut cei doi: „Cumva le-a așezat Dumnezeu”
Click.ro
Pepe, dezvăluiri rare despre povestea de dragoste cu Yasmine. Cum s-au cunoscut cei doi: „Cumva le-a așezat Dumnezeu”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
La 40 de ani de la dezastru, Cernobîl a devenit ce nimeni nu anticipase. Motivul este deprimant
Digi24
La 40 de ani de la dezastru, Cernobîl a devenit ce nimeni nu anticipase. Motivul este deprimant
Dacia a lansat o nouă mașină electrică, la Paris. Costă mai puțin de 18.000 euro și se fabrică în Europa
Promotor.ro
Dacia a lansat o nouă mașină electrică, la Paris. Costă mai puțin de 18.000 euro și se fabrică în Europa
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Televizor TCL de 139 cm la 1.800 lei pe Auchan.ro: Reducere de 25%, preț sub eMAG
go4it.ro
Televizor TCL de 139 cm la 1.800 lei pe Auchan.ro: Reducere de 25%, preț sub eMAG
De ce expansiunea reală a Universului nu se potrivește cu datele noastre? Astronomii tocmai au elucidat misterul
Descopera.ro
De ce expansiunea reală a Universului nu se potrivește cu datele noastre? Astronomii tocmai au elucidat misterul
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Sorin Grindeanu, mesaj TRANȘANT pentru Luca Niculescu. Ce i-a cerut liderul PSD premierului desemnat
Gandul.ro
Sorin Grindeanu, mesaj TRANȘANT pentru Luca Niculescu. Ce i-a cerut liderul PSD premierului desemnat
ALERT! „Racul ucigaș” din America de Nord, descoperit într-un parc! De ce este o amenințare
Mediafax Italia
ALERT! „Racul ucigaș” din America de Nord, descoperit într-un parc! De ce este o amenințare
Ea e românca măritată cu CEL MAI CONTROVERSAT POLITICIAN!
Mediafax Spania
Ea e românca măritată cu CEL MAI CONTROVERSAT POLITICIAN!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.