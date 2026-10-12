Ben Affleck explică de ce a renunțat să joace alături de fosta soție, Jennifer Garner. Cei doi urmau să formeze un cuplu într-o nouă producție Netflix

Ben Affleck a dezvăluit de ce fosta sa soție, Jennifer Garner, nu a mai apărut în noul său film, „Animals”, deși fusese aleasă inițial pentru unul dintre rolurile principale. Actorul a explicat că trecutul lor sentimental ar fi putut influența modul în care publicul percepe relația dintre personajele interpretate de cei doi.

Ben Affleck și Jennifer Garner au rămas în relații apropiate după divorțul din 2018 și continuă să se ocupe împreună de creșterea celor trei copii ai lor.

Deși au colaborat în trecut la producțiile „Pearl Harbor” (2001) și „Daredevil” (2003), o nouă reuniune profesională nu s-a mai concretizat, după ce planurile pentru thrillerul „Animals” au suferit mai multe modificări.

Potrivit RadarOnline, Affleck a povestit într-un interviu acordat Entertainment Weekly că o considera pe Garner potrivită pentru rolul soției personajului principal.

„M-am gândit: «Doamne, Jen Garner ar fi extraordinară în rolul acesta»”, a declarat actorul.

De ce au renunțat Ben Affleck și Jennifer Garner să joace împreună

Inițial, Matt Damon urma să interpreteze personajul principal, Mark, un candidat la o funcție politică al cărui fiu este răpit. Jennifer Garner fusese aleasă pentru rolul soției acestuia.

Proiectul a fost însă amânat, iar Damon nu a mai putut participa la filmări din cauza angajamentelor pentru producția „The Odyssey”. În aceste condiții, Affleck, care semnează și regia filmului, a decis să preia el rolul principal.

Schimbarea a ridicat o problemă neașteptată: Affleck și Garner ar fi urmat să interpreteze un cuplu căsătorit, deși în viața reală divorțaseră după zece ani de mariaj.

Actorul a discutat situația cu fosta sa soție, iar amândoi au considerat că relația lor din trecut ar putea distrage atenția spectatorilor de la povestea filmului.

„Am vorbit cu Jen, iar ea mi-a spus: «Nu vrem să facem asta. Vine la pachet cu prea multe lucruri din trecut»”, a explicat Affleck.

Actorul a subliniat că decizia nu a avut legătură cu eventuale neînțelegeri dintre ei.

„Este extraordinară, suntem prieteni foarte buni și îi sunt profund recunoscător. Avem o relație foarte bună”, a declarat acesta.

Affleck a adăugat că și-ar dori să colaboreze cu Garner în viitor, dar că nu vrea ca publicul să aducă în povestea filmului propriile percepții despre relația lor.

Cine a înlocuit-o pe Jennifer Garner în filmul „Animals”

În cele din urmă, rolul feminin principal i-a revenit actriței Kerry Washington, cunoscută pentru serialul „Scandal”.

Thrillerul urmărește povestea unui candidat la o funcție politică și a soției sale, care se confruntă cu răpirea fiului lor și trebuie să găsească o modalitate de a plăti răscumpărarea.

Filmul „Animals”, regizat de Ben Affleck, a fost lansat pe Netflix pe 9 octombrie 2026.

Ben Affleck și Jennifer Garner s-au căsătorit în 2005, s-au despărțit în 2015 și au finalizat divorțul în 2018. Cei doi au împreună trei copii și au continuat să aibă o relație apropiată după separare.

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