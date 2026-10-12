Umflătura misterioasă de sub costumul lui Donald Trump reapare. Imaginile surprinse la un miting din Tennessee

Umflătura misterioasă de sub costumul lui Donald Trump reapare. Imaginile surprinse la un miting din Tennessee
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Sursa foto: Captură video X
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O umflătură misterioasă a fost observată din nou sub costumul președintelui american Donald Trump, de această dată în timpul unui miting desfășurat în Tennessee. Imaginile, publicate pe rețelele sociale, au readus în atenție speculațiile apărute în ultimele luni cu privire la forma care se conturează sub hainele liderului de la Casa Albă.

Donald Trump, în vârstă de 80 de ani, a fost filmat pe 10 octombrie în timp ce dansa pe scenă, la un miting organizat în Clarksville, Tennessee. În înregistrarea distribuită de Margo Martin, o colaboratoare a președintelui american, se poate observa o proeminență neobișnuită în partea din spate a sacoului său, potrivit RadarOnline.

Forma, care pare să aibă un contur dreptunghiular, rămâne vizibilă inclusiv atunci când Trump se mișcă pe scenă. Imaginile au atras atenția internauților și au provocat noi întrebări despre ceea ce s-ar putea afla sub costumul președintelui.

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Umflătura misterioasă a lui Donald Trump a mai fost observată

Nu este prima dată când o asemenea proeminență apare în imaginile cu liderul american. În august, o înregistrare distribuită de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe de la acea vreme, Karoline Leavitt, îl surprindea pe Trump cu o formă asemănătoare în partea din spate a costumului. Imaginile au circulat pe rețelele sociale și au provocat numeroase reacții.

Sursa foto: Captură video X

Un episod similar s-a petrecut pe 16 septembrie, în timpul unei vizite în Carolina de Nord. Într-un videoclip publicat tot de Margo Martin, sacoul președintelui părea să ascundă o proeminență cu un contur neobișnuit.

Unii utilizatori ai rețelelor sociale au presupus că ar putea fi vorba despre un dispozitiv medical, în timp ce alții au lansat ipoteza utilizării unor produse pentru incontinență. Niciuna dintre aceste ipoteze nu a fost confirmată, iar autoritățile americane nu au oferit până acum o explicație pentru proeminența observată în imagini.

Cum a reacționat Casa Albă la speculații

În septembrie, Casa Albă a respins vehement speculațiile apărute în presă, fără să ofere însă o explicație concretă pentru forma observată sub costumul președintelui.

Davis Ingle, purtător de cuvânt al administrației americane, a criticat publicația The Daily Beast pentru relatările sale, calificând teoriile vehiculate drept nefondate.

Oficialul a susținut că energia, capacitatea de muncă și prezența sa constantă în spațiul public a lui Trump contrastează cu situația din timpul administrației precedente, acuzând totodată presa că ar fi ignorat problemele de sănătate ale fostului președinte Joe Biden.

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