TikTok va fi interzis?! Care este motivul invocat de autoritățile din Spania

Guvernul Spaniei a cerut suspendarea activității TikTok pe teritoriul țării, după ce o investigație jurnalistică a scos la iveală existența a peste 1.100 de materiale care prezintă abuzuri asupra copiilor. Autoritățile solicită eliminarea conținutului ilegal, însă platforma nu a fost deocamdată interzisă.

Potrivit Reuters, solicitarea a fost formulată marți, 10 noiembrie, de Ministerul Tineretului din Spania, după publicarea unei investigații realizate de organizația Maldita.es.

Ministrul Sira Rego a cerut companiei să își suspende activitatea în Spania până când va elimina materialele ilegale și va lua măsuri pentru protejarea minorilor.

„Rețelele sociale nu pot fi teritorii fără lege”, a declarat oficialul spaniol.

De ce ar putea fi suspendat TikTok în Spania

Potrivit raportului publicat luni, pe TikTok au fost identificate 1.183 de postări care conțineau materiale explicite de abuz asupra copiilor.

Videoclipurile au înregistrat cel puțin 48 de milioane de vizualizări. În plus, peste 26.000 de profiluri au fost implicate în distribuirea sau comentarea acestor materiale.

Potrivit organizației, peste 26.000 de conturi au comentat sau au distribuit materialele respective, ceea ce a ridicat semne de întrebare privind eficiența mecanismelor de moderare ale platformei.

În urma descoperirilor, Sira Rego a sesizat Parchetul și Agenția Spaniolă pentru Protecția Datelor, solicitând măsuri împotriva companiei.

Ministerul condus de aceasta nu poate decide singur suspendarea TikTok, o eventuală măsură urmând să fie analizată de autoritățile competente.

Solicitarea vine la câteva luni după ce Guvernul spaniol a cerut investigarea platformelor X, Meta și TikTok în legătură cu presupusa distribuire a unor materiale cu abuzuri asupra copiilor, generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Ce măsuri a luat TikTok după publicarea investigației

După apariția investigației, TikTok a restricționat în Spania două expresii de căutare care permiteau utilizatorilor să găsească materialele ilegale.

Cu toate acestea, Maldita.es a constatat că aceleași căutări continuau să afișeze conținutul respectiv atunci când erau efectuate din alte țări europene.

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