Donald Trump, gol și acoperit cu aur, într-o statuie expusă în Parlamentul European. Ce simbolizează „Ciuma portocalie”

O statuie care îl înfățișează pe președintele SUA, Donald Trump, complet dezbrăcat și acoperit cu aur a fost expusă în Parlamentul European de la Strasbourg, Franța. Lucrarea, intitulată „Ciuma portocalie”, este o critică la adresa politicilor liderului de la Casa Albă, în special în domeniul schimbărilor climatice și al relațiilor internaționale.

Statuia a fost realizată de sculptorul danez Jens Galschiøt și are aproximativ 2,5 metri înălțime. Acoperită cu foiță de aur de 23 de carate, aceasta îl prezintă pe Trump așezat pe umerii unui bărbat mult mai mic și firav, care pare să se prăbușească sub greutatea sa, potrivit The Independent.

Ce reprezintă statuia lui Donald Trump

Lucrarea, cunoscută și sub numele de „Regele nedreptății”, îl înfățișează pe președintele american ținând în mâini o crosă de golf și o balanță, simbol al justiției.

Poziția celor două personaje reprezintă, în viziunea artistului, relația dintre cei puternici și oamenii care suportă consecințele deciziilor lor.

Pe soclul statuii este inscripționat un mesaj satiric, atribuit „Regelui nedreptății”:

„Stau pe spatele unui om. El se prăbușește sub povara mea. Voi face orice pentru a-l ajuta. Mai puțin să cobor de pe spatele lui”.

Prin această reprezentare, sculptorul critică ceea ce consideră a fi efectele politicilor administrației Trump asupra ordinii internaționale și asupra eforturilor de combatere a schimbărilor climatice.

Galschiøt a descris lucrarea drept un protest împotriva politicii externe a președintelui american și a poziției sale față de schimbările climatice.

De ce a fost expusă în Parlamentul European

Statuia a ajuns în sediul Parlamentului European de la Strasbourg la invitația eurodeputatului danez Per Clausen.

Acesta a apărat decizia de a expune lucrarea, susținând că liderii politici trebuie să poată accepta inclusiv criticile exprimate prin intermediul artei.

„Dacă cineva este atât de sensibil încât nu poate tolera expunerea acestei sculpturi în Parlamentul European, atunci nu are ce căuta pe scena mondială”, a declarat eurodeputatul.

Lucrarea face trimitere și la povestea „Hainele cele noi ale împăratului”, scrisă de Hans Christian Andersen, în care un conducător vanitos este păcălit să creadă că poartă haine extraordinare, deși este complet dezbrăcat.

Expunerea de la Strasbourg este temporară. Potrivit The Independent, sculptura urmează să fie prezentată și la COP31, conferința ONU privind schimbările climatice, programată în noiembrie 2026, în Turcia.

Lucrarea a mai fost prezentată publicului și în alte contexte internaționale, inclusiv la COP30, desfășurată în Brazilia în 2025.

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