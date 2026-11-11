Alături de cine și-a serbat ziua Codruța Filip, la 8 luni de la divorțul de Valentin Zanfira. Artista a împlinit 31 de ani

Artista a celebrat ziua de naștere alături de părinți / Sursa foto: Colaj Cancan
Conținut video creat cu ajutorul inteligenței artificiale.
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Ziua de naștere a fost una plină de emoție pentru Codruța Filip, care a sărbătorit împlinirea vârstei de 31 de ani în compania celor mai dragi persoane. Părinții artistei au ținut să îi facă o bucurie și au pregătit un moment-surpriză, oferindu-i un tort aniversar și un impresionant buchet de flori. Gestul celor doi a luat-o prin surprindere pe cântăreață și a făcut ca aniversarea să fie de-a dreptul specială.

În urma unei perioade marcate de schimbări și încercări personale, artista pare să își fi regăsit liniștea. Astfel, Codruța Filip a profitat de ocazie pentru a petrece câteva zile în casa părintească, unde cei apropiați i-au pregătit o aniversare pe măsura momentului, făcând-o să se simtă iubită.

Codruța Filip, alături de părinți, de ziua sa de naștere

Vedeta a împărtășit cu fanii câteva momente din această zi specială. Mama și tatăl artistei i-au făcut cadou un tort și un buchet mare de flori, pentru a marca ziua de naștere a fiicei lor.

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Surpriza pregătită de părinți a atins-o pe artistă, care nu și-a ascuns bucuria și a împărtășit momentul cu urmăritorii săi din mediul online. Cu această ocazie, Codruța Filip le-a transmis cât de mult înseamnă familia pentru ea și cât de norocoasă se consideră să îi aibă alături.

Chiar dacă anul acesta și-a petrecut ziua de naștere într-un mod diferit față de anii precedenți, zâmbetul nu i-a lipsit. Imaginile publicate au strâns rapid numeroase reacții, iar fanii s-au grăbit să îi transmită artistei cele mai frumoase urări.

„Astăzi, de ziua mea, privesc în urmă la un an pe care nu-l voi uita niciodată. Un an greu, poate unul dintre cei mai dificili din viață, un an în care am trecut prin schimbări profunde.

Au fost momente în care a trebuit să-mi adun puterile, să-mi găsesc echilibrul și să învăț să merg mai departe chiar și atunci când sufletul meu nu era la fel de puternic precum zâmbetul pe care îl arătam lumii.

Dar, paradoxal, a fost și unul dintre cei mai frumoși ani. Am trăit momente extraordinare pe scenă, am primit iubire, apreciere, energie de la oameni și am simțit, poate mai mult ca niciodată, cât de mult înseamnă să dăruiești bucăți din sufletul tău și cât de frumos este să fii iubit prin muzica ta”, a declarat Codruța Filip, pe rețelele de socializare.

Artista a povestit despre lecțiile pe care le-a învățat în ultimul an

Ultima perioadă a reprezentat un adevărat capitol al transformărilor pentru Codruța Filip. Aceasta a vorbit deschis despre schimbările prin care a trecut și despre lucrurile pe care le-a învățat în urma acestora. După ce și-a reorganizat viața personală și a început un nou drum pe cont propriu, artista și-a îndreptat atenția către muzică, acordând carierei sale o importanță deosebită.

Artista și-a sărbătorit ziua de naștere alături de apropiați / Sursa foto: Social media

Cântăreața a recunoscut că sprijinul celor apropiați a contat enorm în momentele dificile. Părinții și prietenii i-au fost alături la fiecare pas, oferindu-i încurajarea de care avea nevoie pentru a merge mai departe. Nici comunitatea sa de admiratori nu a fost uitată. Codruța a ținut să le mulțumească tuturor celor care îi susțin parcursul artistic și îi transmit mesaje de încurajare.

„Am învățat ce înseamnă de fapt, iubirea necondiționată din partea familiei, a părinților mei extraordinari. Sunteți lumina mea, sprijinul meu, liniștea mea. Am văzut că am prieteni reali, sinceri, care au fost întotdeauna lângă mine fără să ceară nimic înapoi, care mi-au arătat că dragostea adevărată nu pleacă atunci când e greu.

Vă mulțumesc din tot sufletul că ați rămas aproape, că m-ați ascultat și că m-ați ridicat! Poate că nu am cuvinte suficiente pentru recunoștința mea, dar știu că azi sărbătoresc nu doar ziua mea, ci și faptul că vă am pe voi. Vă iubesc mult!

Iar voi, cei care mă ascultați, care îmi cântați piesele, mă susțineți și îmi sunteți aproape, mi-ați dat atât de multe motive să zâmbesc, încât nici nu vă imaginați!”, a spus Codruța Filip.

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Articolul conține imagini ilustrative modificate cu ajutorul inteligenței artificiale.

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