Mihaela Rădulescu a răbufnit la aproape un an și jumătate de la moartea lui Felix Baumgartner: „Purtați-vă cu prudență”

Pierderea lui Felix Baumgartner și moartea mamei sale au schimbat radical viața Mihaelei Rădulescu. La aproape un an și jumătate de la tragedia care i-a marcat existența, vedeta revine în atenția publicului cu noi mărturisiri despre perioada dificilă prin care a trecut. Fosta prezentatoare TV vorbește despre lecțiile pe care le-a învățat în urma evenimentelor dramatice, dar și despre conflictele care au apărut în jurul său după dispariția partenerului de viață.

Anul 2025 a fost unul dintre cei mai grei pentru Mihaela Rădulescu. În decurs de numai câteva luni, aceasta a fost nevoită să facă față unor pierderi care i-au schimbat complet viața. Mai întâi, în luna iulie, Felix Baumgartner, celebrul sportiv austriac alături de care a trăit o poveste de dragoste timp de aproximativ 12 ani, și-a pierdut viața în urma unui accident de paramotor. Ulterior, vedeta a trecut printr-o nouă tragedie, după ce mama sa s-a stins din viață.

Mihaela Rădulescu a răbufnit după moartea lui Felix Baumgartner

Cele două evenimente au venit într-un interval extrem de scurt, iar perioada care a urmat nu a fost marcată doar de durerea provocată de dispariția celor dragi. Mihaela Rădulescu a povestit în mediul online că s-a confruntat și cu situații tensionate, provocate de persoane pe care le considera apropiate. În loc să găsească liniștea de care avea nevoie pentru a-și procesa pierderile, vedeta susține că a fost nevoită să gestioneze și conflicte care au adâncit și mai mult momentele dificile.

„Capitolul I din lecțiile de viață pe care le-am învățat, după ce am trecut prin iad. De două ori. Nu doar pentru că mi-am pierdut iubitul și mama în același mod șocant, într-un interval de trei luni. Ci și din cauza întregului extra-iad, creat de oameni plini de ură, falși și mincinoși. Nu mai sunt aceeași. Nu mai am răbdare pentru niciun fel de prostii. Purtați-vă cu prudență!”, a transmis Mihaela Rădulescu în mediul online.

Recent, fosta prezentatoare TV a ales să transmită un mesaj public în care a vorbit despre transformările prin care a trecut. Aceasta a explicat că experiențele ultimelor luni au făcut-o să privească diferit oamenii din jur și să nu mai accepte anumite comportamente. Mesajul său a fost însoțit de un avertisment adresat celor care interacționează cu ea.

Unul dintre subiectele care au provocat nemulțumirea Mihaelei Rădulescu a fost modul în care a fost prezentată relația sa cu Felix Baumgartner după moartea acestuia. Cei doi au format un cuplu timp de aproximativ 12 ani, iar relația lor a fost cunoscută publicului, fiind adesea însoțită de fotografii și mesaje publicate pe rețelele de socializare.

„Lucru amuzant, exact în aceeași zi, când toți cei care îl cunoșteau pe Felix trebuiau să-l onoreze, pagina de Wikipedia a lui Felix a fost modificată și singura parte ștearsă a fost… secțiunea lui «Viața personală», ultimii 12 ani din viața lui Felix, mai exact… eu”, a mai transmis Mihaela.

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