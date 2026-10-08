TikTok, acuzat că a păcălit mii de utilizatori, inclusiv copii, cu funcții de siguranță false. Ce arată documentele din instanță

Platforma TikTok este acuzată că a desfășurat experimente secrete asupra a mii de utilizatori, inclusiv copii și adolescenți, cărora le-ar fi oferit funcții de siguranță care, în realitate, nu funcționau. Informațiile apar în documente judiciare făcute publice în cadrul unui proces intentat companiei de autoritățile din statul american New York.

Potrivit The Independent, experimentele ar fi avut loc în 2023 și au vizat inclusiv utilizatori care încercau să își protejeze conturile de recomandările unor videoclipuri nedorite sau potențial periculoase.

Acuzațiile au fost incluse într-o versiune actualizată a plângerii depuse de procurorul general al statului New York, Letitia James. Documentele au fost făcute publice miercuri, 7 octombrie, după o decizie a instanței.

TikTok ar fi testat funcții de siguranță care nu făceau nimic

În centrul acuzațiilor se află o funcție numită „Algo Refresh”, concepută pentru a le permite utilizatorilor să reseteze recomandările algoritmului TikTok.

Aceasta ar trebui să îi ajute pe cei care primesc videoclipuri nedorite să își modifice fluxul de conținut și să evite materialele pe care nu mai vor să le urmărească.

Potrivit documentelor judiciare, TikTok ar fi împărțit utilizatorii în mai multe grupuri. Unii primeau versiunea funcțională a instrumentului, în timp ce altora le era oferită o variantă falsă, denumită în cadrul experimentelor „placebo” sau „ghost”.

Deși acești utilizatori credeau că și-au resetat recomandările, videoclipurile afișate continuau să fie selectate în același mod.

Experimentele ar fi fost repetate asupra a mii de persoane, inclusiv minori, pentru a analiza cât timp petreceau pe platformă și ce efecte aveau modificările asupra veniturilor din publicitate.

Un angajat TikTok ar fi avertizat asupra experimentelor

Documentele prezentate în instanță arată că un manager din echipa TikTok responsabilă de bunăstarea digitală a utilizatorilor și-ar fi exprimat îngrijorarea în legătură cu aceste teste.

Angajatul ar fi avertizat că oferirea unei funcții false contrazice tocmai scopul instrumentului, acela de a le permite utilizatorilor să controleze recomandările primite.

„Această funcție este despre transparența și controlul algoritmului. Un grup placebo contrazice complet acest lucru”, ar fi scris angajatul într-o conversație internă.

Cu toate acestea, potrivit acuzațiilor, compania ar fi continuat experimentele.

Autoritățile din New York susțin și că TikTok ar fi indus utilizatorii în eroare în privința funcționării instrumentului „Algo Refresh”. Deși acesta era prezentat drept o modalitate de resetare a algoritmului, efectele sale ar fi fost doar temporare.

Cum răspunde TikTok acuzațiilor

Compania respinge acuzațiile formulate în proces și susține că siguranța utilizatorilor tineri reprezintă o prioritate.

Un purtător de cuvânt al TikTok a explicat că platforma testează periodic produse și funcții noi pentru a înțelege cum sunt utilizate în condiții reale.

„Facem permanent îmbunătățiri platformei noastre, ceea ce înseamnă că, la fel ca majoritatea companiilor, testăm periodic produse și funcții noi”, a transmis reprezentantul TikTok.

Compania contestă și interpretarea autorităților privind funcționarea instrumentului „Algo Refresh”.

În septembrie 2026, TikTok a acceptat să plătească până la 300 de milioane de dolari pentru soluționarea unui proces similar în statul Alabama și să modifice anumite funcții ale platformei destinate adolescenților.

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