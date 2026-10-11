Despărțire neașteptată în showbiz! Mia Goth divorțează de actorul Shia LaBeouf și cere custodia fiicei lor

Nu mai există cale de întoarcere între Mia Goth și Shia LaBeouf. După ani de iubire cu năbădăi, rupturi și împăcări, actrița a băgat divorțul și a deschis un nou front în războiul de familie. Miza? Fiica lor de numai patru ani! Iar cererile depuse de Mia arată că lucrurile devin cât se poate de serioase!

Mia Goth, în vârstă de 32 de ani, a depus cererea de divorț la un tribunal din Los Angeles. Actrița a invocat diferențe ireconciliabile și a indicat data de 28 iulie 2025 drept momentul oficial al separării.

Mia Goth divorțează de Shia LaBeouf

Dar despărțirea nu se rezumă la niște acte și două semnături! Mia a cerut custodia legală și fizică principală a fiicei lor, Isabel, în vârstă de patru ani. Cu alte cuvinte, vrea să aibă responsabilitatea principală pentru copil și pentru deciziile importante din viața acesteia.

Actrița a mai solicitat ca niciunul dintre foștii parteneri să nu fie obligat să îi plătească pensie alimentară celuilalt. Deocamdată, vorbim despre cererile formulate de Mia, nu despre o decizie definitivă a judecătorilor. Așadar, divorțul a fost pus pe masă, însă felul în care se vor împărți responsabilitățile de părinți urmează să fie clarificat.

Nici despărțirea nu pare să fi venit chiar din senin. Cei doi erau separați în fapt de mai bine de un an, iar Shia LaBeouf s-ar fi mutat din Los Angeles în New Orleans. După o relație cu multe întoarceri din drum, împăcarea nu a mai fost, se pare, soluția.

„Am greșit mult în căsnicia mea”

Mai mult, actorul a povestit chiar el despre greșelile făcute în timpul căsniciei. Declarația sa nu lasă loc de prea multe interpretări în privința felului în care își privește propriul trecut.

„Am greșit mult în căsnicia mea și a trebuit să îmi asum pe deplin acest lucru”, a declarat anterior Shia LaBeouf într-un interviu acordat în cursul acestui an, reflectând asupra dificultăților din viața sa personală.

Mia Goth și Shia LaBeouf s-au cunoscut în 2012, pe platourile filmului „Nymphomaniac: Vol. II”, regizat de Lars von Trier. În 2016, cei doi s-au căsătorit într-o ceremonie neconvențională, organizată în Las Vegas.

Numai că mariajul lor n-a fost tocmai o poveste cu final fericit. În 2018, cei doi au luat-o pe drumuri separate, cel puțin pentru o perioadă, însă ulterior s-au împăcat. Relația a continuat cu suișuri și coborâșuri, iar în 2022 au devenit părinții unei fetițe, Isabel.

Venirea copilului le-a schimbat perspectiva asupra familiei, dar n-a fost suficientă pentru a ține relația pe linia de plutire. După o nouă perioadă de separare, Mia a făcut pasul oficial către divorț. Iar de data aceasta, în centrul atenției nu mai sunt împăcările spectaculoase, ci cererile pe care actrița le-a depus în instanță.

În timp ce mariajul se destramă, carierele celor doi continuă. Mia Goth și-a câștigat notorietatea internațională prin rolurile din filmele horror „X”, „Pearl” și „MaXXXine” și a apărut și în noua ecranizare „Frankenstein”.

Shia LaBeouf continuă să activeze în cinematografia independentă, deși ultimii ani au fost marcați de controverse publice și procese.

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