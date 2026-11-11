Cum faci dulceață de ardei iute. Cu ce se mănâncă?

Dulceața de ardei iute este foarte populară și poate fi consumată într-o mulțime de preparate. În loc să o cumperi din magazin, poți să o faci chiar la tine acasă, destul de ușor. Poți să experimentezi cu nivelul de iuțeală, cantitatea de zahăr și chiar să adaugi fructe. Rețeta este extrem de simplă, iar rezultatul este foarte satisfăcător.

Ce este dulceața de ardei iute?

Dulceața de ardei iute este, în esență, un alt tip de sos picant, însă există câteva caracteristici care o diferențiază de sosurile iuți obișnuite, de la gust și textură până la modul de preparare.

De obicei, dulceața de ardei iute este mai dulce decât un sos picant tradițional, datorită zahărului folosit în rețetă. Tocmai acest gust dulce o transformă într-un sos versatil, care se potrivește perfect cu pizza, platourile de brânzeturi și chiar cu sandvișurile.

Cât de iute este dulceața de ardei iute?

La fel ca în cazul oricărui sos picant, nivelul de iuțeală depinde de ingredientele folosite în rețetă. Mai exact, contează tipul și cantitatea de ardei iute.

Poți prepara o dulceață mai puțin picantă folosind ardei iuți cu un nivel redus de iuțeală, precum cei Aji Amarillo, sau poți obține o variantă mult mai picantă dacă alegi ardei mai iuți.

În general, rețetele sunt concepute astfel încât aromele să fie echilibrate, iar scopul unei dulceți de ardei iute nu este să fie extrem de picantă.

Dacă preferi sosurile picante tradiționale, poți încerca și alte variante de sosuri pe bază de ardei iute.

Cum poți folosi dulceața de ardei iute

O dulceață de ardei iute, cu gust dulce și picant, este foarte versatilă. Poate te întrebi cum o poți folosi, însă există numeroase combinații pe care le poți încerca.

Iată câteva sugestii:

Alături de pui prăjit.

Într-un sandviș sau wrap.

Alături de un platou cu brânzeturi.

Într-un sandviș cu bacon și brânză.

Într-o lipie tortilla cu halloumi sau pui.

Peste pizza.

Amestecată în sosul Bolognese sau în preparatele de tip chili, pentru a adăuga o notă dulce și picantă.

Originile dulceții de ardei iute

Spre deosebire de sosurile picante tradiționale, precum Sriracha sau sosul Buffalo, originile dulceții de ardei iute sunt mai greu de stabilit.

Unele surse sugerează că aceasta ar putea proveni dintr-o pastă thailandeză dulce-picantă, numită nam prik pao, folosită frecvent în bucătăria thailandeză pentru a da mai multă aromă preparatelor.

În prezent, dulceața de ardei iute este consumată alături de numeroase feluri de mâncare din întreaga lume.

Cum faci dulceață de ardei iute

Ingrediente:

450 g ardei grași roșii

150 g ardei iute

40 g oțet de mere

15 ml apă

400 g zahăr

opțional – 15 g pectină

Mod de preparare

Pune ardeii tocați mărunt, oțetul și pectina într-o cratiță și adu amestecul la punctul de fierbere.

Adaugă zahărul și lasă compoziția să fiarbă timp de 2-3 minute. Ia cratița de pe foc și îndepărtează spuma formată la suprafață.

Toarnă dulceața fierbinte în borcane curate și păstreaz-o la frigider.

Dacă vrei să depozitezi dulceața la temperatura camerei, poți steriliza borcanul timp de 5 minute într-o baie de apă clocotită. În acest mod, se poate păstra până la un an.

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